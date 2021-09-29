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Bakan Varank: Gençleri A,B,C diye değil 'TEKNOFEST kuşağı' olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin gençlerini A, B C diye sınırlandırmak hiç doğru değil. Biz Türkiye'nin gençlerini 'TEKNOFEST kuşağı' olarak görüyoruz. Gençlerimiz TEKNOFEST kuşağı olarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 15:19
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Bakan Varank: Gençleri A,B,C diye değil 'TEKNOFEST kuşağı' olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım dünyasında da ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyaç olduğunu, bu kahramanları yazılım okullarıyla yetiştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışının ardından öğrencilerle sohbet etti.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark'ta faaliyet gösteren şirket tarafından montajı tamamlanan "Sancak" adlı İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) inceleyen Varank ve beraberindekiler, "görüş hattı ötesi " sistemi (BVLOS) ile bir İHA'yı GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan dijital ortamda uzaktan yöneterek İngiltere'de uçurdu.

Daha sonra Bilişim Vadisi'ndeki Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli Yazılım Okulunun açılış törenine katılan Varank, Fransa kökenli Ekol 42 iş birliğiyle hayata geçirdikleri 42 İstanbul Yazılım Okulunun açılışını bu ayın başında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varank, 242 kişiyle eğitimlere başlayan 42 İstanbul'un, bir aylık ilk havuz eğitiminin geçen hafta tamamlandığını belirterek, "42 Okulları, yenilikçi yaklaşımıyla bir eğitmen olmadan birbirinden öğrenme metoduna dayalı bir müfredata sahip. O yüzden eğitimin ilk saatlerinde bir sessizlik hakimken ilerleyen saatlerde öğrenciler birbirleriyle konuşmaya başlamış. Bu yöntemle aslında eğitim modelinin ana hedefi olan iletişim, takım oyunu ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Hiç alışık olmadığımız bu usule öğrencilerimiz hızlı bir şekilde adapte olmuş durumda. 7/24 açık kampüs yöntemiyle eğitim veren okulumuzda, öğrencilerimiz uzun saatler geçiriyor hatta sabahlayan öğrencilerimiz dahi oluyor. Başarıyla geçen bu ilk havuz eğitiminin sonuçları 2 hafta içinde açıklanacak ve yeni eğitimlere geçilecek." diye konuştu.

- "Öğrencilerimiz yazılım alanında fark yaratacak"

Bilişim Vadisi'nin ev sahipliği yaptığı 42 Kocaeli'nin, 339 bilgisayar kapasitesi ile 1155 metrekare alanda 7/24 eğitim vereceğini dile getiren Varank, "Tüm Türkiye'den 3 binden fazla başvuru aldığımız okulumuza, elemeler sonunda 172 kişi ilk havuz eğitimine kaydoldu. Bilişim Vadisi'nde, teknoloji ekosisteminin tam göbeğinde eğitim alacaklar. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere birçok teknoloji şirketiyle aynı kampüsü paylaşacaklar. İnanıyorum ki burada da sabahlayan öğrencilerimiz olacaktır. Tüm bu süreçlerden sonra eminim ki yüzlerce gencimiz yaratıcı işlerde kendilerine yer bulacaklar. Gerçekten bu yenilikçi modelde eğitim alan öğrencilerimizin yazılım alanında fark yaratacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, 42 okullarında eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yarısının daha önceden hiçbir kodlama deneyimi olmamasına rağmen mezunlarının tamamının istihdam edildiğini belirterek, buradan mezun olan öğrencilerin, bilişim ve yazılım alanında dünyanın en iyi şirketlerinde çalışmaya başladığını bildirdi.

Bu okulların, aslında özel yetenek havuzu vazifesi gören, yazılım sektörü için bulunmaz bir insan kaynağı alanı konumunda olduğunu vurgulayan Varank, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarının da yakın zamanda aynı performansı yakalayacağına hatta o performansı daha da ileriye götüreceğine inandığını vurguladı.

Varank, buradan mezun olmayı başaran gençlerin, Türkiye'nin ve farklı ülkelerin en iddialı projelerinde kendilerine yer bulabilecek yetkinlikte olacaklarını belirterek, 42 Okulları projesiyle alakalı görüşmelerin başladığı ilk günden bu yana, tüm paydaşların önemli katkı ve desteklerde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, TÜBİTAK TÜSSİDE ve Bilişim Vadisi'nin başından beri bu işin koordinasyonunu yürüttüğünü ifade eden Varank, İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma ajanslarının yaklaşık 30 milyon liralık destekle projeyi finanse ettiğini dile getirdi.

