Ulaşımda 'İstanbulkart' krizi: Stoklar tükendi, kuyruklar uzadı

İstanbul'da ulaşım kartı krizi yaşanıyor. Eskiden her yerde satışı bulunan İstanbulkart artık pek çok noktada satılmıyor. Özellikle İstanbul'a turistik ya da iş amacıyla gelenler sorun yaşıyor.

Stoklar tükendi, gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu

Karaborsanın önüne geçmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlaşmalı marketler ve özel yerler dışındaki satışlarını durdurdu. Talep fazla olunca biletmatiklerdeki stoklar da tükendi. Gişeler önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Bu durumun nedeni olarak ise kartların HES koduyla eşleştirilmesi gösterildi.

Kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkart'ın sadece bir kişi tarafından ve HES koduyla eşleştirilmiş kullanılması gündeme geldiği için dolayısıyla kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açtı. BELBİM AŞ'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak.