SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 22:09
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.
14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin km yol giden @soloturk ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde. pic.twitter.com/jk2vn3zMCiT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2021