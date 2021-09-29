MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
MEB: "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı."
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2021 19:19
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyuru.
İşte MEB tarafınan yapılan açıklama şöyle;
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı."
📢 DuyuruMEB (@tcmeb) September 29, 2021
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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