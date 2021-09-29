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Sayıştay denetçileri DEÜ'de 20 farklı olumsuzluk tespit etti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda 20 farklı olumsuzlukla yer aldı. DEÜ'nün hesap verme sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediğine dikkat çeken Sayıştay uzmanları, mali işlemlerden objektif kriterlere aykırı atamalara kadar onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük tespit etti.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 29 Eylül 2021 18:46
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Sayıştay denetçileri DEÜ'de 20 farklı olumsuzluk tespit etti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki (DEÜ) usulsüzlükler Sayıştay denetçilerinin raporuna başlıklar halinde yansıdı.

Üniversite, denetçilerin gönderdiği 40 bilgi ve belge isteme yazısına hesap verme sorumluluğu olduğu halde yanıt vermedi. Sayıştay uzmanları eksik bilgi ve belgelere dayanarak hazırladıkları raporda mali tablolara özellikle dikkat çekti.

Banka hesapları arasında uyumsuzluğa dikkat çekilen raporda, Kurumun 3 bankada Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) adına açılmış 345 adet hesabına ait banka hareketlerinin talep edilmesine rağmen Sayıştay denetçilerine ibraz edilmediği için incelenemediği belirtildi.

"Banka Hesabının alacak toplamı ile verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç toplamının birbirine eşit olmaması dolayısıyla, kurum mali tablolarında 2 milyar 897 milyon 883 bin 935 TL'lik hataya neden olunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

MALİ TABLOLARDAKİ DİĞER USULSÜZLÜKLER

DEÜ'de, döner sermaye işletmesinin 4 milyon 415 bin lira açık verdiğini belirleyen uzmanlar, incelenen para hareketlerinden yola çıkarak "Gelinen noktada; işletme gelirleri ile giderlerini karşılayamaz durumda olup, ödenmemiş borçlarının yüksekliğinin (277 milyon 251 bin 500,50 TL), işletmenin sürekliliği için ciddi bir risk oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

DÖNER SERMAYE İFLASIN EŞİĞİNDE

Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı ve mali yapılarının bozulduğuna yer verilen raporda, "Döner Sermaye İşletmesinin 2020 yılı mali tablolarından, öz kaynaklarının negatif (-) olduğu ve işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini kaybetmiş durumda bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmenin ödenmemiş borçları çok yüksek olup (277 milyon 251bin 500 TL) bu durum işletmenin sürekliliği için ciddi bir risk oluşturmaktadır. İşletmenin 2020 yılı bilançosundan; öz kaynaklarının eksi 441milyon 149 bin 411 TL, dönem net zararının da 4 milyon 415 bin 576 TL olduğu anlaşılmıştır" denildi.

MEVZUATA AYKIRI ATAMALAR

DEÜ'de bulunan 11 adet "Şube Müdürü" kadrosunda görev yapan şube müdürlerinin sınavla atanmadığı da tespit edildi. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne aykırı olduğu kaydedilen atamalarda "sınıflandırma, kariyer ve liyakat" ilkelerine uyulmadığının altı çizildi. Öğretim üyesi kadroları için de benzer tespitler yapılarak şu görüşlere yer verildi: "Denetimlerde bazı öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalar için ek koşul getirilirken objektiflik ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediği, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiye işaret eden şartların istendiği ve bu sebeple de sadece birer kişinin başvurabildiği tespit edilmiştir."

ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARI YASAYA AYKIRI İHALE EDİLMİŞ

Denetçiler üniversitesinin mülkiyetindeki taşınmazlarda bulunan muhtelif büyüklüklerdeki çay ocağı, büfe, kafeterya, kantin, fotokopi odası, reklam panoları, büro, ATM, otopark, spor kompleksi gibi kiralanabilir ünitelerini pazarlık usulü ile kiraya verildiği tespit etti. Bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu değerlendirdi.

REKTÖRLÜĞÜN PROJESİ İÇİN 32 MİLYON HARCANMIŞ

Geçtiğimiz yıl üniversitenin 'desteklenen bilimsel araştırma projeleri' içinde yer almayan 'Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi' için 32 milyon 638 bin 337 TL harcama yapıldığını tespit eden Sayıştay uzmanları, bunun büyük bölümünü oluşturan 22 milyon 94 bin 337 TL'lik kısmının "özel ödenek" adı altında finanse edildiğini belirledi. Bu projeyle ilgili belgeler Sayıştay'a gönderilmediği için proje kapsamında satın alınan tüketim/demirbaş malzemelerin isimleri, harcamaların tamamının 2020 yılında yapılıp yapılmadığı ve satın alınan malzemelerin o projenin bütçe teklifi içinde yer alıp almadığına ilişkin bilgilere ulaşılamadığının altı çizildi.

LATİF SANSÜR
#sayıştay# dokuz eylül üniversitesi

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