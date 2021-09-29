Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 20:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi