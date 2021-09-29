OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor

OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor
'MEB, idari para cezalarını memurlara rücu etmedi'

'MEB, idari para cezalarını memurlara rücu etmedi'
PCR testi yaptırmayan öğretmen derse alınmayacak

PCR testi yaptırmayan öğretmen derse alınmayacak
'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'

'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'
Sayıştay: MEB, şartları taşımayan 49 personeli ilçe müdürü yaptı

Sayıştay: MEB, şartları taşımayan 49 personeli ilçe müdürü yaptı

Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
AYM'den, tanık beyanıyla mahkum olan polis için önemli karar

AYM'den, tanık beyanıyla mahkum olan polis için önemli karar
Erdoğan ve Putin Soçi'de buluşacak: İşte masadaki kritik konular

Erdoğan ve Putin Soçi'de buluşacak: İşte masadaki kritik konular
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!

Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!

Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var

Ali Yalçın: Örgütsüz 2 milyon emekli var
İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz
TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı
3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi
Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama

Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız
KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı
Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak
Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor
Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olma yaşı 12'ye düştü. 12-15 yaş grubundaki çocuklar, ebeveyn izniyle aşı olabiliyor. Bu aşamada boşanmış anne ve baba arasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşı için velayet sahibi ebeveynin kararının yeterli olduğuna dair algoritmada değişikliğe gittiğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Bulut, 'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var' dedi

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 29 Eylül 2021 08:27
Yazdır
'Aşı ihtilafı yaşayan en az 1000 aile var'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Tüm dünyada çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasına ilişkin tartışmalar sürerken Hollanda'da ilginç olay yaşandı. Hollanda'da temmuz ayından itibaren 12-17 yaş arası çocuklar ebeveyn onayıyla koronavirüs aşısı olmaya başladı. Ancak Groningen'de yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun boşanan anna babası arasında "aşı izni" verilmesi konusunda sorun yaşadı. Annesi çocuğunun aşı olmasına onay verirken, baba oğlunun aşılanmasına ve test yaptırmasına karşı çıktı ve konu mahkemeye taşındı. Groningen Mahkemesi de babasının itirazına rağmen Hollandalı çocuğun aşı olabileceğine karar verdi.

Mahkeme yargıcı, çocukların hastalığın uzun vadeli sonuçlarından etkilenebildiğini vurguladı. Ortaya çıkan ilginç durumun ardından Türkiye'deki durumu merak konusu oldu. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde önemli bir algoritma değişikliği yaptığını belirtirken, yeni algoritma ile ayrılmış çiftler arasında velayet sahibi ebeveynin kararının aşılanma için yeterli olduğu bilgini paylaştılar.

'HEKİMLER VEREBİLİR'

Özellikle ayrılmış çiftler arasında aşı ihtilafı yaşanabildiğini dile getirirken Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Mustafa Hacımustafaoğlu, Türkiye'de özellikle boşanan ebeveynler arasındaki aşı ihtilafı çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'de artık 12 yaş ve üzeri çocukların ebeveyn izni ile Kovid-19 aşısı olduğuna uşarat eden Hacımustafaoğlu, "Ebeveynler izin vermediği takdirde 18 yaşına kadar aşı uygulaması yapılamıyor. Özetle her türlü uygulama ebeveyn iznine tabi durumda. Ancak asıl sorun ayrı çiftler arasında çıkıyor. Anne veya babadan biri 'Aşılansın' derken diğeri karşı çıkabiliyor. Aşı ihtilafının ortadan kalkmadığı durumlarda hekimlerin karar vermesi doğru yöntem olabilir. Ne var ki, Medeni Kanun böyle bir uygulamaya müsaade etmiyor. İlgili bakanlık tarafından tavsiye kararı ve hukuki düzenleme ile böyle bir uygulama da hayata geçirilebilir. Ülkemizde Hollanda'da yaşanan hadiseye benzer bir yasal süreç yaşanmış değil" dedi.

VELAYET KİMDEYSE...

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da Türkiye'de boşanan çiftler arasında aşı ihtilafına çok rastlandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde velayet sahibi ebeveynin kararının aşılanma için yeterli olduğuna dair algoritmada değişiklik yaptığını duyurdu. Sorunun çözüldüğünü belirten Prof. Bulut şunları dedi:

"Daha önce aşı için 2 ebeveynin kararı gerekirken ayrılmış çiftlerde velayet kimdeyse aşılanma yetkisi de söz konusu kişide oluyor. Özellikle ayrılmış çiftler arasında aşı ihtilafı yaşandığına dair çok sayıda başvuru oluyor. Bu sorunu yaşayan en az 1000 aile olduğunu söyleyebiliriz. Burada en büyük sorun velayetin olduğu ebeveynin aşı karşıtı olması. Bu durumda diğer ebeveyn, aşı karşıtı velayet sahibinden davacı olabilir, çocuk da tıpkı Hollanda'daki gibi hakkını arayabilir. Medeni Kanuna göre 18 yaşından küçük çocuklar için karar merci ebeveynler. Doktorların ihtilaf durumunda karar vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz."

