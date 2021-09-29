Pompada ÖTV'nin gücü de bitmek üzere: Yeni zamlar fiyata yansıyabilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre motorinde eşel-mobil ile vazgeçilebilecek kalan ÖTV tutarı 12 kuruşa geriledi. Bu seviyenin aşılması durumunda gelen zamlar, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde pompa fiyatına yansıyacak.

Eşel-mobil, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

Şu anda akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarı benzinde 1,75 lira, motorinde 1,93 lira, LPG Oto Gaz'da ise 1 lira.

LPG'de vazgeçilebilecek ÖTV alanı kalmazken, benzinde hala 77 kuruşluk bir alan var. Ancak bu gece yapılması planlanan 29 kuruşluk zam sonrası benzinde bu miktarın 48 kuruşa inmesi öngörülüyor.

Akaryakıtta en son 20 Mayıs'ta yapılan ÖTV düzenlemesinden bu yana fiyatlar genel olarak sabit.

Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 artarken, benzin fiyatı 7,70 lira seviyelerinde kaldı.

Son açıklanan kamu maliyesi raporuna göre eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edildi.

Eşel-mobil sisteminin ocak-ağustos 2021 döneminde enflasyona 2,48 puanlık düşüş yönlü etkisi olduğu hesaplanıyor.