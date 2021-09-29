Bir devrin sonu: Honda, Türkiye'de üretimi durdurdu!

Türk otomobil endüstrisinde önemli devir sona erdi. 1997 yılından bu yana Gebze'deki fabrikasında üretim yapan Honda, aradan geçen 24 yılın ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bölge halkı ve ülkemiz için oldukça yararlı önemli olan ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan fabrika bundan böyle üretim yapmayacak.

Şirketin sevilen Civic model araçlarını üretmek için kullanılan fabrika, ne yazık ki son aracın banttan inmesiyle resmi olarak kapatıldı. Şirketin çalışanları, üretim bandından indirilen son otomobili, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle paylaştı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Honda, Prolouge isimli yeni elektrikli otomobilinden beklentilerini açıkladı.

Honda, kapanma duyurusunu 2019'da yapmıştı

Aslında bu kapanma pek de sürpriz olmadı. 2019 yılında bir duyuru gerçekleştiren şirket, Gebze'de bulunan tesislerindeki üretimin 2021'in Eylül ayında durdurulacağını açıklamıştı. Mart ayında konuyla ilgili yeniden bir duyuru yapan şirket, "Honda Türkiye A.Ş., Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir.

1992 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Şirketin fabrikası için açtığı sayfanın da kapanmasıyla durum kesinleşti. Honda'nın bu kararı neden aldığı ve fabrikadaki işçilerin ne kadarının HABAŞ ile devam edeceği ise gizemini koruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 24 yıllık tesis neden kapandı. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete