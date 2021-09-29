KKTC'ye artık eski tip nüfus cüzdanıyla gidilemeyecek
KKTC'ye gidecek Türk yolcuların eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemleri 1 Ekim itibarıyla sonlandırılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2021 23:52
KKTC'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, KKTC'ye gidecek Türk yolcuların fotoğraf bulunmayan kimlik kartı ile çıkış işlemleri uygulaması 1 Ekim itibarıyla sona erecek.
İlgili genelge kapsamında, Türk vatandaşı yolcular, KKTC'ye yeni tip fotoğraflı kimlik kartıyla seyahat edebilecek.