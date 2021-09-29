Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek
Polise Müracaat Eden Mağdurların Sms ile bilgilendirilmesi sağlanacak
Vatandaşların emniyet birimlerine müracaatları sonrası dosyaları hakkında belirli aralıklarla kısa mesaj ile bilgilendirilmesi amacıyla "Polise müracaat eden mağdurların kısa mesaj ile bilgilendirilmesi projesi" adli işlem yapan tüm emniyet birimleri tarafından kullanılabilmesi için Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi uygulamasına entegre edilerek kullanılmaya başlandı.
Güvenlik hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi, suçtan mağdur olan vatandaşlar ile polis iletişiminin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak önem arz etmektedir.
Polise müracaat eden mağdurların kısa mesaj ile bilgilendirilmesi projesi 2017 yılında pilot uygulamayla başlatılmıştı.
2021 Eylül ayında yapılan güncelleme ile Adli işlem yapan amirliklere müracaatta
bulunan tüm müşteki/mağdur vatandaşlara kısa mesaj ile bilgilendirme isteyip
istemediği sorulacak ve işlemler bu doğrultuda yapılacak.