73 yaşında ikinci üniversitesini bitirdi, hukuk da okumak istiyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi'ni bitiren Yörükoğlu, Açıköğretim Fakültesi Adalet Programı'ndan da mezun olarak ikinci kez diploma sevinci yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi de olan İsmail Yörükoğlu, hedefe ulaşmak için insanın hayal ve niyet etmesi, kararlı ve tutarlı davranarak vazgeçmemesi, emek vererek asla pes etmemesi ve ilkeli olup disiplinli çalışması gerektiğine inandığını belirtti.

Bundan sonraki süreçte de Dikey Geçiş Sınavı'na girip hukuk fakültesinde okumak istediğini ifade eden Yörükoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz hukuk evrenseldir, 'adalet' demektir. Uzun yıllar asker olarak hizmet verdim, insanlara bundan sonra hukuk alanında yardım etmek istiyorum. Yaşlı olduğumu düşünen insanlar bu durumu garip karşılıyor fakat okumanın yaşı olmadığından ben gülüp geçiyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin hayatın her alanında kendilerini geliştirmelerini diliyorum. Temennim ilkeli ve disiplinli bir şekilde gençlerin bayrağı bizden devralarak bizleri gururlandırmasıdır."