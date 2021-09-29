Aşkları 'Google çeviri' ile başladı, evlilikleri 4 ay sürdü

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ahmet Kara, 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'da yaşayan 39 yaşındaki Nel Mawati ile tanıştı.

Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google çeviri aracılığıyla iletişim kurdular ve evlenmeye karar verdiler.

Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekerek Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah kıydı.

Evlilikleri boyunca da çeviri programı kullandılar

Ahmet Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı.

Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu.

Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

"Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum"

Mawati, düğünden 4 ay sonra önceki evliliğinden oğlunun kaza yaptığını ve memleketine gidip gelmek istediğini söyledi. Ancak Mawati geri dönmedi.

Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:

"Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının Eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım.

Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."