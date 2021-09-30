HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 27.09.2021 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 27.09.2021 2021/926-927-928

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

1. derecenin 4. kademesi (1500+4000) göstergesi ile;

1. Kayseri C.Savcısı Adayı (251405) Abbas ASLAN Çine (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına,

2. derecenin 2. kademesi (1210+3600) göstergesi ile;

2. Ankara Batı Hakim Adayı (111260) Muhammed Yasir DEMİRDÖGEN Çorum Hakimliğine,

3. Adıyaman C.Savcısı Adayı (252136) Reyhan IŞIK Rize Cumhuriyet Savcılığına,

2. derecenin 1. kademesi (1155+3600) göstergesi ile;

4. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (109783) Arslan TUNÇ Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,

5. Diyarbakır Hakim Adayı (118240) Sıddık BOR Çüngüş (Diyarbakır) Hakimliğine,

6. Eskişehir C.Savcısı Adayı (120408) Abdullah EROĞLU Van Cumhuriyet Savcılığına,

3. derecenin 2. kademesi (1065+3000) göstergesi ile;

7. Trabzon Hakim Adayı (251983) Furkan GÜLER Yusufeli (Artvin) Hakimliğine,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

8. Ankara C.Savcısı Adayı (116832) Oğuz Mert BÜYÜKBAŞ Ceylanpınar (Viranşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

9. İsparta C.Savcısı Adayı (251740) Sezai DEMİR Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

10. Samsun Hakim Adayı (251870) Ahmet Fatih ENGİN Zile Hakimliğine,

11. Sakarya C.Savcısı Adayı (251905) Hilal EREN KAPLAN Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,

12. Kırıkkale Hakim Adayı (252015) Songül ÖZSAN Korgan (Fatsa) Hakimliğine,

13. Kırşehir C.Savcısı Adayı (252691) Mustafa YILDIZ Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) göstergesi ile;

14. Osmaniye C.Savcısı Adayı (139275) Halil DEMİR Bulanık (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,

15. Samsun Hakim Adayı (251478) Mahmut BEKAR Bahçe (Osmaniye) Hakimliğine,

4. derecenin 1. kademesi (915+2300) göstergesi ile;

16. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (143395) Serdar DEMİRER Batman Cumhuriyet Savcılığına,

17. Ankara Hakim Adayı (251898) Süleyman Serkan ERELİ Mardin Hakimliğine,

18. İzmir C.Savcısı Adayı (252196) İbrahim KARAHAN Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,

19. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252299) Şeyda KESKİNKILIÇ Samsun Hakimliğine,

20. Van Hakim Adayı (252557) Çiğdem ALPARSLAN Salihli Hakimliğine,

21. Adıyaman Hakim Adayı (252561) Hülya TEKİN Düzce Hakimliğine,

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) göstergesi ile;

22. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (251596) SemaNuran KILIÇ Kocaeli Hakimliğine,

23. Zonguldak C.Savcısı Adayı (251872) Aziz OLGUNCAN Bingöl Cumhuriyet Savcılığına,

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) göstergesi ile;

24. İstanbul C.Savcısı Adayı (141422) Gökhan AKARSLAN Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

25. İstanbul C.Savcısı Adayı (252566) Enes ALTIN Hakkari Cumhuriyet Savcılığına,

26. Ankara Hakim Adayı (252693) Hilal YILDIZ KAPLAN Gaziantep Hakimliğine,

27. Muş C.Savcısı Adayı (252696) Ertuğrul YILMAZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) göstergesi ile;

28. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (214997) Furkan BAŞTÜRK Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

29. Ankara C.Savcısı Adayı (252001) Ömer Can ÖZEN Gördes (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,

30. Çanakkale Hakim Adayı (252048) Suna BABACAN Alanya Hakimliğine,

31. İstanbul Hakim Adayı (252224) Dilek DEĞİRMEN Fatsa Hakimliğine,

32. Ankara Hakim Adayı (252717) Havva YURTOĞLU İncesu (Kayseri) Hakimliğine,

7. derecenin 2. kademesi (720+1500) göstergesi ile;

33. Ankara Hakim Adayı (251575) Hamdi CEMBEKLİ Sulakyurt (Kırıkkale) Hakimliğine,

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;

34. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (251887) Eda ÖCAL Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

35. Ankara Hakim Adayı (206107) Akif BENLİ Torbalı (İzmir) Hakimliğine,

36. İstanbul C.Savcısı Adayı (234256) Emrullah GÜLTEKİN Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

37. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251377) Ahmet Bahadır ALTINOLUK Eşme (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

38. Burhaniye Hakim Adayı (251378) Gülcan ALTIYAPRAK Nevşehir Hakimliğine,

39. Kahramanmaraş Hakim Adayı (251379) Süleyman ALTUN Karşıyaka Hakimliğine,

40. Kahramanmaraş Hakim Adayı (251380) Nur Başak ÇELEBİ İzmir Hakimliğine,

41. Niğde C.Savcısı Adayı (251381) Samed ALTUNÖZ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,

42. Ankara C.Savcısı Adayı (251382) Hande ALTUNTAŞ ERBİL Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

43. Ankara Hakim Adayı (251383) Yeşim Kübra ALTUNTAŞ Devrekani (Kastamonu) Hakimliğine,

44. Bakırköy Hakim Adayı (251384) Taha APAK Sivas Hakimliğine,

45. Batman C.Savcısı Adayı (251385) Veysel Burak APARİ Didim (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,

46. Kastamonu Hakim Adayı (251386) Emrah ARAŞ Kilis Hakimliğine,

47. Ankara C.Savcısı Adayı (251387) Emre ARDIÇ Edirne Cumhuriyet Savcılığına,

48. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251388) Burak ARI Pütürge (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

49. Ankara C.Savcısı Adayı (251389) Ziya Can ARICA Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

50. İstanbul C.Savcısı Adayı (251390) Nazlı ARIKBOĞA Gülnar (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

51. İzmir Hakim Adayı (251391) Dilara ARMAĞAN Rize Hakimliğine,

52. Bakırköy Hakim Adayı (251392) Fırat ARP AK Gemlik (Bursa) Hakimliğine,

53. Ankara C.Savcısı Adayı (251393) Alperen ARSLAN Gemlik (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

54. Bolu C.Savcısı Adayı (251394) Arzu İrem YETKİN Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

55. Ankara Batı Hakim Adayı (251395) Derya ARSLAN UĞUR Bergama Hakimliğine,

56. Elbistan C.Savcısı Adayı (251396) Hicret ARSLAN Ladik (Vezirköprü) Cumhuriyet Savcılığına,

57. Akşehir C.Savcısı Adayı (251397) Mehmet Emir ARSLAN Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

58. Aksaray C.Savcısı Adayı (251398) Nazmi ARSLAN Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,

59. Ankara C.Savcısı Adayı (251399) Orhan Cemal ARSLAN İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

60. İstanbul C.Savcısı Adayı (251401) Yakup Enes ARSLAN Manyas (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

61. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251402) Yasin Göktürk ARSLAN Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

62. Ankara Batı Hakim Adayı (251403) Enes ARSLANTAŞ Kale (Denizli) Hakimliğine,

63. Ankara C.Savcısı Adayı (251404) Dudu Sena ASKER Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına,

64. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251406) Ahmet Salih ASLAN Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,

65. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251407) Ebubekir ASLAN Darende (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

66. Kırşehir C.Savcısı Adayı (251408) Hikmet ASLAN Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

67. İsparta C.Savcısı Adayı (251409) Memduh ASLAN Görele (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

68. Ankara Hakim Adayı (251410) Zeynep Kübra ASLAN Silivri Hakimliğine,

69. Ankara C.Savcısı Adayı (251411) Büşra ASLANTAŞ Mazıdağı (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

70. Tarsus Hakim Adayı (251412) BeyzaNur ÇATALÇAM Bakırköy Hakimliğine,

71. Siirt C.Savcısı Adayı (251413) Adem ATAK Sivas Cumhuriyet Savcılığına,

72. Ankara Hakim Adayı (251414) Muhammet Cihan ATALAR Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,

73. İstanbul C.Savcısı Adayı (251415) Furkan ATALAY Çan (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

74. Erciş C.Savcısı Adayı (251416) Rümeysa Elif ATALAY İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

75. Yalova C.Savcısı Adayı (251417) Buse ATAMER Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

76. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251418) Ramazan ATÇI Erbaa (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

77. Gebze C.Savcısı Adayı (251419) Hamza ATEŞ Sandıklı (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına, 78. Gaziantep Hakim Adayı (251420) Sibel ATEŞ Şarköy (Tekirdağ) Hakimliğine,

79. Gaziantep Hakim Adayı (251421) Ömer ATILMIŞ Düziçi (Osmaniye) Hakimliğine,

80. Erzurum C.Savcısı Adayı (251422) Ebubekir Doğan ATMACA Ulus (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,

81. Ankara C.Savcısı Adayı (251423) Mert ATSAN İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

82. Kozan C.Savcısı Adayı (251424) Aykut AVCI Karasu (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

83. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (251425) Şebnem Burcu AVCI Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

84. İzmir C.Savcısı Adayı (251426) Gökhan AY Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

85. Kahramanmaraş Hakim Adayı (251427) Mustafa AY Reşadiye (Tokat) Hakimliğine,

86. Ankara Hakim Adayı (251428) Yasin AYBASTIOGLU Sakarya Hakimliğine,

87. Ankara C.Savcısı Adayı (251429) Ayşe Betül AYDIN Türkoğlu (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

88. İnegöl C.Savcısı Adayı (251430) Mustafa AYDIN İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,

89. Kayseri C.Savcısı Adayı (251431) Oğuzhan AYDIN Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

90. Ankara C.Savcısı Adayı (251432) Saime Zeynep DİNÇER Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

91. Erzurum C.Savcısı Adayı (251433) Abdulsamet AYDINLI Elmalı Cumhuriyet Savcılığına,

92. Ankara C.Savcısı Adayı (251434) Merve AYDINLI Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına,

93. İstanbul Hakim Adayı (251435) Orhan AYDİN Emirdağ (Bolvadin) Hakimliğine,

94. Ankara C.Savcısı Adayı (251436) Fatih AYDOGAN Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

95. Kayseri C.Savcısı Adayı (251438) Merve AYDOĞAN Soma (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,

96. Erzurum C.Savcısı Adayı (251439) Hakan AYDOGDU Elazığ Cumhuriyet Savcılığına,

97. Ankara C.Savcısı Adayı (251440) Özgür Burak AYDOGDU Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

98. Ankara Batı Hakim Adayı (251441) Seyithan AYDOGDU Tokat Hakimliğine,

99. Ankara Batı Hakim Adayı (251442) Muhammed Ali AYGÜL Zonguldak Hakimliğine,

100. Ankara Hakim Adayı (251443) Ali Mert AYGÜN Salihli Hakimliğine,

101. İstanbul C.Savcısı Adayı (251444) Ahmet Emin AYHAN Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına,

