1 nolu CBK'da değişiklik yapıldı
1 nolu CBK'da yapılan değişiklik ile Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun üyelerinde değişiklik yapıldı.
1 nolu CBK'nın Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun üyelerini belirleyen maddesinde değişiklik yapıldı. Komisyon üyelerinden olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü ibaresi Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak değiştirilmiştir.
İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 84
MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kamu Finansmanı Genel Müdürü" ibaresi "Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
29 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Değişiklik yapılan ilgili madde şu şekildedir:
a) Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Milli İstihbarat Teşkilatından görevlendirilecek bir üye, (...) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.