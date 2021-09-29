2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu

10 yılı aşkın süredir hem saha içerisinde attıkları gollerle ve kırdıkları rekorlarla hem de saha dışında kazandıkları paralarla rekabetleri süren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerlerinin sonlarına yaklaşıyor.

2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.

Önemli ekonomi dergilerinden Forbes'un derlediği haberde, Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'a imza atan ve yaklaşık 5 ay sonra 37 yaşına girecek olan Ronaldo kazandığı 125 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu listesinde ilk sırada yer alırken, Paris Saint Germain'e imza atan ve 35'ine yaklaşan Lionel Messi ise 110 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl kazandığı 126 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu olan Messi'nin geliri 16 milyon dolar azalırken, Ronaldo'nun geliri ise 117 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseldi.

İşte Forbes verilerine göre en çok kazanan 10 futbolcu:

1- CRISTIANO RONALDO (36) - MANCHESTER UNITED

125 MİLYON DOLAR

2- LIONEL MESSI (34) - PARIS SAINT-GERMAIN

110 MİLYON DOLAR

3- NEYMAR, JR (29) - PARIS SAINT-GERMAIN

95 MİLYON DOLAR

4- KYLIAN MBAPPE (22) - PARIS SAINT-GERMAIN

43 MİLYON DOLAR

5- MOHAMED SALAH (29) - LIVERPOOL

41 MİLYON DOLAR

6- ROBERT LEWANDOWSKI (33) - BAYERN MUNICH

35 MİLYON DOLAR

7- ANDRES INIESTA (37) - VISSEL KOBE

35 MİLYON DOLAR

8- PAUL POGBA (28) - MANCHESTER UNITED

34 MİLYON DOLAR

9- GARETH BALE (32) - REAL MADRID

32 MİLYON DOLAR

10- EDEN HAZARD (30) - REAL MADRID

29 MİLYON DOLAR