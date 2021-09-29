Tarihi kütüphanenin 'devir işlemlerini' unutmuşlar

Sayıştay 2020 yılı Kamu İdareleri Denetim Raporlarını yayımladı. Ankara'nın sembol mekanlarından olan, Kızılay Kumrular sokakta herkesin uğrak yeri olan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesine ilişkin bulguyu kamu oyuyla paylaşmıştır.

Rapora göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına devredilen Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin devir işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiş.

Sayıştay'ın tespit ettiği bulguda neler yer alıyor?

Sayıştay tarafından eleştiri konusu yapılan 1 nolu bulguda şu ifadelere yer verilmiştir:

BULGU 1: Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin Başkanlığa Devredilmemesi ve Kayıtlarda Görülmemesi

Mevzuatta Başkanlığa devri öngörülen Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin devir işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun'un ilk yayım tarihinde IV sayılı cetvelinde ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellinci Bölümüne ekli III sayılı cetvelinde Başkanlığa devri öngörülen Halk Kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu cetvellerdeki kütüphaneler arasında Ankara'da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi de yer almaktadır.

Kanunun geçici maddesindeki düzenlemeden halk kütüphanesi olarak faaliyet göstermeye devam edeceği anlaşılan bu kütüphane Kanunun ilk yayımlandığı haliyle yürürlükte kaldığı sürede ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımından bugüne kadar geçen süre içinde Başkanlığa devredilmemiştir. Bundan kaynaklı olarak Ankara Bölge Müdürlüğü teşkilatını devri öngörülen yerde kuramamıştır. Kurumun bulguda belirtilen hususları kabul ettiği anlaşılmaktadır. Kurum tarafından bulguda belirtilen konunun gereği amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bir yazı da yazılmıştır.

Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin hem kanunlarda hem de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörüldüğü şekilde Başkanlığa devri için Bakanlığa yazılan yazının sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

ADNAN ÖTÜKEN HALK KÜTÜPHANESİ'NİN TARİHÇESİ

1939 yılında Ulus'a daha sonra Kediseven Sokak'ta bir binanın zemin katına taşınan kütüphane 1971'de geçici süreliğine Yenimahalle'ye daha sonra Bahçelievler'e taşınmıştır. 1983 yılında Kumrular Sokak'ta bulunan şimdiki binasına yerleşen kütüphane 1985 yılında Milli Kütüphane'nin kurucusu Adnan Ötüken'in adını almıştır ...