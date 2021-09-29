Sağlık Bakanlığı'ndan 'kuduz' uyarısı

Hastalık özellikle Asya ve Afrika kıtalarında yaygın olarak görülüyor. Her yıl Asya'da yaklaşık 35 bin kişinin, Afrika'da ise 21 bin kişinin kuduz hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor. Kuduzun öneminin anlaşılması ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla DSÖ tarafından ilk kuduz aşısını geliştiren Louis Pasteur'ün ölüm tarihi olan 28 Eylül, "Dünya Kuduz Günü" olarak kutlanıyor.

Sağlık Bakanlığı da Dünya Kuduz Günü kapsamında vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlığa yılda yaklaşık 250 bin kuduz şüpheli temas bildirimi yapıldığını ve bunların çoğunluğunun da hastalıktan korumak için aşı programına alındığı belirtilen uyarıda, "Kuduz riskli temasa maruz kalındığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü kuduza ilişkin belirtiler görülmeye başladığında, kuduz hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcüldür. Ancak riskli temas sonrasında gerekli tedbirler alındığı zaman hastalığı önlemek mümkün" denildi.