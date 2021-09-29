PCR testi yaptırmayan öğretmen derse alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığının PCR testi yaptırmayan öğretmenlerin derslere alınmaması yönünde tüm birimlere talimat gönderdiği belirtiliyor
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Eylül 2021 08:57
Artan vakalar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı PCR testi yaptırmayan öğretmenlerin derslere alınmaması için tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat gönderdiği belirtiliyor.
Dün gece itibariyle illere gönderilen talimat, WhatsApp mesajlaşma uygulamasıyla tüm okul müdürlerine iletildi.
Öğretmenlere bugün son kez uyarı yapılacak. İki doz aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi yaptırmayan öğretmenler yarından itibaren (30 Eylül) derslere alınmayacak.