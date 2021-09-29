2021'in en çok kazanan futbolcuları belli oldu
2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Messi, Ronaldo'nun 15 milyon dolar gerisinde kaldı.
10 yılı aşkın süredir hem saha içerisinde attıkları gollerle ve kırdıkları rekorlarla hem de saha dışında kazandıkları paralarla rekabetleri süren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerlerinin sonlarına yaklaşıyor.
2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.
Önemli ekonomi dergilerinden Forbes'un derlediği haberde, Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'a imza atan ve yaklaşık 5 ay sonra 37 yaşına girecek olan Ronaldo kazandığı 125 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu listesinde ilk sırada yer alırken, Paris Saint Germain'e imza atan ve 35'ine yaklaşan Lionel Messi ise 110 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl kazandığı 126 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu olan Messi'nin geliri 16 milyon dolar azalırken, Ronaldo'nun geliri ise 117 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseldi.
İşte Forbes verilerine göre en çok kazanan 10 futbolcu:
1- CRISTIANO RONALDO (36) - MANCHESTER UNITED
125 MİLYON DOLAR
2- LIONEL MESSI (34) - PARIS SAINT-GERMAIN
110 MİLYON DOLAR
3- NEYMAR, JR (29) - PARIS SAINT-GERMAIN
95 MİLYON DOLAR
4- KYLIAN MBAPPE (22) - PARIS SAINT-GERMAIN
43 MİLYON DOLAR
5- MOHAMED SALAH (29) - LIVERPOOL
41 MİLYON DOLAR
6- ROBERT LEWANDOWSKI (33) - BAYERN MUNICH
35 MİLYON DOLAR
7- ANDRES INIESTA (37) - VISSEL KOBE
35 MİLYON DOLAR
8- PAUL POGBA (28) - MANCHESTER UNITED
34 MİLYON DOLAR
9- GARETH BALE (32) - REAL MADRID
32 MİLYON DOLAR
10- EDEN HAZARD (30) - REAL MADRID
29 MİLYON DOLAR