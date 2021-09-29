Rektör'ün canlı yayındaki küfürlü sözlerine YÖK sessiz kalmamalıdır

Habertürk canlı yayınına konuk olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ceza hukukçusu Ersan Şen arasında tansiyon yükseldi. Suriye'yle ilgili bir meseleyi tartışırken Şen ile yaşadığı tartışmada sinirlerine hakim olamayan Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" dedi. Modaratör Kübra Par, verilen sinkaflı cevaba tepki gösterdi.

KÜBRA PAR'DAN TEPKİ

Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak olayın bir de YÖK'le ilgili boyutu vardır. Çünkü canlı yayında küfürlü ifade kullanan kişi Vakıf Üniversitesi Rektörüdür.

YÖK REKTÖRE SORUŞTURMA AÇABİLİR

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu'nun Prof. Dr. Ersan Şen'e kullandığı ifadeler nedeniyle YÖK Denetleme Kurulu soruşturma başlatabilir. Zira Üniversite Rektörü'nün kendisini kaybederek kullandığı edep dışı ifadeler disiplin sürecinin işletilmesini gerektirmektedir. Hatta Rektörlüğünün dahi sonlandırılması gündeme gelebilir.

Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu'nun kullandığı ifadelerin karşılığında disiplin cezası öngörülmektedir. Öğrencilerine örnek olması gereken bir rektörün öfke kontrolünü kaybederek canlı yayında sokak ağzıyla küfür etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ümit ederiz ki YÖK gerekli yasal süreçleri başlatır.