Hakim beni yatağa mahkum etti, ona da özgürlük!

Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre: Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı Çağdaş Boyalı tarafından 12. kattan aşağı atılan ve şans eseri 11. kata düşen 63 yaşındaki İlyas Demirci'nin yaralanmasına ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı ile 62 yaşındaki İlyas Demirci ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Çağdaş Boyalı, Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. İlyas Demirci şans eseri bir alt kata düştü. Ancak vücudunda çok sayıda kırık olan Demirci, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Boyalı hakkında, 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'10 dakika dövdü'

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı (22) ve müşteki İlyas Demirci (60) ile tarafların tarafların avukatları katıldı. Savunmasını yapması için söz verilen sanık Boyalı, müştekinin kendisine saldırdığını ve elinden kurtulmaya çalıştığı sırada ne olup bittiğini anlamadan müştekiyi yerde gördüğünü söyledi. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan Demirci ise, "10 dakika boyunca beni yerde yumrukladı. Sonra da beni yere attı. Patlayan kulağım dikildi, sağ kulağım artık duymuyor. Vücudumda 40 yerde kemik kırığı, 100'ün üzerinde dikiş var" dedi.

'Ne olur yapmayın'

Sanığın yargılanmasının "öldürmeye teşebbüs" suçu bakımından değerlendirilmesini talep eden savcı, kaçma şüphesi bulunduğundan tutuklanmasını istedi. Savcının tutuklama talebine karşı diyecekleri sorulan sanık Boyalı, ağlayarak "Babam kanser hastası, size yalvarıyorum. Ne olur yapmayın" dedi. Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Demirci, "Bu cani tutuklanmadı. Savcı talep etti ama hakime hanım kabul etmedi. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti. Artık yürüme şansım hiç yok" dedi.