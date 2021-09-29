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İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...

Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü neden faaliyete geçmiyor

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2021 19:40
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İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...

Sayıştay 2020 yılı Kamu İdareleri Denetim Raporlarını yayımladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı denetim raporunda, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Enstitüsü'nün neden tam olarak faaliyete geçmediği raporda sorgulandı.

Rapora göre;

GETAT 2014 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede herhangi bir faaliyette bulunmamış.

2018 - 2020 döneminde sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen yıllık toplantılarda vekaleten temsil edilmiş.

2018-2019 dönemi için yalnızca bir personel verilmiş.

Bilindiği üzere, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27.10.2014 tarihinde yayımlanmıştı.

Sayıştay GETAT Enstitüsü'nün faaliyete geçilememesini eleştirdi

Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü'nün 6569 sayılı Kanun'un yayınlandığı 26.11.2014 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir bir faaliyette bulunmamasını eleştirdi. 3 nolu bulguda aşağıdaki eleştirilerde bulunmuştur.

BULGU 3: Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü'nün Tam Olarak Faaliyete Geçmemesi

TÜSEB bünyesindeki enstitülerden biri olan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Enstitüsü'nün, 2014 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede herhangi bir faaliyette bulunmadığı, 2018 - 2020 döneminde sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen yıllık toplantılarda vekaleten temsil edildiği görülmüştür.

TÜSEB'in kuruluşunu düzenleyen, 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6569 sayılı Kanun'un (703 sayılı KHK'nın 101'inci maddesi mülga olan) 11'inci maddesi ile Başkanlık bünyesinde 6 enstitü kurulmuş (Yönetim Kurulu'nun 12.12.2019 tarihli

toplantısında; Sağlık Verileri Araştırma ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü ile Türkiye Aşı Enstitüsü'nün kurulması kararı ile enstitü sayısı 8 olmuştur) olup, bunlar;

a) Türkiye Kanser Enstitüsü

b) Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü

KAPAT [X]

c) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü

ç) Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü

d) Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü

e) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

şeklinde sayılmıştır.

Yine aynı Kanun'un "Geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 1'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "Bu Kanun ile kurulan enstitülerden Türkiye Kanser Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü altı ay içinde, diğerleri üç yıl içinde faaliyete geçirilir." denilerek kurulan enstitülerin faaliyete geçmesi gereken tarihler belirlenmiştir.

Kanıta dayalı olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, standart tıp ile entegre bir şekilde kullanılmasına hizmet etmek suretiyle; bozulan insan sağlığının düzeltilmesine ve insan sağlığının korunmasına, iyileştirilmesine, rehabilite edilmesine ve de geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TÜSEB bünyesinde kurulan GETAT'ın bu amaçla geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıp alanlarında disiplinler arası ve çok paydaşlı Ar-Ge çalışmalarını yürütmesi ve/veya desteklemesi hedeflenmiştir.

Yapılan incelemede;

. Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü'nün 6569 sayılı Kanun'un yayınlandığı 26.11.2014 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir bir faaliyette bulunmadığı,

. 18.10.2017 tarihinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanın vekaleten enstitü Başkanı olarak görevlendirildiği; 25.04.2018 - 24.04.2019 tarihlerini kapsayan dönem için bir idari personelin atandığı,

. Her ne kadar 02.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK'nın 101'inci maddesi ile kurumun teşkilat yapısına ilişkin maddeler ve geçiş hükmü mülga olmuş ise de 15.07.2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Enstitüler" başlıklı 672'nci maddesinde TÜSEB bünyesinde tekrar yer alan GETAT'ın, 2018 - 2019 döneminde sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen iki toplantıda (GETAT Başkanlığını vekaleten yürüten) Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı tarafından temsil edildiği,

. GETAT Enstitü Başkanlığının (Başkanlık görevini vekaleten yürüten Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı'nın sözleşme süresinin dolması dolayısıyla) 16.10.2020 tarihinden itibaren boş kaldığı ve herhangi bir görevlendirme yapılmadığı

Görülmüştür.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında İdare bütçesinden söz konusu Enstitü'ye ödenek tahsisinin yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda (yılsonunda tenkis işlemi yapılmış olsa da); gerek 6569 sayılı Kanun'da gerekse 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer verilen Enstitü'nün 5 yıl boyunca tam olarak faaliyete geçirilememiş olması, TÜSEB'in kuruluş amaçlarına ulaşılmasını geciktireceği gibi kamu kaynağının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı açısından da risk yaratacaktır.

#Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü

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