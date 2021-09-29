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Meteorolojiden üç bölgeye fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Karadeniz, Marmara ve Ege'de yarın fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 13:21
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Meteorolojiden üç bölgeye fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü# rüzgar# fırtına

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