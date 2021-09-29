Palu Belediye Başkanı: Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?

Elazığ'ın Palu ilçesi Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, kendilerine yakın olan 5 kişinin işe alımına ilişkin iddialarla ilgili Günışığı Gazetesi'ne konuştu.

"MİLLET DÜNYAYI YİYOR BİZ 5 KİŞİYİ İŞE ALMIŞIZ ÇOK MU?"

Bekir Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Evet iddialar doğru. Biz beş kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok. İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz beş kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?"