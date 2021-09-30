Sayıştay raporunda 'Spor-Toto' şikayeti! Kararları vermediler

Sayıştay 2020 yılı Kamu İdareleri Denetim Raporlarını yayımladı. Raporun Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ilişkin kısmında ilginç bir bilgi yer almaktadır: "Yönetim kurulu kararları denetim ekibinin bilgisine sunulmamış"

Denetim döneminde, kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinler Sayıştay tarafından kabul edilmemiştir.

Yönetim kurulu üyeleri atama onayları ve usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararları 10.03.2021 tarihinde istenmiş ama cevap alınmamıştır.

Sayıştay denetim ekibine istenen belgeler ibraz edilmedi

Sayıştay, denetim ekibine Spor-Toto Yönetim Kurulu Kararlarının ibraz edilmemesini eleştiri konusu yaptı. Eleştiri konusu yapılan 1 nolu bulguda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

BULGU 1: Denetim Ekibine Yönetim Kurulu Kararlarının İbraz Edilmemesi Teşkilat Başkanlığının faaliyet ve işlemlerinin dayanağı olan yönetim kurulu kararları denetim ekibinin bilgisine sunulmamıştır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 15.07.2018 tarihli ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 32'nci Bölümünün ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Kararname'nin 449'uncu maddesinde; Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerinden oluştuğu belirtilerek, 451'inci maddenin birinci fıkrasında Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri tek tek saymak suretiyle tadat edilmiş, ikinci fıkrada Yönetim Kurulunun teşkiline ilişkin usul ve esasların Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda çıkarılan "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği"nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinde; yönetim kurulunun beş üyeden oluşacağı, Bakanın yönetim kurulunun başkanı olduğu, Bakan ve Teşkilat Başkanının, yönetim kurulunun tabii üyeleri olduğu, diğer üç üyenin Bakan tarafından iki yıl için atanacağı, yönetim kurulu kararlarının Bakanın onayı ile yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Denetim döneminde, kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinler denetim ekibi tarafından kabul edilmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri atama onayları ve usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararları 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen ibraz edilmemiştir.

Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek, aylık hesapları incelemek ve onaylamak, bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek, başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek, personel atamalarına ilişkin kararlar almak da dahil kurumun her türlü eylem ve işlemi yönetim kurulu kararlarına dayalı olduğu için mali tablolar hakkında verilecek denetim görüşüne de temel oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu kararları ibraz edilmediğinden, inceleme ve denetim faaliyetleri mevzuata ve denetim standartlarına uygun bir şekilde tamamlanamamıştır. Yönetim kurulu kararları görülüp incelenmeden mali rapor ve tabloların güvenilir bilgi içerdiğini söyleyebilmek mümkün olmadığından, Raporun "Denetim Görüşü" Bölümünde mali tablolar hakkında denetim görüşü vermekten kaçınılmıştır