102. Kozan Hakim Adayı (251445) Veli AYKOÇ Van Hakimliğine,

103. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251446) Furkan AYNUR Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

104. Trabzon C.Savcısı Adayı (251447) Derya AYVAZ Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına,

105. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (251448) Berat AYVERDİ Amasra (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,

106. Siverek Hakim Adayı (251449) Rahime AYVERDİ Kastamonu Hakimliğine,

107. Adana Hakim Adayı (251450) Fatih AYYILDIZ Vezirköprü Hakimliğine,

108. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251451) Muhammet Furkan BABA Denizli Cumhuriyet Savcılığına,

109. Konya C.Savcısı Adayı (251452) Semiyet BADEM Ermenek Cumhuriyet Savcılığına,

110. Ankara C.Savcısı Adayı (251453) Mustafa BAĞCI Refahiye (Erzincan) Cumhuriyet Savcılığına,

111. Konya C.Savcısı Adayı (251454) Tuğba BAĞCI Altıntaş (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,

112. Adana Hakim Adayı (251455) Oğuz BAKIRCI Çaldıran (Erciş) Hakimliğine,

113. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251456) Enes BAKKALOĞLU Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

114. Bolu Hakim Adayı (251457) Cüneyt BAKŞİ İzmir Hakimliğine,

115. Mersin C.Savcısı Adayı (251458) Türkan BAL Serik (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,

116. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251459) Selin BALCI BAKKALOĞLU Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

117. Erzurum C.Savcısı Adayı (251460) Tarık BALCİ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

118. Osmaniye C.Savcısı Adayı (251461) Adem BALLI Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

119. Mersin C.Savcısı Adayı (251462) Hazal Ezgi AYDIN Çameli (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

120. Trabzon C.Savcısı Adayı (251463) Çağrı BAŞ Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

121. Bayburt C.Savcısı Adayı (251464) Nihat BAŞ Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına,

122. İstanbul C.Savcısı Adayı (251465) Muhammet Safa BAŞAR Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,

123. Elazığ C.Savcısı Adayı (251466) Yusuf BAŞÇİ Van Cumhuriyet Savcılığına,

124. Kastamonu Hakim Adayı (251467) Serdar BAŞESGİOĞLU Aksaray Hakimliğine,

125. İstanbul C.Savcısı Adayı (251468) Ferhan BAŞKAN Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

126. Antalya Hakim Adayı (251469) İbrahim Okay BAŞKAYA Kelkit (Gümüşhane) Hakimliğine,

127. Ankara C.Savcısı Adayı (251470) İrem Zeynep EVRAN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

128. Kayseri C.Savcısı Adayı (251472) Esra BATMAZ Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,

129. Elazığ C.Savcısı Adayı (251473) Ferhat BAYDAN Mihalıççık (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

130. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251474) Emre BAYHAN İpsala (Edime) Cumhuriyet Savcılığına,

131. Sivas C.Savcısı Adayı (251475) Cihad BAYRAKTAR Kadirli Cumhuriyet Savcılığına,

132. Ankara Hakim Adayı (251476) Selenay BEBEK Mudanya (Bursa) Hakimliğine,

133. Gebze Hakim Adayı (251477) Feride Sümeyye BEDİRBEYOĞLU Kuşadası (Söke) Hakimliğine,

134. Tekirdağ C.Savcısı Adayı (251479) Yunus BEKEM Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,

135. Ankara Hakim Adayı (251480) Mervenur BELİN KAYA Zile Hakimliğine,

136. Ankara C.Savcısı Adayı (251481) Feyzanur BERBER Konya Cumhuriyet Savcılığına,

137. Ankara C.Savcısı Adayı (251482) İbrahim BEYAZOĞLU Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,

138. Ankara C.Savcısı Adayı (251484) Fatih BEZENİROĞLU Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,

139. Bursa C.Savcısı Adayı (251486) Yusuf İslam BIRAKTI Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,

140. Çorum C.Savcısı Adayı (251488) Merve BİÇİCİ Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

141. Mersin Hakim Adayı (251490) Vahit Ogün BİLBAN Türkeli (Sinop) Hakimliğine,

142. Ankara Hakim Adayı (251492) Sevinç BİLDİK Boğazlıyan Hakimliğine,

143. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251494) Miraç Enes BİLGİÇ Akkuş (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,

144. Samsun C.Savcısı Adayı (251495) Mertcan BİLGİN Almus (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

145. Boğazlıyan Hakim Adayı (251497) Betül BİLİR Malatya Hakimliğine,

146. Bursa C.Savcısı Adayı (251498) Fevzican BİNGÜL Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

147. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251499) Orhan Gazi BİRELLİ Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

148. Kayseri Hakim Adayı (251500) Haşan BİROL Mucur (Kırşehir) Hakimliğine,

149. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251501) Ömer Faruk KARSLI Afşin (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,

150. Antalya Hakim Adayı (251502) Mehmet Ali BOLAT Tokat Hakimliğine,

151. İstanbul Hakim Adayı (251503) Recep KART Alanya Hakimliğine,

152. Sakarya C.Savcısı Adayı (251504) Sezer KART Arpaçay (Kars) Cumhuriyet Savcılığına,

153. Erzurum C.Savcısı Adayı (251506) Arif BOSTANCI Arapgir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

154. Ankara C.Savcısı Adayı (251507) Kübra KARTAL Eskipazar (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,

155. İğdır C.Savcısı Adayı (251508) İrem BOY Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,

156. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (251509) Serhat KARTAL Osmaniye Hakimliğine,

157. Rize Hakim Adayı (251511) Haşan Haluk KASAP Turhal (Zile) Hakimliğine,

158. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251512) Ümit BOZ Akyazı (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

159. Ardahan Hakim Adayı (251513) Hikmet KASAP Karşıyaka Hakimliğine,

160. Kayseri Hakim Adayı (251514) Ahmet Can KASAPOĞLU Kemaliye (Erzincan) Hakimliğine,

161. Denizli C.Savcısı Adayı (251515) Ersel BOZKURT Rize Cumhuriyet Savcılığına,

162. Ankara Hakim Adayı (251516) Enes KAŞKA Gemlik (Bursa) Hakimliğine,

163. Bayburt C.Savcısı Adayı (251517) Muhammed KATILMIŞ Düzce Cumhuriyet Savcılığına,

164. Ankara C.Savcısı Adayı (251518) Furkan BOZKURT Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,

165. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (251519) Mehmet KATRAN İsparta Cumhuriyet Savcılığına,

166. Nizip C.Savcısı Adayı (251520) Kazım BOZKURT Pülümür (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,

167. Sivas Hakim Adayı (251521) Eminenur BOZSEKİ Karayazı (Erzurum) Hakimliğine,

168. Konya C.Savcısı Adayı (251523) Fatih BÖYÜKELHAN Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

169. İstanbul C.Savcısı Adayı (251524) Eren BUĞDAYCI Yalova Cumhuriyet Savcılığına,

170. Konya Hakim Adayı (251526) Yusuf Hamza KATRAN Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Hakimliğine,

171. Ankara Batı Hakim Adayı (251527) Halil İbrahim BUHARİ İvrindi (Balıkesir) Hakimliğine,

172. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251528) Burak KATRANCI Bozova (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

173. Kırşehir Hakim Adayı (251530) Ayşe Betül KAYA Sason (Batman) Hakimliğine,

174. Ünye Hakim Adayı (251531) Sibel BULUT Karacasu (Nazilli) Hakimliğine,

175. Ankara Batı Hakim Adayı (251533) Büşra Aslı ULUSOY Bakırköy Hakimliğine,

176. Sivas C.Savcısı Adayı (251534) Hamit KAYA Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,

177. Tavşanlı C.Savcısı Adayı (251536) İbrahim BURSA Kiraz (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,

178. Eskişehir C.Savcısı Adayı (251537) Harika KAYA Gerede (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,

179. Ankara Hakim Adayı (251538) Irmak BUYURGAN Anamur (Silifke) Hakimliğine,

180. Ankara C.Savcısı Adayı (251541) Oğuzhan BUZLAK Çeşme (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

181. Konya Hakim Adayı (251542) İbrahim KAYA Van Hakimliğine,

182. Ankara C.Savcısı Adayı (251543) Mehmet Akif BÜTÜN Görele (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

183. Ankara C.Savcısı Adayı (251545) Kadir KAYA Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,

184. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251548) Mahmut Esad KAY A Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

185. Ankara Hakim Adayı (251550) Mustafa Ezel KAYA Mersin Hakimliğine,

186. Ankara Hakim Adayı (251552) Ramazan Furkan KAYA Karabük Hakimliğine,

187. Amasya C.Savcısı Adayı (251553) Ali Fuat CAN Edirne Cumhuriyet Savcılığına,

188. Malatya C.Savcısı Adayı (251555) Zeynel KAYA Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

189. İstanbul C.Savcısı Adayı (251556) Şahin CAN Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

190. Yozgat C.Savcısı Adayı (251558) Ziya KAYA Van Cumhuriyet Savcılığına,

191. Çorum C.Savcısı Adayı (251559) Emre CANBULAT Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

192. Antalya Hakim Adayı (251561) İbrahim KAYAK Kırşehir Hakimliğine,

193. Konya C.Savcısı Adayı (251562) İsmail CANDEMİR Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,

194. Gaziantep Hakim Adayı (251563) Sümeyye CANER Diyarbakır Hakimliğine,

195. Samsun C.Savcısı Adayı (251564) Halenur KAYMAK Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

196. İstanbul Hakim Adayı (251565) Meryem CANPOLAT Akkuş (Ünye) Hakimliğine,

197. Giresun C.Savcısı Adayı (251566) Necat CANSIZ Aydın Cumhuriyet Savcılığına,

198. Kocaeli C.Savcısı Adayı (251567) Enes CANŞİ Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

199. İstanbul C.Savcısı Adayı (251568) Muhammet ÇAVLI Batman Cumhuriyet Savcılığına,

200. İstanbul C.Savcısı Adayı (251569) Salih KAYMAN Çumra (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

201. Rize C.Savcısı Adayı (251571) Bekir Eser KAYTAZ Artvin Cumhuriyet Savcılığına,

202. Erzurum C.Savcısı Adayı (251572) Yağmur CAYMAZ Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

203. Bingöl C.Savcısı Adayı (251574) Kubilay KELDAL Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

204. İstanbul Hakim Adayı (251577) Adil KELEŞ Ergani (Diyarbakır) Hakimliğine,

205. Ankara C.Savcısı Adayı (251579) Muhammet Fatih CENGİZ Karacasu (Nazilli) Cumhuriyet Savcılığına,

206. Ankara Batı Hakim Adayı (251580) Muhammed Enes KEMER İzmir Hakimliğine,

207. Bandırma C.Savcısı Adayı (251582) Murat KESGİN Şile (İstanbul Anadolu) Cumhuriyet Savcılığına,

208. Söke Hakim Adayı (251583) Edanur CERRAH Konya Hakimliğine,

209. Ankara C.Savcısı Adayı (251584) Melih Alperen KESKİN Bahçesaray (Van) Cumhuriyet Savcılığına,

210. Eskişehir C.Savcısı Adayı (251585) Serkan CESUR Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,

211. Kayseri C.Savcısı Adayı (251588) Ünal CEVİZ Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına,

212. Ankara Batı Hakim Adayı (251590) Fikret Boran KILIÇ Konya Hakimliğine,

213. Yozgat C.Savcısı Adayı (251591) Mikail CEYHAN Nurdağı (İslahiye) Cumhuriyet Savcılığına,

214. Adana C.Savcısı Adayı (251592) Muhammet KILIÇ Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına,

215. Ankara C.Savcısı Adayı (251593) Ahmet CEYLAN Beyşehir (Seydişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

216. Ankara C.Savcısı Adayı (251595) Ayşenur COŞGUNER Divriği (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

217. Ankara C.Savcısı Adayı (251598) Handenur COŞKUN Sarayköy (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

218. İstanbul C.Savcısı Adayı (251599) Tunahan KILIÇ Sakarya Cumhuriyet Savcılığına,

219. Ankara C.Savcısı Adayı (251601) Nevzat COŞKUN Van Cumhuriyet Savcılığına,

220. Kayseri C.Savcısı Adayı (251602) Ayşe Nur COŞKUNYÜREK Adana Cumhuriyet Savcılığına,

221. Bursa C.Savcısı Adayı (251603) Hamza ÇAĞLAYAN Erdek (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

222. İstanbul C.Savcısı Adayı (251604) Ömer Faruk KILINÇ İznik (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,

223. Bingöl C.Savcısı Adayı (251605) Kadir ÇAKAR Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

224. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (251606) Gülşah KILINÇARSLAN Refahiye (Erzincan) Hakimliğine,

225. Konya Hakim Adayı (251608) Beyza Nur TEZOKUR İzmir Hakimliğine,

226. İstanbul C.Savcısı Adayı (251609) Atakan KINACI Akyazı (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

227. Ankara Hakim Adayı (251610) Emre ÇAKIR İsparta Hakimliğine,

228. Muğla Hakim Adayı (251612) Ezat ÇAKIR ALDEMİR Diyarbakır Hakimliğine,

229. İstanbul C.Savcısı Adayı (251613) Mahmut Ekrem KIRIŞ Beylikova (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

230. Kocaeli C.Savcısı Adayı (251615) Muhammed ÇAKIR Güroymak (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,

231. Bingöl C.Savcısı Adayı (251616) Nebil KIRKIZ Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,

232. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (251617) Ali ÇAKMAK Tonya (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

233. Osmaniye C.Savcısı Adayı (251619) Burak KIRTAN Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

234. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251621) İslam Nuri KIŞ Şereflikoçhisar (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,

235. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251624) Atilla KIYAK Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

236. Adana Hakim Adayı (251625) Esma ÇAKMAK Sandıklı (Afyonkarahisar) Hakimliğine,

237. Ankara C.Savcısı Adayı (251627) Medine ÇAKMAK Urla (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

238. Ankara Hakim Adayı (251628) Hakan KIYAK Ermenek Hakimliğine,

239. Erzurum C.Savcısı Adayı (251629) Muhammed İkbal ÇAKMAK Köyceğiz (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,

240. Ankara Hakim Adayı (251630) Murat KIZILTAŞ Zara (Sivas) Hakimliğine,

241. Gaziantep Hakim Adayı (251631) Talha ÇALIŞKAN Kurtalan (Siirt) Hakimliğine,

242. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251634) Yasin ÇALIŞKAN Yayladağı (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,

243. Kayseri C.Savcısı Adayı (251637) Furkan ÇAMDALI Bergama Cumhuriyet Savcılığına,

244. Afyonkarahisar Hakim Adayı (251639) Fatih ÇAMPINAR Yozgat Hakimliğine,

245. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251640) Ahmet KİRAZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

246. Ankara Batı Hakim Adayı (251641) Ayşe Nur ÇAN Şanlıurfa Hakimliğine,

247. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251642) Alperen KİZİROĞLU Uşak Cumhuriyet Savcılığına,

248. Ankara Batı Hakim Adayı (251643) Burcu Ümmühan GÜRLEVİK Sakarya Hakimliğine,

249. İstanbul C.Savcısı Adayı (251645) Mücahid Şamil KOCA Ünye Cumhuriyet Savcılığına,

250. Kayseri Hakim Adayı (251646) Ali İhsan ÇATALKAYA Ayvalık (Burhaniye) Hakimliğine,

251. Çorlu Hakim Adayı (251647) Burak KOÇAK Zara (Sivas) Hakimliğine,

252. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (251648) İbrahim Halil ÇAYAN Tomarza (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

253. Konya C.Savcısı Adayı (251649) Fatma Nur KOÇAK Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,

254. Konya C.Savcısı Adayı (251650) Merve ÇEKİN Demirköy (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

255. Adana Hakim Adayı (251651) Elif Nur KONAKLI Hazro (Diyarbakır) Hakimliğine,

256. Erzurum Hakim Adayı (251652) Melike YAVİLİOĞLU Osmaniye Hakimliğine,

257. Adana C.Savcısı Adayı (251654) Büşra KONCA Merzifon (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,

258, Kahramanmaraş Hakim Adayı (251655) Salih Alperen ÇELEBİ İzmir Hakimliğine,

259. İstanbul Hakim Adayı (251657) Salih Atalay ÇELEBİ Ovacık (Tunceli) Hakimliğine,

260. Ankara C.Savcısı Adayı (251658) Nilay Bengisu KONYALIGİL Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

261. Osmaniye C.Savcısı Adayı (251659) Zeynep KOZAK BALLI Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

262. Aydın Hakim Adayı (251660) Ahmet Mithat ÇELİK Çorlu Hakimliğine,

263. Ankara C.Savcısı Adayı (251662) Alperen Sefa ÇELİK Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

264. Ağrı C.Savcısı Adayı (251663) Ömer KÖKSER Vakfıkebir (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

265. Sinop C.Savcısı Adayı (251664) Merve ÇELİK Zile Cumhuriyet Savcılığına,

266. Ankara C.Savcısı Adayı (251665) Recep KÖMÜR Germencik (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına,

267. Sakarya C.Savcısı Adayı (251667) Muhammet Mustafa ÇELİK Adana Cumhuriyet Savcılığına,

268. Konya C.Savcısı Adayı (251668) Emre KÖRKOCA Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

269. Ankara C.Savcısı Adayı (251669) Tarık ÇELİK Karabük Cumhuriyet Savcılığına,

270. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251671) Muhammed Fatih ÇELİKAL Gelibolu (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

271. Adana Hakim Adayı (251672) Fatma Nur KÖSE Akşehir Hakimliğine,

272. Nevşehir Hakim Adayı (251673) Ayşe ÇETİN Bahçesaray (Van) Hakimliğine,

273. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251674) Gizem ÇETİN Aybastı (Fatsa) Cumhuriyet Savcılığına,

274. Bursa C.Savcısı Adayı (251675) Mehmet ÇETİN Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

275. Balıkesir Hakim Adayı (251676) Merve ÇETİN İskenderun Hakimliğine,

276. İstanbul Hakim Adayı (251677) Muhammet Nurullah KÖSE Kemer (Antalya) Hakimliğine,

277. Ereğli (Konya) Hakim Adayı (251678) Aşır ÇETİNER İslahiye Hakimliğine,

278. Erzincan C.Savcısı Adayı (251679) Selahattin ÇEVİK Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet

Savcılığına,

279. Ankara C.Savcısı Adayı (251680) Şeyma GEZEN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

280. Bursa Hakim Adayı (251681) Betül ÇINAR MERAL Kayseri Hakimliğine,

281. Turgutlu C.Savcısı Adayı (251682) Bilal ÇIRAK Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

282. Ankara Hakim Adayı (251683) Şevde Nur ÇIRLAK Soma (Akhisar) Hakimliğine,

283. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (251685) Abdürrezzak KULOĞLU Sandıklı (Afyonkarahisar)

Cumhuriyet Savcılığına,

284. Ankara C.Savcısı Adayı (251686) Kaan ÇİFTCİOGLU Kaman (Kırşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

285. Sivas Hakim Adayı (251687) Kerim ÇİFTÇİ Ünye Hakimliğine,

286. Eskişehir Hakim Adayı (251688) Haşan KURAN Ödemiş Hakimliğine,

287. Nizip Hakim Adayı (251689) Şule ÇİFTÇİOGLU Kozan Hakimliğine,

288. Mersin Hakim Adayı (251690) Mustafa KURT Kırklareli Hakimliğine,

289. Nizip C.Savcısı Adayı (251691) Mehmet Ali ÇİLKIZ Demirci (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,

290. Ankara C.Savcısı Adayı (251692) Mehmet Can ÇİMEN Sason (Batman) Cumhuriyet Savcılığına,

291. Sivas C.Savcısı Adayı (251693) Yunus Emre KURT Bolu Cumhuriyet Savcılığına,

292. Bingöl C.Savcısı Adayı (251694) Emre ÇİTİL Besni (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına,

293. Bolu C.Savcısı Adayı (251695) Cihat ÇOBAN Keleş (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

294. Tokat C.Savcısı Adayı (251696) Şaban KURTOGLU Mersin Cumhuriyet Savcılığına,

295. İskenderun C.Savcısı Adayı (251697) Harun KURTULAN İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,

296. İskenderun C.Savcısı Adayı (251698) Esra KURTULMUŞ Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

297. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251699) Oğulcan ÇOBAN Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

298. Ankara Hakim Adayı (251700) Rabia Gökçe KUŞ Zonguldak Hakimliğine,

299. Şanlıurfa Hakim Adayı (251701) Fatma Betül ÇOLAK Kozan Hakimliğine,

300. Konya C.Savcısı Adayı (251702) Kemal ÇOLAK Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

301. Mersin C.Savcısı Adayı (251703) Ali KÜÇÜK Hani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

302. Ankara C.Savcısı Adayı (251704) Mehtap ÇOLAK ŞAL Sakarya Cumhuriyet Savcılığına,

303. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251705) Ahmed ÇOPURSUZ Gürgentepe (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,

304. Erzurum Hakim Adayı (251706) Serap KÜÇÜK Karşıyaka Hakimliğine,

305. Rize C.Savcısı Adayı (251707) Tuğba ÇORBACI Uşak Cumhuriyet Savcılığına,

306. Elazığ Hakim Adayı (251709) Göktuğ Mustafa ÇUBUKÇU Marmara (Bandırma) Hakimliğine,

307. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251710) Abdullah ÇUZUKOĞLU Sakarya Cumhuriyet Savcılığına,

