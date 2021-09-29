Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş

Sayıştay'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ilgili 2020 mali denetim raporunda teslim alınmayan 500 bilgisayara toplamda 2 milyon 955 bin 241 TL harcandığı tespit edildi.

Sayıştay tarafından TÜİK'e yapılan incelemede, 300 adet masaüstü ve 200 adet dizüstü bilgisayarın kurum tarafından teslim alınmadığı halde muayene komisyonu tarafından kabul edildiğine dair tutanak düzenlendiği ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle ilgili varlık hesaplarına kayıtların yapıldığı tespit edildi.

İlgili mevzuatlarda mal teslim alınmadan taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceğini hatırlatan Sayıştay, teslim alınmayan bilgisayarların Bilgisayarlar ve Sunucular hesabında 2 milyon 955 bin 241 TL hataya sebebiyet verdiği belirtildi.

GEÇEN YIL DA 4 MİLYONLUK HATA OLMUŞTU



Geçtiğimiz yıl da TÜİK'in bazı taşra teşkilatlarında hatalı muhasebe kayıtları yaptığı tespit edilmişti.

TÜİK'in 2019 denetim raporunda, yapılan hatalı muhasebe kayıtları nedeniyle 4 milyon 705 bin 623 TL tutarında hataya sebebiyet verildiği belirlenmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA



Son dönemlerde istatistiklerle ilgili tartışmaların da gölgesinde kalan TÜİK, 2021'de ertelediği 3 raporu henüz açıklamadı.

TÜİK, veri takvimine göre 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri'ni, 24 Haziran'da yayımlanması gereken '2020 Ölüm İstatistikleri'ni ve 17 Eylül'de yayımlanması planlanan Hayat Tabloları istatistiklerini ertelemişti.

Geçtiğimiz hafta da İngiliz gazete Financial Times'da yayımlanan bir Türkiye analizinde, TÜİK'in enflasyon verilerinin güvenilirliği tartışmaya açılmış, analizde TÜİK'in enflasyon rakamlarına yönelik güvenin azaldığı ve hükümetin bu sorunla mücadele ettiği belirtilmişti.

SERKAN ÜSTÜN