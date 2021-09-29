Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

24.dönem Pomem eğitimi 14 ekim 2019 tarihinde başlamış, 31 mart 2020 tarihinde kura çekimi ile sona ermiş ve dünyada yayılmakta olan covid-19 salgınının ülkemizde de görüldüğü, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin büyük önem arz ettiği bu doğrultuda 24.dönem Pomemlerden mezun olarak atanan polis memuru adaylarına yaptırılması planlanan uygulamalı alan eğitiminin ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

25.dönem Pomem Kadın Özel Harekat meslek eğitimlerinden mezun olarak muhtelif İl Emniyet Müdürlüklerine ataması yapılan Polis Memuru adaylarına Özel Harekat Başkanlığınca uygulamalı alan eğitimi yaptırılmıştır.

26.dönem Pomem eğitimi 02 kasım 2020 tarihinde başlamış, 20 haziran 2021 tarihinde kura çekimi ile sona ermiştir.

Pomem Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25. maddesinde "Pomem'den mezun olarak kadrolara atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim şube müdürlerinin gözetiminde ve genel müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılır" hükmü bulunmaktadır.

Uygulamalı alan eğitimi ile Polis meslek eğitiminde verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçek polislik uygulamaları ile sentez edilerek meslek öncesi eğitimden aktif polislik yaşamına geçişin daha sağlam zeminlere oturtulması ve polis memuru adaylarının mesleki yaşama adaptasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda 24.dönem ile 26.dönem Polis meslek eğitimlerinden mezun olarak ataması yapılan Polis Memuru adaylarına ve 25.dönem Pomem Kadın Özel Harekat eğitiminden mezun olarak ataması yapılan ancak Özel Harekat branşından çıkmış olan Polis Memuru adaylarına uygulamalı alan eğitimi yaptırılacaktır.

Uygulamalı alan eğitimleri 5 farklı birimde 10 gün süreyle düzenlenecek.

Uygulamalı mesleki eğitim kriterleri 5 farklı açıdan değerlendirilecek ve aday memurlara değerlendirme puanı verilecek.

Uygulamalı alan eğitiminin sonunda katıldığı birimlerdeki eğitimlerde başarısız olan polis memuru adaylarına başarısız olduğu birimlerdeki aynı eğitimler tekrar yaptırılacak.