308. Nizip C.Savcısı Adayı (251711) Murat Çavuş KÜÇÜKKOÇ Akhisar Cumhuriyet Savcılığına,

309. Kilis Hakim Adayı (251713) Ömer KÜLEKÇİ Adana Hakimliğine,

310. İstanbul C.Savcısı Adayı (251714) Fatih DAĞCI Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

311. İstanbul C.Savcısı Adayı (251715) Sezer KÜTÜK Kozaklı (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

312. Bitlis C.Savcısı Adayı (251716) Necdet Nafı LEBİT Sivas Cumhuriyet Savcılığına,

313. Karabük C.Savcısı Adayı (251717) Ömer Faruk DAĞCIOĞLU Demirköy (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

314. Kayseri C.Savcısı Adayı (251718) Muhammed LEKESİZ Azdavay (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,

315. Kayseri C.Savcısı Adayı (251719) Samed DALCI Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

316. Kozan C.Savcısı Adayı (251720) Hakan DALKILIÇ Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,

317. Konya Hakim Adayı (251721) Berna DALKIRAN Korkuteli (Antalya) Hakimliğine,

318. Adana C.Savcısı Adayı (251722) Ahmet LOĞOGLU Çaycuma (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

319. Ankara C.Savcısı Adayı (251723) Fatma Nur MANTI Van Cumhuriyet Savcılığına,

320. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (251724) İrem DARTAR Salihli Cumhuriyet Savcılığına,

321. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251725) Mustafa MARANGOZ Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,

322. İstanbul C.Savcısı Adayı (251726) Şeyhmus DAŞ Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına,

323. Ankara C.Savcısı Adayı (251727) Adem MELETLİ Tufanbeyli (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,

324. Ankara Batı Hakim Adayı (251728) Furkan DAŞKIN Bolvadin Hakimliğine,

325. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (251729) Selim DAVARCI Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,

326. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251730) Bekir Halit MEMİŞ Almus (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

327. Antalya C.Savcısı Adayı (251731) Ahmet DEMİR Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

328. Diyarbakır Hakim Adayı (251732) Merve MERAL BÜTÜN Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

329. Ankara C.Savcısı Adayı (251733) Göktuğ DEMİR Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

330. Yozgat C.Savcısı Adayı (251734) Hüseyin DEMİR Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

331. Ankara C.Savcısı Adayı (251735) Mustafa MERT Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

332. Muş Hakim Adayı (251736) İrem DEMİR Hekimhan (Malatya) Hakimliğine,

333. Yalova Hakim Adayı (251737) Kübra DEMİR ÇALTEPE Yenice (Karabük) Hakimliğine,

334. Bergama C.Savcısı Adayı (251738) Oğuzhan DEMİR Çumra (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

335. Elmalı Hakim Adayı (251741) Furkan MEZARARKALI Çivril (Denizli) Hakimliğine,

336. Malatya Hakim Adayı (251743) Şaban DEMİR Pınarhisar (Kırklareli) Hakimliğine,

337. Antalya Hakim Adayı (251746) Emre MOLLA Afşin (Elbistan) Hakimliğine,

338. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251747) Yusuf DEMİR Çivril (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

339. Elazığ C.Savcısı Adayı (251748) Büşra DEMİRALP Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

340. Erzurum C.Savcısı Adayı (251750) Alperen MORTEPE Eskil (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,

341. Mersin C.Savcısı Adayı (251751) Ashhan TEKİN Adana Cumhuriyet Savcılığına,

342. Aksaray Hakim Adayı (251752) Aslı DEMİRASLAN Niğde Hakimliğine,

343. Çorum C.Savcısı Adayı (251753) Emre MUMCU Tavas (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

344. Ankara Hakim Adayı (251754) Rabia DEMİRCAN Siverek Hakimliğine,

345. Kocaeli Hakim Adayı (251755) Cantekin MURTEZAOGLU Akyazı (Sakarya) Hakimliğine,

346. Niğde C.Savcısı Adayı (251756) Turan DEMİRCİ Şuhut (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

347. Bafra Hakim Adayı (251757) Ramazan DEMİRÇEKİÇ Viranşehir Hakimliğine,

348. Kocaeli Hakim Adayı (251758) Gizem DEMİREL Alaşehir Hakimliğine,

349. Aydın C.Savcısı Adayı (251759) Ömer MÜSEVİTOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

350. Bakırköy Hakim Adayı (251760) Hilal DEMİRHÜYÜK Alucra (Şebinkarahisar) Hakimliğine,

351. Ankara C.Savcısı Adayı (251762) Sedat NAKİ Silopi (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,

352. Ankara Batı Hakim Adayı (251767) Gizem DİLBER Hassa (Kırıkhan) Hakimliğine,

353. Ankara C.Savcısı Adayı (251768) İbrahim DEMİRSOY Karapınar (Ereğli Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

354. Mersin C.Savcısı Adayı (251770) Beyza DENİZ Bergama Cumhuriyet Savcılığına,

355. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (251771) Ömer Faruk DENİZ Van Cumhuriyet Savcılığına,

356. Nevşehir Hakim Adayı (251773) Meryem DENLİ Sivas Hakimliğine,

357. Balıkesir C.Savcısı Adayı (251775) Sedat DERE Mazgirt (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,

358. Zonguldak C.Savcısı Adayı (251776) Sait Gencay DERİN Edime Cumhuriyet Savcılığına,

359. Osmaniye C.Savcısı Adayı (251777) Umut DERİN İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

360. Konya Hakim Adayı (251779) Gökçen DEVECİ Van Hakimliğine,

361. İstanbul Hakim Adayı (251780) Özlem Gül DEVRANLI Elmalı Hakimliğine,

362. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251782) Tuğba TULGA Sandıklı (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

363. İstanbul C.Savcısı Adayı (251783) Hüseyin DİKMEN Kütahya Cumhuriyet Savcılığına,

364. Ankara Hakim Adayı (251784) Sena DİKYAR Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Hakimliğine,

365. Samsun C.Savcısı Adayı (251785) Özgür Celal DİLEK Keşan (Edirne) Cumhuriyet Savcılığına,

366. Bolu C.Savcısı Adayı (251786) Baki Sefa DİNÇ Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

367. Ankara C.Savcısı Adayı (251788) Sezen DİNÇ Anamur (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

368. Ankara C.Savcısı Adayı (251789) Furkan Şerif DİNÇER Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

369. Bingöl C.Savcısı Adayı (251790) Haşan Fehmi DİNLER Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

370. Elazığ C.Savcısı Adayı (251791) Süleyman DİRİ Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,

371. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251792) Emrah DOGANER Solhan (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,

372. İstanbul C.Savcısı Adayı (251794) Abdullah DOĞAN Kütahya Cumhuriyet Savcılığına,

373. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251796) Ahmet Emirhan DOĞAN Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,

374. Ankara Hakim Adayı (251797) Cengizhan DOĞAN Enez (Edirne) Hakimliğine,

375. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251798) Gamze ALIŞIR Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

376. İstanbul C.Savcısı Adayı (251799) Mert Fatih DOĞAN Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

377. Osmaniye Hakim Adayı (251800) Ömer Faruk DOĞAN Keleş (Bursa) Hakimliğine,

378. Ankara Batı Hakim Adayı (251802) Özlem DOĞANAY Keşan (Edirne) Hakimliğine,

379. Aksaray C.Savcısı Adayı (251805) Metehan DOĞANGÜZEL Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

380. Adana Hakim Adayı (251807) Gülnaz DELİBALTA Adana Hakimliğine,

381. Amasya C.Savcısı Adayı (251810) Miktat DÖRTOK Kadınhanı (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

382. Sivas Hakim Adayı (251813) Aybüke Burcu DUMAN Erzurum Hakimliğine,

383. İstanbul Hakim Adayı (251814) Muhammed Furkan DUMANLIDAĞ Gülnar (Silifke) Hakimliğine,

384. Erzurum C.Savcısı Adayı (251816) Ömür Gökalp DUR Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

385. Ankara Batı Hakim Adayı (251818) Ömer Fanık DURAN Pütürge (Malatya) Hakimliğine,

386. Denizli C.Savcısı Adayı (251820) Tahir Furkan DURAN Kozan Cumhuriyet Savcılığına,

387. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251822) Ömer DURMAZ Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

388. Aksaray C.Savcısı Adayı (251824) Emre DURMUŞ Develi (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

389. Elazığ Hakim Adayı (251825) Özer Ali NAMLI Afyonkarahisar Hakimliğine,

390. Ankara Hakim Adayı (251827) Fatih DURMUŞ Kumluca (Elmalı) Hakimliğine,

391. Muş Hakim Adayı (251828) Fazilet NEHİR GÜNEŞ Erzurum Hakimliğine,

392. Bursa C.Savcısı Adayı (251829) Rabia DURSUN Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

393. Kayseri C.Savcısı Adayı (251831) Halil DURU Akdağmadeni (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

394. Ankara Hakim Adayı (251832) İbrahim Berat NEMUTLU Tokat Hakimliğine,

395. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (251834) Muhammet Talha DUT Görele (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

396. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251835) Ahmet NURTEN Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına,

397. Elazığ C.Savcısı Adayı (251836) Furkan Sefa EFE Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

398. Samsun C.Savcısı Adayı (251837) Ayşe OCAK ORMANCI Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

399. Samsun C.Savcısı Adayı (251838) Abdullah Enes EFENDİOĞLU Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

400. İzmir C.Savcısı Adayı (251840) Sergen OCAK Pervari (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,

401. Ankara C.Savcısı Adayı (251842) Emre EĞİLMEZ Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

402. Ankara C.Savcısı Adayı (251843) Haşan Erdem OĞUZHAN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

403. Nevşehir C.Savcısı Adayı (251844) Umut EKİCİ Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

404. Oltu Hakim Adayı (251846) Ayşegül EKİNCİ Bulanık (Patnos) Hakimliğine,

405. Kayseri C.Savcısı Adayı (251847) İbrahim OĞUZHAN KaraisalI (Adana) Cumhuriyet Savcılığına,

406. İstanbul C.Savcısı Adayı (251849) Emre EKİNCİ Kavak (Samsun) Cumhuriyet Savcılığına,

407. Burdur Hakim Adayı (251850) Esmahanım OKATAN Muradiye (Erciş) Hakimliğine,

408. Şanlıurfa Hakim Adayı (251851) Yusuf EKİNCİ Tonya (Trabzon) Hakimliğine,

409. Ankara Hakim Adayı (251852) Emine Aybüke OKTAZE EĞİLMEZ Gaziosmanpaşa (İstanbul) Hakimliğine,

410. Trabzon Hakim Adayı (251853) Ayşenur Ceren YAZ Terme (Çarşamba) Hakimliğine,

411. Çorum C.Savcısı Adayı (251855) Taha OKUMUŞ Çay Cumhuriyet Savcılığına,

412. Sivas C.Savcısı Adayı (251856) Hazal Ceren EKŞİOĞLU Kurşunlu (Çankırı) Cumhuriyet Savcılığına,

413. İzmir C.Savcısı Adayı (251857) Ahmet Arda OKUR Arapgir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

414. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (251858) İbrahim ELEZ Erbaa (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

415. Ankara C.Savcısı Adayı (251859) Elif OKUR YILDIZ Gölköy (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına,

416. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (251860) Betül ELİTOK Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,

417. Elbistan C.Savcısı Adayı (251862) Hacı Osman OKUR Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

418. Ankara C.Savcısı Adayı (251863) Oğuzhan ELMAS Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,

419. Bakırköy Hakim Adayı (251865) Faruk EMİN Gemerek (Sivas) Hakimliğine,

420. Kırıkhan C.Savcısı Adayı (251866) Sait OKUR Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

421. Trabzon C.Savcısı Adayı (251867) Gözde EMRAL Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına,

422. Ankara Hakim Adayı (251868) Muhammet Talha OKUYAN Adana Hakimliğine,

423. Ereğli (Konya) C.Savcısı Adayı (251873) Arif ER Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

424. Ankara Batı Hakim Adayı (251874) Alper OLUK Kalkandere (Rize) Hakimliğine,

425. Ankara C.Savcısı Adayı (251876) Emrullah OMUZOĞLU Tutak (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,

426. Gümüşhane C.Savcısı Adayı (251878) Gökhan ORAL Yeşilova (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

427. Ankara C.Savcısı Adayı (251879) Şeyma ORAL Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

428. Mardin C.Savcısı Adayı (251880) Muhammed Nezir ERBEK Silvan (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

429. Samsun C.Savcısı Adayı (251881) Abdullah ORMANCI Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

430. Adana C.Savcısı Adayı (251882) Tülay ERCELAN Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

431. Gaziantep Hakim Adayı (251883) Merve YÖRÜK Gaziantep Hakimliğine,

432. Bakırköy Hakim Adayı (251884) Ayşe ERDEM Sakarya Hakimliğine,

433. Oltu Hakim Adayı (251886) Aybüke ŞİRİN Denizli Hakimliğine,

434. Adana Hakim Adayı (251888) Ayşe ERDOĞAN DALÇIK Kırıkhan Hakimliğine,

435. Siverek C.Savcısı Adayı (251890) Muhammed ÖKENEK Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,

436. İstanbul Hakim Adayı (251891) Mehmet Selim ERDOĞAN Şanlıurfa Hakimliğine,

437. Kocaeli C.Savcısı Adayı (251892) Rabia ERDOĞAN AKYÜZ Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

438. Ankara Hakim Adayı (251893) Sultan ÖNDEŞ Kemer (Antalya) Hakimliğine,

439. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251894) Yusuf ERDOĞAN Hıms Cumhuriyet Savcılığına,

440. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251896) Alperen ÖREN Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

441. İstanbul C.Savcısı Adayı (251897) Faruk ERDOĞDU Gündoğmuş (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,

442. Afyonkarahisar Hakim Adayı (251899) Münise ÖREN Karacabey (Bursa) Hakimliğine,

443. Rize C.Savcısı Adayı (251900) Nacihan ÖRSOĞLU Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

444. Denizli Hakim Adayı (251901) Bilal EREN Bucak (Burdur) Hakimliğine,

445. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251903) İsmail Abdullah EREN İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

446. Kırıkkale Hakim Adayı (251904) Damla KAYA Van Hakimliğine,

447. Ankara Hakim Adayı (251907) Mehmet Türker ERENALP Erciş Hakimliğine,

448. Konya C.Savcısı Adayı (251908) Şehenşah Sencer ÖZALP Tufanbeyli (Kozan) Cumhuriyet Savcılığına,

449. Amasya C.Savcısı Adayı (251910) Şifanur ÖZARSLAN MERT Büyükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

450, Ankara Hakim Adayı (251911) Halil İbrahim ERGEN Adana Hakimliğine,

451. Kocaeli C.Savcısı Adayı (251913) Rıdvan ERMİŞ Beyşehir (Seydişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

452. Fethiye C.Savcısı Adayı (251915) Meryem EROĞLU Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

453. Mersin Hakim Adayı (251916) Selim Burak EROL Amasya Hakimliğine,

454. Ankara C.Savcısı Adayı (251917) Şeymanur ARSLAN İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

455. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251918) Safa ERŞAN Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,

456. Eskişehir C.Savcısı Adayı (251919) Onur ERTEN Kargı (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

457. Erzincan C.Savcısı Adayı (251920) Haticenur ÖZBAŞ Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

458. Erzincan C.Savcısı Adayı (251921) Ayşenur ERTUÇ Torbalı (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

459. Erzurum C.Savcısı Adayı (251922) Ahmet Muhammet ÖZBAY Sulakyurt (Kırıkkale) Cumhuriyet Savcılığına,

460. Kocaeli C.Savcısı Adayı (251923) Büşra ERTÜRK Tire (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,

461. Eskişehir C.Savcısı Adayı (251924) Kübra ESER Menemen (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,

462. Ankara C.Savcısı Adayı (251925) Ökkeş EVRAN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

463. Trabzon C.Savcısı Adayı (251926) Abdullah Erdi EZBER Karapınar (Ereğli Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

464. Bursa C.Savcısı Adayı (251927) Betül FERİK İskilip (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

465. Ankara C.Savcısı Adayı (251929) Mehmet Can FİDAN Adana Cumhuriyet Savcılığına,

466. Ankara Batı Hakim Adayı (251930) Şeyma FİLİZ ŞİMŞEK Gebze Hakimliğine,

467. Ankara C.Savcısı Adayı (251931) Çağrı GEDİK Emet (Tavşanlı) Cumhuriyet Savcılığına,

468. Ankara C.Savcısı Adayı (251932) Necati ÖZCAN Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,

469. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251933) Yasin GEDİK Karataş (Adana) Cumhuriyet Savcılığına,

470. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (251934) Ahmet GEMALMAZ Gevaş (Van) Cumhuriyet Savcılığına,

471. Ankara Batı Hakim Adayı (251935) Emine Birtem ÖZBEK Çerkezköy (Çorlu) Hakimliğine,

472. Samsun C.Savcısı Adayı (251936) Ayça GENCEL Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

473. Erzurum C.Savcısı Adayı (251937) Ahmet Duhan GENÇ Çankırı Cumhuriyet Savcılığına,

474. Ankara C.Savcısı Adayı (251938) Seda ÖZCAN GENÇ Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

475. Konya C.Savcısı Adayı (251939) Sevgi ÖZCAN Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,

476. İstanbul C.Savcısı Adayı (251940) Harun ÖZÇİÇEK İpsala (Edirne) Cumhuriyet Savcılığına,

477. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251941) Semiha ÖZDAG Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

478. Çorlu Hakim Adayı (251942) Ali Sait ÖZDEMİR Mudurnu (Bolu) Hakimliğine,

479. Ankara C.Savcısı Adayı (251943) Ayça AYHAN Edirne Cumhuriyet Savcılığına,

480. Bakırköy C.Savcısı Adayı (251944) Emrullah GENÇ Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

481. Zile Hakim Adayı (251945) Haşan GENÇ Zara (Sivas) Hakimliğine,

482. Kayseri Hakim Adayı (251946) Ayşe Hilal ÖZDEMİR Tire (Ödemiş) Hakimliğine,

483. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (251947) İbrahim GENÇ Kahramankazan (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,

484. İstanbul Hakim Adayı (251948) Büşra ÖZDEMİR Yığılca (Düzce) Hakimliğine,

485. Erzurum C.Savcısı Adayı (251949) Gökhan ÖZDEMİR Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

486. Ankara C.Savcısı Adayı (251950) Zeki GEZEN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

487. Gaziantep C.Savcısı Adayı (251951) Merve GEZİCİ KİRAZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

488. Konya Hakim Adayı (251952) Hamdi ÖZDEMİR Bursa Hakimliğine,

489. İstanbul C.Savcısı Adayı (251953) Kazım Koksal GÖÇMEZ Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

490. İskenderun Hakim Adayı (251954) Onur GÖDA Kahramanmaraş Hakimliğine,

491. Bakırköy Hakim Adayı (251955) Muhammed Tayyip ÖZDEMİR Orhangazi (Bursa) Hakimliğine,

492. Tarsus C.Savcısı Adayı (251956) Serhat ÖZDEMİR Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

493. İstanbul C.Savcısı Adayı (251957) Tuğba ÖZDEMİR Silvan (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

494. Niğde C.Savcısı Adayı (251958) Nejat GÖK Fatsa Cumhuriyet Savcılığına,

495. Bingöl C.Savcısı Adayı (251959) Ali GÖKDEMİR Selendi (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,

496. Sinop Hakim Adayı (251960) Merve Nur ÖZEN YAKIŞIKLI Hizan (Bitlis) Hakimliğine,

497. Aksaray C.Savcısı Adayı (251961) Fatih GÖKKAYA İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

498. İstanbul Hakim Adayı (251962) Nafiye ÖZDİNÇ Düzce Hakimliğine,

499. Adana C.Savcısı Adayı (251963) Mesut GÖKKAYA Muğla Cumhuriyet Savcılığına,

500. İstanbul C.Savcısı Adayı (251964) Mustafa Aytunç ÖZEN Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

501. Adana Hakim Adayı (251965) Hüseyin Can GÖKTAŞ Elazığ Hakimliğine,

502. Ankara C.Savcısı Adayı (251966) Yağmur GÖR Ermenek Cumhuriyet Savcılığına,

503. Ankara Hakim Adayı (251967) Ayça GÖREN Çatalca (Silivri) Hakimliğine,

504. İstanbul C.Savcısı Adayı (251969) Oğuzcan GÖRGÖZ Çermik (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

505. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (251971) Ömer Faruk GÖZCÜ Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,

506. Elazığ Hakim Adayı (251973) Aslı GÖZEGİR Pazar (Rize) Hakimliğine,

507. Elazığ C.Savcısı Adayı (251974) Ertuğrul GÖZEGİR Soma (Akhisar) Cumhuriyet Savcılığına,

508. Tokat C.Savcısı Adayı (251975) Mustafa Furkan GÖZEN Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

509. Sivas C.Savcısı Adayı (251976) Muhammed Yusuf GÖZTEPE Niğde Cumhuriyet Savcılığına,

510. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (251977) İsa GÜÇLÜ Artvin Cumhuriyet Savcılığına,

511, Ankara C.Savcısı Adayı (251978) Lütfullah GÜL Uludere (Şımak) Cumhuriyet Savcılığına,

