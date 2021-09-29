Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılan Pedagojik Formasyon Sertifika programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili Bakanlık arasında imzalanan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü" çerçevesinde yeniden uygulamaya girdi.

Eski usul ve esaslar uygulamadan kaldırıldı ve yeni hazırlanan çerçeve düzenleme 28 Eylül 2021 tarihi itibarıyla YÖK tarafından kamuoyuna ilan edildi. Yeni çerçeve düzenlemeyi öncekiyle karşılaştığımızda şu değişiklikler gözümüze çarpmıştır:

-Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacaktır. Kişilerin anılan programa başvurabilmeleri için mezun olmaları şart olmuştur. Mezun adaylardan üniversite senatolarınca belirlenecek şartları taşıyanlar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.

-Usul ve esaslarda aranan asgari öğretim elemanı kadro şartını taşıyan üniversiteler artık YÖK onayı olmaksızın senatolarınca belirlenen koşullar ve kontenjanlar dahilinde doğrudan formasyon öğrenci alımına çıkabilecektir.

-Pedagojik formasyon eğitimi sürecine dair görevlerin Fakülte Yönetim Kurulu düzeyinden alınarak Üniversite Yönetim Kurulu uhdesinde yürütülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

-Pedagojik formasyon sertifika programı ücretinin halihazırda Eğitim Fakültesi ikinci öğretimi için belirlenen rakamın üç katına kadar olabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.