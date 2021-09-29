Yemeksepeti, 20 yıllık logosunu değiştirdi

20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor. En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi. Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.