- "Şirketler kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor"

Bakan Varank, gençlerden beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Birer girişimci olarak Türkiye'nin geleceğine ve bilişim ekosistemine katkı sunmanız... Ülkemizde açık kaynak yazılım geliştirme kültürünü sağlamlaştırmada iddiamız büyük. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladık. Hedefimiz, yalnızca yapay zeka alanında en az 10 bin istihdamı yakalamak. Geleceğin teknolojisinde aklınıza koyduğunuz, kalbinizin hızlı hızlı çarpmasına sebep olan ne varsa sizlerle birlikte heyecanlanmaya hazır olduğumuzu bilin isterim. Gençlerimizin içlerindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte geçen hafta 40 bin takımın başvuruda bulunduğu bir teknoloji festivalini 72 paydaşımızla gerçekleştirdik. TEKNOFEST yarışmalarında dedesinin tarlasından ilham alarak uzayda tarım yapabilecek robotları üretmeye çalışan gençlerimiz bile vardı. Katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde ettiler."

KAPAT [X]

Gelecekte milyar dolarlık savunma sistemlerinin yerini basit yazılımların alacağını, siber güvenliğe de bu sebeple ayrı önem verdiklerini vurgulayan Varank, şirketlerin kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabildiğini, her şeyden öte milyonlarca insanın verisinin elden ele dolaştığını ve büyük bir güvenlik açığının yaşandığını anlattı.

Varank, bu sebeple yazılım dünyasında da ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle siber güvenlik alanında fark oluşturacak, dünyada ses getirecek yazılımcıları 42 okulları gibi projelerle yetiştirmek istiyoruz. Sizlere baktığımda o kahramanları görüyorum." dedi.

- "Vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen muhalefetle karşı karşıyayız"

Yazılım, yapay zeka, uzay çalışmaları, çığır açan teknolojiler alanında ellerindeki tüm imkanları seferber ederek, gençleri bu alanlara yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Diğer yanda da maalesef gerçeklikten kopuk bir muhalefet anlayışıyla da baş etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bugün vapurlarda kullanılmak üzere logolu karton bardak ürettirdiği için övgü bekleyen muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dillerinden gençlerimizi düşürmüyorlar ama gençlerimizin geleceği mevzu bahis olduğunda aslında somut, kayda değer hiçbir önerileri de bulunmuyor. İstihdam önerisi olarak, muhtarların yanına birer memur istihdam etmekle işsizlik sorununu bitirebileceklerine inanıyorlar. Sorsanız bu insanlar Türkiye'nin geleceğine talipler.

Gençlerin sabah okula giderken 'Otobüsüm yolda kalır mı?' düşüncesiyle evden çıkmalarını istemiyoruz. Gençlerimiz ulaşım teknolojilerinde çığır açan projeler üretsinler istiyoruz. Başka ülkelerin uzaya fırlattığı roketi canlı yayında izlerken iç geçiren gençler değil, kendi fırlatma platformlarında geri sayımı birlikte yapacağımız genç mühendislerin olduğu bir ülkeyi hayal ediyoruz. Bir türlü aşamadıkları eziklik kompleksiyle ülkesine ve gencine hiçbir hayali layık görmeyenlerle emin olun yol alamayız, onların vizyonuyla bu ülkeyi herhangi bir noktaya taşıyamayız. Bizler hayalleri için hiçbir hudut tanımayan, engellerinden ilhamlar çıkaran muhteşem gençlerin hikayelerini dinlemekle meşgulüz. İşte TEKNOFEST'de de böyle gençlerin yüzlercesiyle, binlercesiyle bütün arkadaşlarımız muhatap oldu."

Varank, Türkiye'nin her köşesinde gençlerin teknolojiye olan tutkusunun arttığını gördüklerini dile getirerek, "Türkiye'nin gençlerini A, B C diye sınırlandırmak hiç doğru değil. Biz Türkiye'nin gençlerini 'TEKNOFEST kuşağı' olarak görüyoruz. Gençlerimiz TEKNOFEST kuşağı olarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bugün hamdolsun savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları tüm dünya konuşuyor. Bizim savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünleri satın alabilmek için emin olun ülkeler sıraya girmiş durumda. Savunma sanayinde elde ettiğimiz bu başarıyı teknolojinin bütün alanlarına, sanayinin bütün alanlarına yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu da gençlerimize yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun bilincindeyiz. 42 okulları gibi projelerle gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz, gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Yapmamız gereken tek şey, onların önlerini açabilmek. Gençlerimize fırsat verdiğimizde onların neler başarabildiklerini biliyoruz. İnşallah bugün açtığımız okulla ve burada elde edeceğimiz performansla, Türkiye'nin başka bölgelerinde de açacağımız yazılım okullarıyla Türkiye'nin yazılımcı sayısını ciddi noktalara taşıyacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yarışında bu yazılımcı kardeşlerimizle beraber büyük işler başaracağız." dedi.

#Bakan Varank# Kocaeli# teknofest

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