Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

1- T.C. İçişleri Bakanlığında Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak 3 yıldır görev yapıyorum. Bizim yeşil pasaport hakkımız var mıdır?

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli bilişim personeline aile yardımı ödenir mi?

Sözleşmeli bilişim personeli istihdamı 375 sayılı KHK'nin ek 6. maddesi ile başlamıştır. Madde hükmünde sözleşmeli bilişim personelinin büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje bazlı olarak istihdam edilmesi öngörülmüş, bu personeli istihdam edebilecek kurumlar genel olarak belirlenmiş, büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin özellikleri tanımlanmış, sözleşmeli bilişim personelinde aranacak nitelikler, bu personele ödenecek ücretlerin üst sınırı, istihdam edilecek azami personel sayısı belirlenmiş, istihdama dair diğer hususlar ile sözleşme usul ve esaslarını belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu kapsamda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Merkezlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin 21. maddesinde sözleşmeli bilişim personelinin sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (4/a) sigortalı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

375 sayılı KHK'nin ek 8. maddesinde ise, "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanuna tabi personele, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." denilmektedir.

Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 202. maddesinde düzenlenmiş olup bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları dikkate alınarak ödenmektedir. Bu hükümler çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalışanlar dışındaki sözleşmeli bilişim personeline aile yardımı ödenmesi zorunludur.

Diğer taraftan, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkından kimlerin yararlanabileceği belirtilmiştir. Madde hükmüne göre kamuda görev yapanlar bakımından; birinci, ikinci ve uc,uncu derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar kars,ılık gosterilmek veya T.C. Emekli Sandıg^ı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sozles,meli olarak c,alıs,tırılan Devlet memurları ve dig^er kamu gorevlileri ile birinci derece kadro ile emeklilig^e hak kazanmıs, olan belediye bas,kanları ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebebiyle görevden ayrılmış olanlara,

- İl ve ilc,e belediye bas,kanlarına, gorevleri suresince,

- En az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara,

- Bunların eşleri ile çocuklarına,

hususi damgalı pasaport verilmektedir.

Buna göre kamuda görev yapan personel bakımından temel kural; personelin Emekli Sandığı iştirakçisi veya 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olması, kadrolu personelin birinci, ikinci veya üçüncü dereceli kadrolarda bulunması, sözleşmeli statüdeki personelin ise kesenek veya primlerinin bu derecelerden kesilmesidir. Sözleşmeli statüdeki personelden örneğin KOSGEB ve KİT'lerde görev yapanlar bu hakka sahipken 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel (örneğin 4/B'liler) bu haktan yoksundur. Bu kapsamda sosyal güvenlikleri bakımından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki sözleşmeli bilişim personelinin hususi damgalı pasaport hakkı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.