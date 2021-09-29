Putin'den Erdoğan'a 'Antikorunuz çok düşük, Sputnik V aşısı yaptırın' önerisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Soçi'de biraraya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki korona virüsü ve aşı sohbeti kameralara yansıdı. Görüşmenin sonlanmasının ardından gerçekleşen sohbette Erdoğan, Putin'e antikor seviyesini sordu. Rusya lideri "Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde" yanıtını verirken, Erdoğan "Çok düşük" dedi. Putin bunun üzerine Rusya'daki antikor ölçümlerinin farklı bir birim üzerinden yapıldığını belirterek, Erdoğan'a Sputnik V aşısı yaptırması için çağrıda bulundu.

'FARKLI YÖNTEMLE HESAPLANIYOR'

Sputnik haber ajansının aktardığına göre Putin şunları söyledi: "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde otuza yakın kişi zamanında aşı olmadıkları için hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Tanrıya şükür, (hastalık) bana uğramadan geçip gitti. Korona virüsü ile enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın."

ERDOĞAN: GÜÇLENDİRİCİ DOZ BANA UYGULANDI



Erdoğan'ın güçlendirici dozun kendisine çoktan uygulandığını söylemesi üstüne Rusya lideri, "O zaman bir sonraki sefere" dedi.

ERDOĞAN SOÇİ'DEN AYRILDI



Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'deki görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü. Putin, görüşme sonrasında Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" dedi. Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı. Planlandığı üzere ortak basın toplantısı yapılmadı.