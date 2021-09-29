Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek

Vatandaşların emniyet birimlerine müracaatları sonrası dosyaları hakkında belirli aralıklarla kısa mesaj ile bilgilendirilmesi amacıyla "Polise müracaat eden mağdurların kısa mesaj ile bilgilendirilmesi projesi" adli işlem yapan tüm emniyet birimleri tarafından kullanılabilmesi için Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi uygulamasına entegre edilerek kullanılmaya başlandı.

Güvenlik hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi, suçtan mağdur olan vatandaşlar ile polis iletişiminin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak önem arz etmektedir.

Polise müracaat eden mağdurların kısa mesaj ile bilgilendirilmesi projesi 2017 yılında pilot uygulamayla başlatılmıştı.

2021 Eylül ayında yapılan güncelleme ile Adli işlem yapan amirliklere müracaatta bulunan tüm müşteki/mağdur vatandaşlara kısa mesaj ile bilgilendirme isteyip istemediği sorulacak ve işlemler bu doğrultuda yapılacak.

