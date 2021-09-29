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Kaymakam ve milli eğitim müdürü okul için kolları sıvadı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Acar kırsal mahallesinde ilçe kaymakamı, il milli eğitim müdürü ve diğer protokol üyeleri köy okulunun duvarını boyadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 20:44
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Kaymakam ve milli eğitim müdürü okul için kolları sıvadı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Acar kırsal mahallesinde 'Temel Eğitimde İyileştirme Projesi' kapsamında ilçe protokol üyeleri köy okulunun duvarını boyadı. Etkinliğe Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Artuklu İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış katıldı. Ellerine fırçayı alan ilçe protokolü okul duvarlarını boyadı.

Bu salgın süresince uzaktan eğitim yöntemi ile çocukların eğitime eriştiklerini kaydeden Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, "Şu an yüz yüze eğitime geçmiş durumdayız. Tüm eğitim kurumlarımızda tüm dersliklerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Acar kırsal mahallemizde şu an mevcut durumda 2 tane dersliğimiz var. Toplamda 21 tane öğrencimiz var. Biz bugün okulumuza gelerek hem bu genç evlatlarımızı, yavrularımızı geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızın yüz yüze eğitime başlamaları ile ilgili sevinçlerine ortak olmak istedik. Aynı zamanda gelmişken okulumuzun fiziki donanımı kapsamında, iyileştirme çalışmaları kapsamında diğer okullarımızda uygulamış olduğumuz boya etkinliğine katıldık. Gayemiz bu genç evlatlarımızı, yavrularımızı geleceği güzel bir şekilde hazırlanması onlara güzel bir gelecek vaat etmek. Biz devam edeceğiz. Gayemiz ifade ettiğimiz gibi çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak. Bu kapsamda inşallah çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"21 okulumuzda daha bu iyileştirmeyi yaptık"

Temel eğitimde iyileştirme projesi kapsamında Acar İlkokulu'nda olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Acar İlkokulu'nun fiziki iyileştirmesini yapıyoruz. Bununla beraber 21 okulumuzda daha bu iyileştirmeyi yaptık. Devam edeceğiz öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve velilerimizle birlikte okulumuzun fiziki ortamını iyileştirip eğitim-öğretim ortamına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

İlçe protokolü ile birlikte okulu renklendirdiklerini ifade eden okul öncesi öğretmeni Rabia Esen, "Gerçekten buraya teşrif ettikleri için çok mutluyuz. Çok onore olduk. Birlikte boyadık. Onlarda bizimle birlikte boyadılar. Okulumuza renk geldi. Çocuklarımız daha güzel daha renkli daha ferah inşallah eğitim görecek. Bu yüzden emeği geçen katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

#Artuklu Kaymakamı# Mesut Tabakçıoğlu#

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