Bakan Vedat Bilgin'den 'büyüme' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TCDD'ye ait konferans salonunda "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi. Buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı. Akademik olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin sanayileşmede geç kalmasının sebeplerini sıkça sorguladığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben akademik olarak Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışırken demiryolları ile ilgili ilgilenmemin sebebi şuydu; Türkiye neden sanayileşemiyor? Türkiye neden sanayileşmede gecikti? Bunu araştırırken demiryollarının önemini gördüm ve 10 tane kitap varsa Türkçe'de demiryolları ilgili sanırım 5 tanesinde benim imzam vardır. Dolayısıyla demiryolları ile kalkınma arasındaki ilişkiyi tartıştım. Bunu çeşitli tezlerde ileri sürdüm ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demiryollarına biz imparatorluk döneminde 20 yıl önce girseydik imparatorluğun büyük bir coğrafyası bugün hala Türkiye'nin bir parçasıydı. Buna inanıyorum. Çünkü demiryolları sanayi çağının taşıyıcısıdır, lokomotifidir. Demiryolu olmadan sanayi devrimi gerçekleşemez. Bizde bu gecikmenin en önemli sebeplerinden birisi de budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yüzde 10 büyüyecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesini de değerlendiren Bakan Bilgin, "Bugün Standard&Poor's Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerinin yüzde 8'i aşacağını açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı, ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye karşı yürütülen projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı. Hepsi pişman oldular, hepsi yalancı çıktılar. Çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamları. Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 büyüyecek. Bunu da tesadüfen söylemiyorum" dedi.

"Covid-19 döneminde örgütlü olan arkadaşlarımız fazla sıkıntı çekmedi"

Sendikalı çalışan işçilerin pandemi dönemini daha rahat atlattığını, ancak yüzde 86 bir kesimin hala sendikalı olmadığına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, "Özellikle Covid-19 döneminde örgütlü olan arkadaşlarımız fazla sıkıntı çekmedi. Örgütsüz olan yerlerde bazı sıkıntılar oldu. Kayıt yok, sigorta yok, adamın çalışıp çalışmadığı belli değil. Şöyle bir direnç var ülkede; 'Aman sendikalaşma olmasın.' Ne oluyor sendikalaşma olunca? Bin adam çalışıyor ise biriyle muhatap oluyorsun. Biz demiryolu işçileri olarak bu kurumu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmadık. Zaman zaman sıkıntılı süreçler oldu. Hepsi evin içinde oldu. Bakanımız ile konuştuk, genel müdürümüzle konuştuk hepsine de çözüm bulduk. Bulamadıklarımızı da önümüzdeki günlerde tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.