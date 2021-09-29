Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı.
Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül aylarında yapılan mazeret atamalarının Eylül dönemi mazeret atama sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2021 10:48
Polisler, mazeretlerine dair dilekçelerini aylar önce vermişlerdi.
Personelin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle dilekçe ve rapor veren emniyet mensupları atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.
Atama bekleyen polislerin atama sonuçları belli oldu. Sonuçlar PBS ortamına giriş yapılarak öğrenilebilecek.
Forum paylaşımlarına ulaşmak için tıklayınız.