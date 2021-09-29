Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak

Ankara'da, Devlet Demiryolları'nın 165'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle

"Omuz Omuza Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi.

Buluşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz" bilgisini verdi.

Milli banliyö trende hedef 2023

Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını da söyledi.

"Saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı trenin tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına 2022 yılında geçiyoruz. Milli banliyö projesinde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz; 2023 yılında aracımızı raylara indirmek."

"Demir yolu kalkınmada itici güç"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise demir yollarına son 20 yılda 20 milyar dolar civarında kaynak aktarıldığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bu kaynağın aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasının itici gücü olduğunu düşünüyorum ve bunu da görüyoruz. Türkiye'nin kalkınma yüzü demir yollarından geçer, kalınma yönü demir yollarından geçer. Türkiye bu yola gecikmiş de olsa girmiştir ama hızla bu yolda ilerlemektedir."