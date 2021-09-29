Gerçek 'Mucize Doktor': Kürsüde beyin kanaması geçirdi

Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var

Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti

İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Dolar rekor tazeledi

Dolar rekor tazeledi
Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür

Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı

Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması
İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...

İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...
MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş

Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş
THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı

THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı

Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün

Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak
Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı

Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı
Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!

Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!
Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor

Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor

İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama

İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama
Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var

Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var
İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü

İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü
Prof. Mehmet Ceyhan: İlaç ve aşıları çocuklara kullanamayız

Prof. Mehmet Ceyhan: İlaç ve aşıları çocuklara kullanamayız
Rektör'ün canlı yayındaki küfürlü sözlerine YÖK sessiz kalmamalıdır

Rektör'ün canlı yayındaki küfürlü sözlerine YÖK sessiz kalmamalıdır

Kılıçdaroğlu: Polislere 3600 ek gösterge verilmesi lazım

Kılıçdaroğlu: Polislere 3600 ek gösterge verilmesi lazım
Şehit çocuğu olmayan 177 öğrenciye burs verilmiş

Şehit çocuğu olmayan 177 öğrenciye burs verilmiş
Oto galerideki fiyatlar bayileri geride bıraktı

Oto galerideki fiyatlar bayileri geride bıraktı
Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek

Polise müracaat edene SMS ile bilgi verilecek
22 ayda 1399 kişi FETÖ'nün TSK yapılanmasından tutuklandı

22 ayda 1399 kişi FETÖ'nün TSK yapılanmasından tutuklandı

Sayıştay Diyanet'in ihale mevzuatına uymadığını tespit etti

Sayıştay Diyanet'in ihale mevzuatına uymadığını tespit etti
Adalet Bakanı duyurdu, Ankara Adliyesinde e-duruşma başladı

Adalet Bakanı duyurdu, Ankara Adliyesinde e-duruşma başladı
Palu Belediye Başkanı: Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?

Palu Belediye Başkanı: Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?
Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı.

Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı.
OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor

OSB'lerin yönetimi valilere geçiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gerçek 'Mucize Doktor': Kürsüde beyin kanaması geçirdi

Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, 2012 yılında İstanbul'da bir sempozyumda konuşma yaparken, kürsüde beyin kanaması geçirdi. Pekçoğu Türkiye'nin en iyisi, 100'den fazla beyin cerrahının arasında ilk müdahalesi yapılarak hızla hastaneye kaldırıldı. O gün onun ilk operasyonunu gerçekleştiren Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özenç Minareci "Hayatımın en zor hastasıydı çünkü işlem odasından çıkıp haber vereceğim yakınları, onlarca beyin cerrahıydı" dedi. Bir ay sonra ikinci işlemini yapan Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Çizmeli ise "Ben ilk tomografisini gördüğümde Selçuk'u kaybettik dedim. Ama o hepimizi şaşırttı" diye konuştu. Prof. Dr. Peker hem istatistikleri, hem meslektaşlarını şaşırtarak çok kısa sürede iyileşti ve 1,5 ay sonra mesleğine döndü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Eylül 2021 21:27
Yazdır
Gerçek 'Mucize Doktor': Kürsüde beyin kanaması geçirdi

Bundan tam 10 yıl önce, onlarca meslektaşının arasında, beyin cerrahiyle ilgili bir konuşma yaptığı sempozyumda, kürsüde aniden yere düştü ve bilinci kapandı. İlk müdahalesi çoğu Türkiye'nin en iyisi olan, beyin cerrahı meslektaşları tarafından hızla yapıldı ve hemen ambulansla hastaneye nakledildi. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama, yani ölümcül bir beyin kanaması geçirdiği ve kanamanın boyutunun çok büyük olduğu anlaşıldığında, belki binlerce anevrizma hastasını hayata döndüren onlarca meslektaşı, hastane koridorunda büyük bir çaresizlik içinde beklemeye başladı. Ama o, meslektaşları dahil herkesi şaşırttı. 5 gün komada kaldıktan sonra çok iyi bir bakım ve mücadele ile ayağa kalktı; birkaç hafta sonra mesleğine dönmeyi başardı. Şimdiye dek Gamma Knife Radyocerrahi tedavisiyle binlerce hastaya şifa veren Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, Anevrizma Farkındalık Ayı'nda kendi yaşadığı anevrizma deneyimini ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başarılı girişimsel işlemlerle kanamasını durdurup onu hayata döndüren nöroradyoloji uzmanı arkadaşları ise o günü anlatırken hep aynı cümleyi kullandı: "Hayatımızın en zor hastasıydı. Hem arkadaşımız hem meslektaşımızdı. Ama o imkansızı başardı ve böylesine büyük bir kanamayı hiç hasarsız atlattı."

