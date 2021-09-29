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Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde bir seçmene başörtüsü ile oy kullanamayacağının söylendiği ortaya çıktı. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullandı

Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Eylül 2021 09:00
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Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

Almanya'da genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

TRT Haber'in aktardığına göre olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi. Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile 'Burka kanununu' ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

Burka yasağı ile başörtüsü karıştırılmış

Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi. Müslüman kadına, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile burka yasağını birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

#almanya# başörtülü kadın# oy kullanması

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