'AŞILAMA DÜŞÜK'

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr Bengi Başer ise yurt dışında ve Türkiye'De 12 yaşındaki çocuklara aşı yapılması için ebeveyn izni gerektiğini vurgularken; "Ayrılmış çiftlerde 2 ebeveynin de olumlu kararı olması gerekirken bu sorun çözüldü ve velayet sahibi ebeveyn aşı yapılması yönünde karar vermesi yetiyor. Hollanda'daki durumun bir benzeri henüz bizim ülkemizde görülmedi. Ancak aynı aile içinde bile aşı kararsızlığı yaşayanlar olabiliyor. Gerekirse yeni hukuki düzenlemeler yapılabilir" diye konuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülke olarak aşı ihtilafı yaşamayan ancak aşı olmamış milyonlarca insanımızı ikna etmemiz gerekiyor. 12 yaş üzeri aşılanması gereken 9 milyon çocuk var ancak aşılanmış çocuk sayısı 500 bin civarında. Bizde çok yavaş ilerleyen bir süreç söz konusu. Toplum sağlığını tehdit eden olaylarda, toplumsal kararların geçerli olması gerekir. Bu kararları da idare koyar. 9 milyon da 500 bin aşılanma söz konusu ise durum vahim demektir. Siyasi idare aşılanma konusunda ağırlığını koymalı."

'MAHKEME ÇOCUĞU DA DİNLER'

Hukukçu Başar Yaltı, aşı konusunda ihtilafı yaşandığında anne veya babanın çocuk adına dava açabileceğini bildirerek, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu durumda mahkeme çocuğu da dinleyip karar verir. Ebeveynler çocuğun aleyhine davranıyorsa devlet koruma adına vasi de atama yetkisine sahiptir. Türkiye'de 12 yaşından büyük çocuklara aşı yapılırken ailenin veya vekalet kimdeyse o kişinin izni aranıyor. İhtilaf durumunda olan

velayetin kimde olduğudur. Medeni Kanuna göre bu hak ebeveynlere eşit olarak verilmiştir. Mahkemelerde her zaman çocuğun lehine olan karar alınır. Önümüzdeki günlerde aşılanma yaşını düşmesiyle bizim ülkemizde de benzer yargıya taşınmış aşı meseleleri ortaya çıkacaktır. 12 yaş ve üzeri okul çağında okul kurallarına uyulması gerektiğinden bir süre sonra ebeveyn izni olmadan da aşılanmalar yapılacaktır."

KAPAT [X]

'AŞILAMA YAŞI MECBUREN İNECEK'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, çocukların da Kovid-19'dan etkilendiğini belirterek, "Araştırmalar aşıların çocuklarda hem etkili hem de güvenli olduğunu gösteriyor. Birtakım istenmeyen etkiler olmakla birlikte bunlar aşılamayı durdurmamız için gerekecek önemde değiller.

Çocuklar, kreşlerde, okullarda virüse yakalanabiliyorlar ve bunu hem kendi yaşıtlarına hem de eve gidip annesine-babasına, evdeki kardeşlerine bulaştırabiliyorlar. Korunmak için toplu aşılama yapılabilir mi; biz salgını kontrol altına alamazsak giderek daha fazla çocuğu aşılamak durumunda kalacağız ve aşılama yaşı aşağılara doğru mecburen inecek gibi görünüyor."

#aşı ihtilafı# aile var#

Bu Habere Tepkiniz

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Kütahya'da en güzel kazlar yarıştı

Kütahya'da en güzel kazlar yarıştı

Kütahya'da kaz yetiştiriciliğiyle öne çıkan Aslanapa ilçesinde ilki düzenlenen "Kaz Festivali"nde en güzel kazlar seçildi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Rıza Baba kızdırdı Kanal D'ye boykot çağrısı

Rıza Baba kızdırdı Kanal D'ye boykot çağrısı

Kanal D 'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu ile başladı. Cuma akşamlarına damga vuran dizisinin son bölümünde yaşanan bir diyalog sosyal medyada konu oldu aşı karşıtlarını kızdırdı.