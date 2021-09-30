1 nolu CBK'da değişiklik yapıldı

1 nolu CBK'nın Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun üyelerini belirleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Komisyon üyelerinden olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak değiştirilmiştir.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 84

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kamu Finansmanı Genel Müdürü" ibaresi "Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



Değişiklik yapılan ilgili madde şu şekildedir:

a) Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Milli İstihbarat Teşkilatından görevlendirilecek bir üye, (...) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.