DERSLERDE ÖĞRENCİLERİNE ANLATIYORDU KENDİSİ YAŞADI

Derslerde öğrencilerine anlattığı en ölümcül tablolardan birini kendisi de yaşayan Prof. Dr. Peker, hala ilk birkaç saatini hatırlamadığı o günü şöyle anlattı: "Aralık 2012'de, Beyin Cerrahisi Derneği'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu bir sempozyumda benim de konuşman vardı. Açılış yapılmış, konuşmacılar sahneye çıkmışlar, daha sonra sıra bana gelmiş. Ben sahneye çıkmışım ve konuşmamın ilk iki dakikası içinde başım ağrıyor başım dönüyor diyerek aniden sırt üstü yere düşerek bilincimi kaybetmişim. Hala o anları hatırlamıyorum. Tabii salonda bütün beyin cerrahı arkadaşlarımız var. Hızlıca ilk müdahaleyi yapmışlar solunum yolumu açık tutmuşlar ve ambulansa haber vermişler. Oradan doğruca en yakın hastaneye kaldırılmışım. Hastanede yapılan tetkiklerim sonucunda da subaraknoid kanama tespit edilmiş. Subaraknoid kanama, beynin etrafını dönen, beyni saran zarların arasındaki kanamadır. Bu kanamaların çok büyük bir kısmı da beyin damarlarındaki baloncukların yani anevrizmanın patlaması sonucu ortaya çıkıyor. Bende de 2 tane baloncuk tespit edilmiş. Bunlardan bir tanesi patlayarak beni o hale sokmuş."

"HER 30 KİŞİDEN BİRİNDE ANEVRİZMA VAR, KANARSA ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 50'DEN FAZLA"

Eylül ayının Anevrizma Farkındalık Ayı olduğuna da dikkat çekerek bilgi veren Prof. Dr. Peker, "Anevrizmaya aslında toplumda çok nadir de rastlanmıyor. Yani kabaca söyleyecek olursak sokakta gördüğümüz her 30 kişiden birisinde anevrizma var. Ama bunların hepsi patlamıyor. Çok az bir kısmı patlıyor. Ama eğer yırtılır da o dediğim kanama meydana getirirse, o kanamanın olduğu anda ölme ihtimaliniz yüzde 50'den fazla. Sağ kalırsanız, hayatınızı bir sakatlıkla devam ettirme riskiniz de çok yüksek" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIM Kİ MESLEKTAŞLARIMIN ARASINDAYDIM"

Böylesine büyük bir beyin kanamasından hasarsız kurtulabilmiş olmasını o anda etrafında bulunan meslektaşlarının çabası, hızlı davranması ve vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılarak işleme alınmasına da bağlayan Prof. Dr. Peker, sözlerini şöyle noktaladı: "Olay ilk olduğu anda zaten etrafımda 100 küsur tane doktor varmış. Beyin cerrahı bunlar üstelik. O tabii çok büyük bir etken. Hiç vakit kaybedilmeden tüm işlemler hızlıca yapılmış. Hastane odasında kendime gelip ilk uyandığımda kamera şakası mı bu diye düşündüm. Böyle büyük bir olay geçirmişim, 5 gün komada kalmışım. Ama ilk iş 'Hemen şu filmlerimi getirin, bir bakalım neyin nesiymiş, bana ne olmuş' dedim. Tomografilerimi görünce, yıllarca öğrencilerime anlattığım istatistikleri aklıma getirince, aslında ne kadar büyük bir olayın içinde olduğumu o zaman anladım. Ama Allah'ın şanslı kuluymuşum herhalde. Çok hızlı iyileşme gösterdim ve hiçbir sekel kalmadan hayatıma geri döndüm."

KORİDORDA HABER BEKLEYEN "YAKINLARI" BEYİN CERRAHI PROFESÖRLER

Kaldırıldığı hastanede Prof. Dr. Peker'e ilk girişimini yapan Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özenç Minareci o günü anlatırken "Hayatımın en stresli işlemiydi diyebilirim. Hasta hem arkadaşım hem meslektaşım. Dışarıda bekleyen 'yakınları' ise onlarca beyin cerrahı! Hastanede 100 küsur tane beyin cerrahı merakla dolaşıyor. 25-30 tane nöroşirürji profesörü de anjiyo odasının hemen dışındaki odada oturuyor ve üç beş dakikada bir kafayı içeri uzatıp 'Özenç nasıl gidiyor işler?' diye endişe içinde bekliyorlar" dedi.

