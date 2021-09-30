Datça'da peş peşe korkutan şiddetli depremler neydana geldi
AFAD, saat 01.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 02:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Aynı bölgede 01:23'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.