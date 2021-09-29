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Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Sinop ve Samsun'da sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını, heyelana karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Eylül 2021 21:21
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Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

#Meteoroloji

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