"SANIRIM BUNDAN DAHA İYİ BİR ORTAM OLAMAZDI"

Prof. Dr. Minareci, sonrasını ise şöyle anlattı: "Bir yandan da elinizin altındaki hasta çok sevdiğiniz, değerli bir meslektaşınız ve arkadaşınız. Neyse, sonuçta her şey son derece iyi gitti, istediğimiz gibi oldu ve bu işin sonunda hepimiz de son derece mutluyuz. Ama Selçuk'a sorulsaydı ki 'Selçuk sen hayatının bir döneminde beyin kanaması geçirmek durumunda kalacaksın, nasıl bir ortamda geçirmek isterdin?' diye, sanırım bundan daha iyi bir ortam ve şartları tarif edemezdi."

"TOMOGRAFİSİNİ GÖRÜNCE SELÇUK'U KAYBETTİK DEDİM"

Prof. Dr. Selçuk Peker'in o gün tespit edilen iki anevrizmasından biri yırtılıp kanadığı için hemen tedavi edildi ama müdahale edilmesi gereken, henüz patlamayan başka bir anevrizmasının daha olduğu anlaşıldı. Yaklaşık bir ay sonra ikinci kez girişimsel radyoloji yöntemleriyle bir operasyon daha geçirdi. O işlemi yapan arkadaşı Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Çizmeci ise o ilk günü şöyle anlattı: "Selçuk'un beyin kanaması geçirdiğini öğrendiğimizde benim çalıştığım hastanede de hazırlık yaptık, olur da getirirlerse ekip hazır olsun diye. Anevrizması kanadığına göre acilen embolize etmek lazımdı çünkü.

Ancak sonra yakın bir hastaneye nakledildiğini öğrendik. Orada da yine çok deneyimli bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir meslektaşımız, Özenç var. Hem sevindim, hem de Özenç adına dedim ki 'Eyvah!' Çünkü (her biri alanında en iyisi) onlarca beyin cerrahı bekliyor dışarıda. Embolizasyon ciddi bir girişimdir, çok kolay, dikensiz gül bahçesi değildir. Yarım milimetreden daha ince bir kateter ile anevrizmaya giriyorsunuz. O incecik damar duvarında 1- 2 milim hata yapsanız damarı delip kanatabilirsiniz. Ama Özenç başarıyla halletmiş haberi geldiğinde çok sevindik."

"HEPİMİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI VE HİÇ HASARSIZ ATLATTI"

İşlemin arkasından Prof. Dr. Peker'in birlikte çalıştıkları hastanenin yoğun bakımına getirildiğini de anlatan Prof. Dr. Çizmeci, sözlerini şöyle noktaladı: "Onunla beraber tomografi görüntüleri de geldi. Ben açık söyleyeyim, o görüntüleri görünce, o subaraknoid kanamanın boyutunu görünce dedim ki Selçuk'u kaybettik. Bir hastanın o noktadan dönebilmesi çok zor. Yani çok zayıf bir ihtimaldi. Ama müthiş bir mücadele, müthiş bir bakım, açıkçası benim ummadığım ve beklemediğim kadar kısa bir sürede Selçuk toparladı. Hatta birkaç hafta sonra gelip ikinci anevrizmayı kapatmam için benden işlem yapmamı istedi. Düşünsenize gerçek anlamında ölümden dönmüş birinin ikinci anevrizması için işlem yapacaksınız. Her girişim hayati risk demek. Damarlardan birinde bir yanlışlık yaparsanız, ikinci kanama dışında en iyi ihtimalle felç kalma ihtimali var. Ama çok şükür ki gayet güzel bir embolizasyon işlemi yaptık ve Selçuk hiçbir şey olmamış gibi kısa süre sonra normal hayatına dönerek hastalarına kavuştu."

#Selçuk Peker#

Bu Habere Tepkiniz

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

İl Emniyet Müdürlükleri, son dönem Pomem mezunlarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli uygulamalı alan eğitimi verecek.
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.
Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

https://nesever.com.tr/
Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi Soçi'de başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi Soçi'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Rusya’nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib ve Suriye’deki diğer gelişmeler olacağı belirtildi.
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor

WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. İşte iPhone ve Android cihazları kapsayan akıllı telefonların tam listesi...