512. Alanya C.Savcısı Adayı (251979) Ahmet Muhsin GÜLCAN Pazarcık (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

513. Bolu C.Savcısı Adayı (251980) Hanife GÜLDEMİR Alaca (Sungurlu) Cumhuriyet Savcılığına,

514. Ankara Hakim Adayı (251981) Beyza GÜLER ŞAHİN Didim (Söke) Hakimliğine,

515. Seydişehir C.Savcısı Adayı (251984) Muhammet Fatih GÜLER Elazığ Cumhuriyet Savcılığına,

516. Niğde Hakim Adayı (251986) Erdem Fahri GÜLEŞ Urla (İzmir) Hakimliğine,

517. Antalya Hakim Adayı (252002) Hüseyin ÖZER Oltu Hakimliğine,

518. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252003) Merve ÖZER Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,

519. Karşıyaka C.Savcısı Adayı (252004) Ayşegül ÖZGAN ÇELİK Niksar (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

520. İstanbul C.Savcısı Adayı (252005) Miray Nur ÖZGÖNCÜ Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

521. Ankara C.Savcısı Adayı (252006) Emine ÖZKAN AFŞAR Küçükçekmece (Bakırköy) Cumhuriyet Savcılığına,

522. Erzurum C.Savcısı Adayı (252007) Erdal ÖZKAN Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,

523. Kocaeli Hakim Adayı (252008) Nazmi Samet ÖZKAN Balıkesir Hakimliğine,

524. Ankara C.Savcısı Adayı (252009) Şule ÖZKAN Beypazarı (Ankara Batı) Cumhuriyet Savcılığına,

525. Sivas C.Savcısı Adayı (252010) Yusuf Emre ÖZKAN Posof (Ardahan) Cumhuriyet Savcılığına,

526. Alanya C.Savcısı Adayı (252011) Yusuf ÖZKARTAL Ünye Cumhuriyet Savcılığına,

527. İstanbul Hakim Adayı (252012) Ayşe Melda ÖZKAYNAK Ayvacık (Çanakkale) Hakimliğine,

528. Ankara C.Savcısı Adayı (252013) Hakan ÖZMEN Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına,

529. Bakırköy Hakim Adayı (252016) Mehmet ÖZTOP Akşehir Hakimliğine,

530. Ankara C.Savcısı Adayı (252017) Elif Nazlı ÖZTUNÇ Afşin (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,

531. Ankara Hakim Adayı (252018) Bezmialem ÖZTÜRK Torbalı (İzmir) Hakimliğine,

532. Ankara Hakim Adayı (252019) Buse ÖZTÜRK Balıkesir Hakimliğine,

533. Ankara C.Savcısı Adayı (252020) Eren ÖZTÜRK Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

534. Ankara C.Savcısı Adayı (252021) Haşan ÖZTÜRK Muradiye (Erciş) Cumhuriyet Savcılığına,

535. Ankara C.Savcısı Adayı (252022) Merve ÖZTÜRK Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

536. Antalya C.Savcısı Adayı (252023) Şerife ÖZTÜRK Akdağmadeni (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

537. Ankara C.Savcısı Adayı (252024) Hülya ÖZYAVUZ Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,

538. Kayseri Hakim Adayı (252025) Hamide ÖZYAY Çarşamba Hakimliğine,

539. İstanbul Hakim Adayı (252026) Fatma Nur PAÇ Merzifon (Amasya) Hakimliğine,

540. Ankara C.Savcısı Adayı (252027) Dilara PAÇAL KAYA Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,

541. Aksaray Hakim Adayı (252028) Merve PALANCI Kemalpaşa (İzmir) Hakimliğine,

542. Bolu Hakim Adayı (252029) Haşan PAMUK Mut (Silifke) Hakimliğine,

543. Batman C.Savcısı Adayı (252030) Serkan PAMUKÇU Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

544. Bolu C.Savcısı Adayı (252031) Fatih Can PARILDAR Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,

545. Eskişehir C.Savcısı Adayı (252032) Ömer Faruk PEHLİVAN Hekimhan (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

546. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252033) Esat PEKER Çamardı (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,

547. Zonguldak C.Savcısı Adayı (252034) Seda PEKMEZCİ AKYÜZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

548. Malatya Hakim Adayı (252035) Aslı PİŞGİN Gölköy (Ordu) Hakimliğine,

549. İstanbul C.Savcısı Adayı (252039) Burak POLAT İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

550. Ankara C.Savcısı Adayı (252040) Emrah POLAT Uşak Cumhuriyet Savcılığına,

551. Tokat Hakim Adayı (252043) Feyza Nur GÜNEŞ Burdur Hakimliğine,

552. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252044) Hatice POLAT Afşin (Elbistan) Hakimliğine,

553. Ankara C.Savcısı Adayı (252047) Hayati POLAT Mersin Cumhuriyet Savcılığına,

554. Antalya Hakim Adayı (252049) İrem Buse POLAT Çaycuma (Zonguldak) Hakimliğine,

555. Ankara Hakim Adayı (252052) Mücahit POLAT Mutki (Bitlis) Hakimliğine,

556. Antalya Hakim Adayı (252054) Serhat Muhsin POLAT Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine,

557. Erzurum C.Savcısı Adayı (252056) Şeyda POLAT Aydın Cumhuriyet Savcılığına,

558. Bitlis C.Savcısı Adayı (252058) Mehmet POLATER Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,

559. Malatya Hakim Adayı (252060) Fatma PORSUK Çatalca (Silivri) Hakimliğine,

560, Ankara Hakim Adayı (252063) Büşra PURTUL İnegöl Hakimliğine,

561, İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252064) Defne HASANÇEBİ Adana Hakimliğine,

562. Trabzon Hakim Adayı (252065) Büşra SAĞLAM Aydın Hakimliğine,

563. Kadirli C.Savcısı Adayı (252067) Bekir Emre GÜLLÜ Selçuk (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

564. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252069) Mevlana SALA Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

565. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252070) Selen GÜLLÜ Ordu Cumhuriyet Savcılığına,

566. Afyonkarahisar Hakim Adayı (252071) Halil GÜLTEKİN Gürün (Sivas) Hakimliğine,

567. Konya C.Savcısı Adayı (252073) Ahmet Hakan GÜMÜŞ Marmara (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

568. Tokat Hakim Adayı (252074) Şeyma SALDIRICIER Osmaniye Hakimliğine,

569. Ankara Hakim Adayı (252077) Gizem Nur GÜMÜŞ Küre (İnebolu) Hakimliğine,

570. Rize Hakim Adayı (252078) Burak SANCAKTUTAN Sivas Hakimliğine,

571. Samsun Hakim Adayı (252079) Nazan GÜMÜŞ Ortaca (Fethiye) Hakimliğine,

572. İstanbul C.Savcısı Adayı (252081) Burak SANCAR Van Cumhuriyet Savcılığına,

573. Ankara C.Savcısı Adayı (252082) Arif GÜMÜŞ AY Karapınar (Ereğli Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

574. Gaziantep Hakim Adayı (252084) Hayrettin SANDIKÇI Afyonkarahisar Hakimliğine,

575. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252085) Abdurrahim GÜNAYDIN Manyas (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

576, Konya Hakim Adayı (252087) Vehbi Emre SARAY Edirne Hakimliğine,

577. Ankara C.Savcısı Adayı (252088) Suzan GÜNBEY OĞUZHAN Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

578. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252090) Atahan SARI Gazipaşa (Alanya) Cumhuriyet Savcılığına,

579. Silivri C.Savcısı Adayı (252091) Ahmet GÜNDOĞAN Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

580. Eskişehir C.Savcısı Adayı (252092) Esra GÜNER YÜCEL Adana Cumhuriyet Savcılığına,

581. İstanbul Hakim Adayı (252094) Kevser SARI Maden (Elazığ) Hakimliğine,

582. Uşak C.Savcısı Adayı (252095) Arzu Gül GÜNEŞ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,

583. İstanbul Hakim Adayı (252097) Şerife Göksu SARI Kumluca (Elmalı) Hakimliğine,

584. Kayseri Hakim Adayı (252099) Aslıhan GÜNEŞ Manavgat Hakimliğine,

585. Antalya Hakim Adayı (252100) Züleyha SARICALAR Çekerek (Yozgat) Hakimliğine,

586. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252102) Rabia GÜNEŞ Bandırma Hakimliğine,

587. Trabzon C.Savcısı Adayı (252103) Büşra ŞENGÜL Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

588. Karaman C.Savcısı Adayı (252105) Halil SARP Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,

589. İstanbul Hakim Adayı (252106) Ayşe Nur GÜNEYLİ Mut (Silifke) Hakimliğine,

590. Erzurum Hakim Adayı (252108) Mahmut GÜRBÜZ Divriği (Sivas) Hakimliğine,

591. Erzurum C.Savcısı Adayı (252109) Melike SARUHAN ÖZDEMİR Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

592. Çankırı C.Savcısı Adayı (252111) Salih GÜRBÜZ Denizli Cumhuriyet Savcılığına,

593. Ankara Hakim Adayı (252113) Buse GÜREL Fethiye Hakimliğine,

594. İstanbul C.Savcısı Adayı (252114) Said Bahadır GÜRELDİ Pazarcık (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

595, Tokat C.Savcısı Adayı (252116) Sefa GÜVENER Karlıova (Bingöl) Cumhuriyet Savcılığına,

596. Adıyaman C.Savcısı Adayı (252117) Hacı Yusuf SATICI Doğanşehir (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına,

597. Tokat C.Savcısı Adayı (252118) Gülsena GÜZEL Bulanık (Patnos) Cumhuriyet Savcılığına,

598. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252120) Ferhat Burak GÜZELBULUT Beyşehir (Seydişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

599. Bakırköy Hakim Adayı (252121) Burçin SAVAŞ Zonguldak Hakimliğine,

600. Kayseri Hakim Adayı (252123) Neslihan HALICI İzmir Hakimliğine,

601. Silivri C.Savcısı Adayı (252124) Kaan HASANÇEBİ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

602. Ankara C.Savcısı Adayı (252125) Özge SAYDAM Çınar Cumhuriyet Savcılığına,

603. Samsun C.Savcısı Adayı (252127) Sedat HELİMOĞLU Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

604. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252128) Büşra ŞAHİN Van Cumhuriyet Savcılığına,

605. İstanbul Hakim Adayı (252129) Ümmügülsüm BAYRAKTAR Kilis Hakimliğine,

606. Gaziantep Hakim Adayı (252130) Rabia SAYILGAN ARİDİCİ Gaziantep Hakimliğine,

607. Sivas Hakim Adayı (252131) Elif Rumeysa IŞIK Erdemli (Mersin) Hakimliğine,

608. Ankara Hakim Adayı (252132) Güneş IŞIK Amasya Hakimliğine,

609. Batman C.Savcısı Adayı (252134) İbrahim IŞIK Uşak Cumhuriyet Savcılığına,

610. Kırıkhan C.Savcısı Adayı (252138) Tunahan IŞIK Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

611. Konya Hakim Adayı (252140) Fatma SELEK İstanbul Hakimliğine,

612. Ardahan C.Savcısı Adayı (252141) Merve IŞIKLI KAYİŞ Karabük Cumhuriyet Savcılığına,

613. İstanbul C.Savcısı Adayı (252142) Ebuzer İÇYEROGLU Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

