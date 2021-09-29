Belediye binasının taşlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 20:12
Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.