Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Soylu, 307 yıldır tarihi ve köklü bir geçmişe sahip, milletin imdadına yetişen, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan itfaiye teşkilatı ile bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Teşkilatın 307. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Soylu, yalnız teşkilatta değil, dünyada da çok şeylerin değiştiğini, karşı karşıya kalınan tehditler, afetler, yangınların türlerinin farklılaştığını söyledi. Soylu, "Tulumbacılar zamanında ev ve çarşı yangınları vardı, bugün sanayi tesislerindeki, kimyasal madde depolarındaki, fabrikalardaki çok daha tehlikeli yangınlara müdahale ediyorsunuz. Bunu hem çok yüksek kapasiteyle yapıyorsunuz hem de Allah'a hamdolsun iyi bir donanımla, bilgi ve teknolojiyle beraber gerçekleştiriyorsunuz, kabiliyetiniz de var." diye konuştu.

İtfaiyecilerle arama kurtarma faaliyetleri dahil birçok afette beraber olduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Size ne söylesem azdır, çünkü birçok deprem, yangın, sel, çığ, kaya düşmesi, bütün bunlarla alakalı her yerde birbirimizle dayanışma ve mesai arkadaşlığı ortaya konuldu. Önce geldiniz, en son terk ettiniz. Belediyelerimize de bu konuda ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çünkü çok imkan sağlanıyor ve bu imkanlarla beraber de iyi bir enerji birlikteliği oluşturuluyor." dedi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, dünyanın kentsel nüfusunun 1950'de 751 milyondan 2018'de 4,2 milyara yükseldiğine, bu değişimin hızla ilerlediğine işaret eden Soylu, "Artık itfaiye teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanı, iş yükleri hakikaten genişlemiş durumda. Türkiye Afet Müdahale Planı ve bu kapsamda bulunan itfaiye teşkilatımız, yerel ve ulusal düzeyde yangın çalışma grubunun ana çözüm ortağıdır, arama-kurtarma çalışma grubu, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve aynı zamanda nükleer tehdit çalışma gruplarının ise destek çözüm ortağı olarak yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Soylu, itfaiye teşkilatının tüm müdahale faaliyetlerine 307 yılın hakkını vererek bilgisiyle, tecrübesiyle, bileğinin gücüyle, aklının zirvesiyle katıldığını dile getirdi.

Bakanlık olarak özellikle son iki yıldır yoğun afet gündemi içerisinde yer aldıklarını aktaran Soylu şunları söyledi:

"İtfaiye teşkilatının gayretine, kabiliyetine, samimiyetine ve fedakarlığına, cansiparane mücadelesine, ölüm dahil her riski alıp ormandan börtü böceğe, hayvana, eve, insana kadar her şeyi kurtarmaya yönelik azmine hayranız. İtfaiye teşkilatları dünyadaki değişime çok önemli bir şekilde uymuş ve kendisini de çok ciddi bir şekilde geliştirmiştir. Bugün ikmal ettiğiniz 307 yılı sadece bir takvim hesabı olarak görmemek gerekir. Sizlerin yangına veya bir afete koşarken hissiyatınız, duygunuz, cesaretiniz, zor durumda kalan bir vatandaşımıza el uzattığınızdaki o gayretiniz, acil bir duruma müdahale yaparken gösterdiğiniz fedakarlık, mesleki kabiliyetleriniz, becerileriniz, meslek büyüklerinizin sizlere aktardıkları, mesleğe yeni giren arkadaşlarımıza aktaracaklarınız hep bu 307 yılın getirdiği kültürün bir neticesidir."

Bakan Soylu, itfaiyecilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik AFAD'da bir araya geldiği 6 bakan ile değerlendirme yaptıklarını dile getirerek, "Bu konulardan bir tanesi de itfaiyecilerimizin 'genel idari hizmetler sınıfı'nda değil, ortaya koydukları bu yüksek irade ve tecrübeyle bir 'uzmanlaşmış destek grubu'na dahil olmaları gerektiğidir. Hep birlikte değerlendirmemiz budur çünkü siz sadece yangında yoksunuz." dedi.

AFAD, belediyeler, itfaiye ve orman teşkilatının, afetle mücadelede ortak standart içerisinde olması gerektiğini belirten Soylu, bu meseleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret sırasında, kendisine hediye edilen itfaiye personeli teçhizatını giydi. İtfaiyeciler Soylu'ya "İtfaiyeci Duası"nın yazılı olduğu tablo da hediye etti.

Bakan Soylu, Elazığ'dan gelen köy ve mahalle muhtarlarını da kabul etti.