614. Artvin C.Savcısı Adayı (252143) Salih Emre İLKER Çine (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına,

615. Bursa C.Savcısı Adayı (252144) Cemil İNANÇ Kulu (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

616. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252145) Hüseyin Zahid İNANÇ Torbalı (İzmir) Cumhuriyet Savcılığına,

617. İstanbul Hakim Adayı (252146) Yasin İNCE Darende (Malatya) Hakimliğine,

618. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252147) Tahir Veli İNCİ Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

619. Ankara Batı Hakim Adayı (252148) Abdülkadir Eren İPEK Fethiye Hakimliğine,

620. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252149) Mücahit İPEK Edime Cumhuriyet Savcılığına,

621. Konya C.Savcısı Adayı (252150) Muhammed YusufİRENCİ İscehisar (Afyonkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

622. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252151) Barış İSLAMOGLU Kulp (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

623. İstanbul C.Savcısı Adayı (252152) Muhammed Burak İŞ Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

624. Ankara C.Savcısı Adayı (252153) Muhammed Taha İŞLER Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına,

625. Konya C.Savcısı Adayı (252154) Murat İZTAŞ Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,

626. Samsun Hakim Adayı (252155) Muhammet Serhat KAÇAN Van Hakimliğine,

627. Adana Hakim Adayı (252156) Songül KAÇMAZ Tunceli Hakimliğine,

628. Düzce Hakim Adayı (252157) Gülay KAHRAMAN Kahramanmaraş Hakimliğine,

629. Kütahya C.Savcısı Adayı (252158) Mehmet KAHRAMAN Bodrum Cumhuriyet Savcılığına,

630. Burdur Hakim Adayı (252160) Pınar KAHRAMAN AVCI Diyarbakır Hakimliğine,

631. Bursa C.Savcısı Adayı (252161) Serkan KAHRAMAN Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

632. Kayseri C.Savcısı Adayı (252162) Serpil KAHVECİ Bolu Cumhuriyet Savcılığına,

633. Ankara Hakim Adayı (252163) Hatice AVCI Niğde Hakimliğine,

634. Eskişehir Hakim Adayı (252164) Nazlı KALKAN Van Hakimliğine,

635. Konya Hakim Adayı (252165) Melike KANAT Nevşehir Hakimliğine,

636. İstanbul C.Savcısı Adayı (252166) Oğuzhan KANDEMİR Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

637. Kayseri C.Savcısı Adayı (252167) Elif KANKAL Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

638. Rize C.Savcısı Adayı (252168) Mustafa KAPICIOĞLU Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına,

639. Ankara C.Savcısı Adayı (252169) Akın Atalay KAPLAN Zile Cumhuriyet Savcılığına,

640. Ankara C.Savcısı Adayı (252170) Dağcan Berdan KAPLAN Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

641. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252171) Ahmet Cem KAPUCUOĞLU Acıpayam (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına,

642. Alaşehir C.Savcısı Adayı (252172) Şakir Alperen SEÇEN Banaz (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

643. Kayseri C.Savcısı Adayı (252173) Ferhat KARA Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,

644. Konya C.Savcısı Adayı (252174) Murat Han SELEK İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

645. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252175) Rukiye KARA Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

646. Karaman C.Savcısı Adayı (252176) Yasin KARA Zile Cumhuriyet Savcılığına,

647. Ankara Hakim Adayı (252177) İsmail Cem SENCAR Torul (Gümüşhane) Hakimliğine,

648. Konya C.Savcısı Adayı (252178) Abdullah Sevban KARABACAK Batman Cumhuriyet Savcılığına,

649. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252179) Tuğçe KARABAĞ KOKSAL Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,

650. Bursa Hakim Adayı (252180) Ayşe SERBESTOĞLU İzmir Hakimliğine,

651. Eskişehir Hakim Adayı (252181) Fatma Tayyibe KARABOĞA Kargı (Çorum) Hakimliğine,

652. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252182) Muhammed Fatih KARABULUT Bafra Hakimliğine,

653. Diyarbakır Hakim Adayı (252183) Demet KARADENİZ Tarsus Hakimliğine,

654. Erzurum C.Savcısı Adayı (252184) Abdullah Harun KARACA Bucak (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

655. Mersin C.Savcısı Adayı (252185) Esra KARACA Siverek Cumhuriyet Savcılığına,

656. Elmalı C.Savcısı Adayı (252186) Ahmet SERİN Hopa (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,

657. Bayburt C.Savcısı Adayı (252187) Eyüp KARACA Keleş (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

658. Ankara C.Savcısı Adayı (252188) Yusuf SERT Tomarza (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

659. Kayseri C.Savcısı Adayı (252189) Fatih Can KARACA Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,

660. Gaziantep Hakim Adayı (252190) Serkan SEVİMLİ Adana Hakimliğine,

661. Konya C.Savcısı Adayı (252191) Beyza KARADENİZ Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına,

662. Kırşehir Hakim Adayı (252192) Muhammed Furkan KARADENİZ Akhisar Hakimliğine,

663. Ankara C.Savcısı Adayı (252193) Melike Nur SEVİNÇ Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

664. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252194) Esin KARAGÖZ Gaziantep Hakimliğine,

665. Osmaniye C.Savcısı Adayı (252195) Oğuzhan SEVİNÇ Giresun Cumhuriyet Savcılığına,

666. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (252197) Bilal KARAKAYA Simav (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

667. Malatya C.Savcısı Adayı (252198) Selim SEVİNDİ Yerköy (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

668. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252199) Muhammed Talka KARAKAYA Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

669. Ankara Hakim Adayı (252200) Sefa KARAKAYA Mustafakemalpaşa (Bursa) Hakimliğine,

670. Konya Hakim Adayı (252201) Rabia SEVİNDİK Devrekani (Kastamonu) Hakimliğine,

671. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252202) Ali KARAKOYUN Kütahya Cumhuriyet Savcılığına,

672. Malatya C.Savcısı Adayı (252203) Beril KARAKÖSE Konya Cumhuriyet Savcılığına,

673. Kırıkhan Hakim Adayı (252204) Gizem YILDIRIM Şanlıurfa Hakimliğine,

674. Ankara C.Savcısı Adayı (252205) İlknur KARAMAN Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına,

675. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252206) Mehmet Mert KARAMAN Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

676. Çorum C.Savcısı Adayı (252207) Arif Kaan KARAOĞLAN Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına,

677. Ankara C.Savcısı Adayı (252208) Rasim Fatih KARATAŞ Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,

678. Sivas C.Savcısı Adayı (252209) Yunus Emre KARATEPE Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

679. Elazığ Hakim Adayı (252210) Şahide Gül KARA YIL Tekirdağ Hakimliğine,

680. Konya C.Savcısı Adayı (252211) Emin Çağrı KARAYILAN Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

681. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (252212) Ömer SEYFELİ Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

682. Ankara Hakim Adayı (252228) Ece İpek DEMİRTAŞ TUFAN Van Hakimliğine,

683. Ankara Hakim Adayı (252297) Reyhan KAYATÜRK Kütahya Hakimliğine,

684. Niğde C.Savcısı Adayı (252315) Mehmet SEZER Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

685. Malatya C.Savcısı Adayı (252319) Recep SEZER Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

686. Ankara Hakim Adayı (252322) Hilal SIRAKAYA TAŞKIRAN Aksaray Hakimliğine,

687. Malatya Hakim Adayı (252328) Nuseybe MERCAN Manyas (Bandırma) Hakimliğine,

688. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252332) Muhammed Yunus SİME Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

689. İstanbul C.Savcısı Adayı (252345) Cuma SİREK Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

690. Trabzon C.Savcısı Adayı (252363) Sümeyye SİVRİ İdil (Cizre) Cumhuriyet Savcılığına,

691. Konya Hakim Adayı (252366) Sencer SOLMAZ Bursa Hakimliğine,

692. Mersin C.Savcısı Adayı (252369) Emre SOYDAN Suluova (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,

693. Malatya C.Savcısı Adayı (252372) Ali Berkan SOYER Türkeli (Sinop) Cumhuriyet Savcılığına,

694. İsparta C.Savcısı Adayı (252378) Merve SOYER İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

695. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252379) Salih Gürcan SOYLU Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına, 696. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252383) Yunus Emre SOYSAL Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,

697. Antalya Hakim Adayı (252385) Mehmet Berat SOYTÜRK Torbalı (İzmir) Hakimliğine,

698. Ankara Hakim Adayı (252387) Muhammed Mücahit SÖNMEZ Şanlıurfa Hakimliğine,

699. Niğde C.Savcısı Adayı (252388) Muhammed Nazım SÖNMEZ Akçaabat (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

700. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252390) Nursela SÖYLER AYDOĞDU Kırşehir Hakimliğine,

701. Ankara Hakim Adayı (252393) Ahmet Taha SUBAŞI Taşova (Amasya) Hakimliğine,

702. Diyarbakır C.Savcısı Adayı (252395) Görkem SUBAŞI Kuşadası (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,

703. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252398) Mehmet Bakır SUBAŞI Sürmene (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

704. Aydın C.Savcısı Adayı (252403) Alperen SÜNBÜLCÜ İmranlı (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

705. Nevşehir Hakim Adayı (252414) Mehtap TETİK İnegöl Hakimliğine,

706. Tarsus C.Savcısı Adayı (252444) Emin ABBAK Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

707. Samsun Hakim Adayı (252445) Şevde İrem ABDİİMAMOGLU Kurtalan (Siirt) Hakimliğine,

708. Ankara C.Savcısı Adayı (252446) Fatih AÇIKGÖZ Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

709. Ankara C.Savcısı Adayı (252447) Yasin AÇIKGÖZ Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

710. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252448) Mehmet Halid ADAK Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,

711. Ankara Hakim Adayı (252449) Nevzat Ozan AFŞAR Küçükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

712. Şanlıurfa Hakim Adayı (252450) Muhammed Yasin AĞAÇ Lüleburgaz (Kırklareli) Hakimliğine,

713. Kayseri Hakim Adayı (252451) Serpil AĞCA Saray (Van) Hakimliğine,

714. Ankara C.Savcısı Adayı (252452) İbrahim AĞDAŞ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

715. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252453) Mustafa AĞIRBAŞ Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,

