Eşler arasındaki yaş farkı dul maaşını etkiler mi?

Bazı evlilikler, genç yaşta olanlarla ileri yaşlarda olanlar arasında da gerçekleşebilmektedir.

Bugün için tüm hizmetleri memurluk olmasa da 2008 öncesi işçi, esnaf gibi hizmetleri olup bu tarihten sonra memurluğa başlamış kişiler de bulunmaktadır. Bu durumdaki kişilere aylık bağlanma şartlarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Örnek olarak; 2008 yılı Ekim ayına kadar işçi veya esnaf statüsünde çalışıp bu tarihten sonra memurluğa başlayan kişiler hakkında emeklilik yaş ve hizmet dışında, kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmasında aranılacak şartlarda 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanun hükümlerinde dul eşlere aylık bağlanmasında herhangi özel bir şart bulunmamaktadır. Sadece aylık bağlanma oranı olarak % 50 veya % 75 oranında bir farklılık bulunur. Şayet, dul eş bir yerde çalışmıyorsa veya kendi çalışmaları nedeniyle aylık bağlanmamış ise aylık oranı % 75 olmakta, diğer halde ise % 50 olmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen durumlar dışında 5510 sayılı Kanunda dul eşlerin yaşları açısından herhangi bir özel şart olmadığından, 5510 sayılı Kanuna tabi memurların kendi yaşlarından daha düşük veya daha yüksek kişilerle (20, 25, 30,35 yaş vb. gibi) yapılan resmi evliliklerde, memurun vefatında geride kalan eşe dul aylığı/hak sahipliği aylığı bağlanmasını engellemez.