Kılıçdaroğlu: Polislere 3600 ek gösterge verilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasından satır başları şöyle;

Bazen bir kişi herhangi bir şekilde haksızlığa uğradı mı? hemen devlet nerede deriz. Aslında Polis nerede deriz, devletle polisi bütünleştiririz. Temel bir sorununuz var aslında, genelde polis mensubu arkadaşlar sorunlarını özgürce dile getiremiyor.

3600 bana miting alanlarında polis arkadaşlar tarafından bana iletildi. Bunu çözmek içinde ne gerekiyorsa yapacağız.

Polis olmak kolay değil tabi, seçeceksiniz, yeteneklerini keşfedeceksiniz. Tecrübe edinmiş polislerimizi kadro yok diye emekli edilmesine izin vermeyeceğiz. Tecrübeli polislerimizi tekrar geri kazanacağız.

Siyasetçiler doğrudan müdahale etmeseler polisler bütün mafyayı da yer altı dünyasını da pislikleri de temizler. Siyaset sadece polis kurumunu değil adalet bölümüne de müdahale ediyorlar.

2 askerimizi yakanları serbest bırakıldı. Bir gazeteci arkadaşımız bu yakanları Gaziantep'te görüyor gazetede yazıyor bu suçlular tekrar yakalanıyor. Bu tablo acı duruyor önümüzde.

Polis Teşkilatında da liyakatin önemini biliyoruz. Polis Teşkilatında polislerimizin yükselmesi için kendilerine imkan verilmeli.

Bir kanun var polis kanunu 4. Madde polis görevinden başka bir işte kullanılamaz diye emredici hüküm var. Polislerin üstüne çok görev veriliyor, yapmazsan da süreriz seni diyorlar.

Görev yapıyorsunuz ya da nöbette 10 saat, 12 saat ya bu adam yemek yedi mi? tuvale var mı? İşte bunu yukardakilerin düşünmesi lazım. İşte göreve gitmezseniz soluğu başka ilde alırsın diye sözler işitirsiniz.

Çalışırken aldığınız ücretle, emekli olduğunuzda aldığınız ücret arasında uçurum var.

Çalışma saatlerinin ve koşulları çok ağır. Yaptığım bir araştırmada , "Polislerin aşırı çalışma hem fiziksel hem de duygusal olarak tüketmektedir." diyor.

En çok intihar alanı polislerin alanı. Acaba polis intiharlarında siyaset kurumu, şu duruma bir bakalım dedi mi?

Her 50 metreye bir polis dizeceksiniz. Neymiş biri geçecekmiş oradan. Bu adamlar ne yiyor ne içiyor sen düşünüyor musun?

Kadın polisler var onların kreş sorunu hala çözülmüş değil. Sadece kadın polisler için değil evli polislerimizin de sorunları çözülmesi lazım.

Polisleri robot olarak görüyorlar, polislerde insan onları da duyguları var.

Polislik maaş mesleği değildir, düşünen varsa derhal ayrılsın. EE sayın bakan ben sana söylüyorum hemen ayrıl o zaman.

3600 ek göstergenin verilmesi lazım bu konuda parlamentoda araştırma önergeleri verdik. Yasama organı bu soruna çözüm bulmaktadır.

Bu konuda ilk çağrım bahçeliye olacak. MHP Milletvekili Erkan Haberal Polislerin sorunlarının araştırılması hakkında bir önerge veriyor. Sayın Erkan Haberal böyle bir önerge verin bizde destekleyelim. Destek verelim ve yürütme organına bir çözüm önergesi verelim.

AK Parti'nin seçim beyannamesi var 2018 yılında, burayı hassas dinleyelim. Polis öğretmen din adamların 3600 ek gösterge için açıklaması oldu. Yeni seçim geliyor ortada daha bir şey yok.

Polis Şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar çünkü geçinemiyor.

Şehit aileleri için para toplandı bu paranın da üzerine çöktüler.

Siyaset kurumu müdahale etmediği sürece bu ülkeye uyuşturucu girmez bütün batakhanelerini temizlersiniz. Bütün pisliği temizlersiniz ben size güveniyorum.