716. Ankara C.Savcısı Adayı (252454) İbrahim AĞKÖPÜR Gediz (Kütahya) Cumhuriyet Savcılığına,

717. Ankara Hakim Adayı (252455) Elif İnci AĞMA Erzurum Hakimliğine,

718. Bursa Hakim Adayı (252456) Elif AK Pınarhisar (Kırklareli) Hakimliğine,

719. Bursa Hakim Adayı (252457) Elif DEMİREL Marmaris (Muğla) Hakimliğine,

720. İstanbul C.Savcısı Adayı (252458) Fatma AK Çumra (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

721. Salihli C.Savcısı Adayı (252459) Cengiz AKAY Karakoçan (Elazığ) Cumhuriyet Savcılığına,

722. İstanbul C.Savcısı Adayı (252460) Ebubekir SÜRER Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

723. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252461) Mustafa SÜRGET Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

724. Ankara Hakim Adayı (252462) Döndü ŞAHİN Çan (Çanakkale) Hakimliğine,

725. Ankara Hakim Adayı (252463) Elif ŞAHİN Doğanhisar (Akşehir) Hakimliğine,

726. Konya C.Savcısı Adayı (252464) Furkan ŞAHİN Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

727. Yozgat C.Savcısı Adayı (252465) Nemıin ŞAHİN Çay (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,

728. Ankara C.Savcısı Adayı (252466) Orkun Berkay ŞAHİN Sarız (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

729. Kayseri C.Savcısı Adayı (252467) Rasim ŞAHİN Aydın Cumhuriyet Savcılığına,

730. Ankara Hakim Adayı (252468) Şebnem ŞAHİN KÖYÜSTÜ Nevşehir Hakimliğine,

731. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252469) Leyla GÜNGÖR Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

732. Eskişehir Hakim Adayı (252470) Mehmet ŞAM Nevşehir Hakimliğine,

733. Hatay C.Savcısı Adayı (252472) Mertkan ŞEKERCİ Niğde Cumhuriyet Savcılığına,

734. Mersin C.Savcısı Adayı (252473) Alperen ŞEN Havza (Vezirköprü) Cumhuriyet Savcılığına,

735. Samsun C.Savcısı Adayı (252474) Melisa ŞEN KIRIMCA Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

736. İstanbul Hakim Adayı (252475) İrem Bike GÜNCAN Diyarbakır Hakimliğine,

737. Van Hakim Adayı (252476) Zeynep ŞENER ERCAN Yüksekova Hakimliğine,

738. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (252477) Ali Yasin AKBAŞ Kelkit (Gümüşhane) Cumhuriyet Savcılığına,

739. Karabük C.Savcısı Adayı (252478) Muhammet AKBAŞ Alucra (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

740. Amasya C.Savcısı Adayı (252479) Muhammed Ali ŞEN Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

741. Elazığ C.Savcısı Adayı (252480) Ahmet AKBULUT Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

742. Erzurum Hakim Adayı (252481) Eyyup AKBULUT Manavgat Hakimliğine,

743. Trabzon C.Savcısı Adayı (252482) Abdulkadir ŞENGÜL Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

744. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252483) Furkan AKBULUT Hakkari Cumhuriyet Savcılığına,

745, Ankara Hakim Adayı (252485) Seda AKBULUT Yusufeli (Artvin) Hakimliğine,

746. Akşehir Hakim Adayı (252486) Rabia ARSLAN Büyükçekmece (Bakırköy) Hakimliğine,

747. Ankara Hakim Adayı (252487) Esra ŞENGÜL Selim (Kars) Hakimliğine,

748. Antalya Hakim Adayı (252488) Begüm AKÇA Bergama Hakimliğine,

749. Çanakkale C.Savcısı Adayı (252489) Sema AKÇA Artvin Cumhuriyet Savcılığına,

750. Manisa Hakim Adayı (252490) Muammer ŞENTEPELİ Trabzon Hakimliğine,

751. Trabzon Hakim Adayı (252491) Adem AKÇAY Yunak (Akşehir) Hakimliğine,

752. Diyarbakır Hakim Adayı (252492) Evin ŞENYİGİT YILDIRIM Hatay Hakimliğine,

753. Gebze Hakim Adayı (252493) Doğanay AKÇAY Cide (İnebolu) Hakimliğine,

754, İzmir Hakim Adayı (252494) Özgür ŞENYİGİT Aybastı (Fatsa) Hakimliğine,

755, Ankara C.Savcısı Adayı (252495) Ali AKDAĞ Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

756, Kırşehir C.Savcısı Adayı (252497) Yasin AKDOĞAN Beykoz (İstanbul Anadolu) Cumhuriyet Savcılığına,

757. Ankara Hakim Adayı (252498) Şeyma AKGÜL Bursa Hakimliğine,

758. Ankara Hakim Adayı (252499) Fatma Nur AKGÜN Çankırı Hakimliğine,

759. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252500) Süleyman AKIN Kütahya Cumhuriyet Savcılığına,

760. Mersin C.Savcısı Adayı (252501) İbrahim AKINCI Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

761. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252502) Muhammed Taha AKKALE Göynük (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,

762. Konya C.Savcısı Adayı (252503) Mihrinaz AKKAN Tirebolu (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

763. Ankara Batı Hakim Adayı (252504) Çağla Nur AKKAYA Alanya Hakimliğine,

764. Boyabat Hakim Adayı (252505) Nazlı AKKAYA Bursa Hakimliğine,

765. Konya C.Savcısı Adayı (252506) Bayram ŞEVİK Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

766. Ankara C.Savcısı Adayı (252507) Büşra ATSAN İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

767. Silivri C.Savcısı Adayı (252508) Nisa Nur AKKOYU GÜNDOĞAN Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

768. Konya C.Savcısı Adayı (252509) Betül AKKURT Fethiye Cumhuriyet Savcılığına,

769. Ordu C.Savcısı Adayı (252510) Büşranur AKKUŞ Sındırgı (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

770. Ordu Hakim Adayı (252511) Edanur AKKUŞ Edremit (Burhaniye) Hakimliğine,

771. Konya Hakim Adayı (252512) Merve Yağmur KARAYILAN Bursa Hakimliğine,

772. Sakarya C.Savcısı Adayı (252513) Yasin ŞEVİK Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,

773. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (252514) Nazım Duha AKSAKAL Van Cumhuriyet Savcılığına,

774. Ankara Hakim Adayı (252515) Ayfer ŞIK Küre (İnebolu) Hakimliğine,

775. İstanbul C.Savcısı Adayı (252516) Zeynel Abidin AKSAKAL İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

776. Erzincan C.Savcısı Adayı (252517) Mehmet AKSOY Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

777. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252518) Muhammed Akif AKSOY Sarıgöl (Alaşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

778. Kırklareli Hakim Adayı (252519) Burçay ŞİMŞEK Gazipaşa (Alanya) Hakimliğine,

779. Adıyaman C.Savcısı Adayı (252520) Mustafa AKSOY Kangal (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

780. Ankara Hakim Adayı (252521) Nihal AKSOY Mut (Silifke) Hakimliğine,

781. Ankara Hakim Adayı (252522) Betül AKTAŞ TEKİN Mardin Hakimliğine,

782. Muğla C.Savcısı Adayı (252523) Fatih ŞİMŞEK Maçka (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

783. Bayburt C.Savcısı Adayı (252524) Süleyman Emre AKTAŞ Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

784. Bolu Hakim Adayı (252525) Müzeyyen Salihanur TABAK Sivas Hakimliğine,

785. Bursa C.Savcısı Adayı (252526) Yasemin TALAŞ Eskil (Aksaray) Cumhuriyet Savcılığına,

786. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252527) Şule Nur TAN Çameli (Denizli) Hakimliğine,

787. Eskişehir Hakim Adayı (252528) Taner AKTAŞ Borçka (Artvin) Hakimliğine,

788. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252529) Rehber TANGÜNER İsparta Cumhuriyet Savcılığına,

789. Ankara C.Savcısı Adayı (252530) Semra AKTAY Aydın Cumhuriyet Savcılığına,

790. İnegöl Hakim Adayı (252531) Ayşe ERDEMOĞLU İstanbul Hakimliğine,

791. Niğde C.Savcısı Adayı (252532) Feyyaz TANIŞ İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

792. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252534) Furkan TARAKÇI Milas (Bodrum) Cumhuriyet Savcılığına,

793. Ankara C.Savcısı Adayı (252535) Erhan TARHAN Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,

794. Adana C.Savcısı Adayı (252536) Muhammed Fatih AKYOL Keşan (Edirne) Cumhuriyet Savcılığına,

795. Ankara C.Savcısı Adayı (252537) Furkan TARHAN Keçiborlu (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,

796. Konya C.Savcısı Adayı (252538) Merve SARICA Gemlik (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

797. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252539) Burak AKYÜZ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

798. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252540) Enes AKYÜZ Gaziosmanpaşa (İstanbul) Cumhuriyet Savcılığına,

799. Ankara Hakim Adayı (252541) Enes Samet AKYÜZ Gebze Hakimliğine,

800. Siirt Hakim Adayı (252542) Zeliha TAŞ Kuşadası (Söke) Hakimliğine,

801. İstanbul C.Savcısı Adayı (252543) Ümit AKYÜZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

802. Muğla C.Savcısı Adayı (252544) Mahsun ALDEMİR Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

803. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252545) Kemal TAŞDEMİR Hassa (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,

804. Viranşehir Hakim Adayı (252546) Muhammet Ali ALDEMİR Sivas Hakimliğine,

805. Kayseri C.Savcısı Adayı (252547) Mustafa Hamdi TAŞDEMİR Bursa Cumhuriyet Savcılığına,

806. Nevşehir C.Savcısı Adayı (252548) Burak ALEVLİ Mut (Silifke) Cumhuriyet Savcılığına,

807. Trabzon Hakim Adayı (252549) Muhammet Enes ALIŞKAN Bulancak (Giresun) Hakimliğine,

808. Rize Hakim Adayı (252550) Hümeyra TAŞKIRAN Erzurum Hakimliğine,

809. Ankara C.Savcısı Adayı (252551) Asya Büşra ALİM Bayburt Cumhuriyet Savcılığına,

810. Bakırköy C.Savcısı Adayı (252552) Ahmet Enes ALKAÇ İsparta Cumhuriyet Savcılığına,

811. Samsun C.Savcısı Adayı (252553) Edanur ALKAN Ilgın (Akşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

812. Ankara C.Savcısı Adayı (252554) Muhammet Burak ALKAN Kiraz (Ödemiş) Cumhuriyet Savcılığına,

813. Malatya Hakim Adayı (252555) Bilal TAT Eleşkirt (Ağrı) Hakimliğine,

814. Adana C.Savcısı Adayı (252556) Tuğba ALP Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

815. Düzce C.Savcısı Adayı (252558) Hakan TATLI İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

816. Kayseri Hakim Adayı (252559) Zehra Nur TEK Arhavi (Artvin) Hakimliğine,

817. Boğazlıyan C.Savcısı Adayı (252560) Rabia ALPASLAN Suruç (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

818. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (252562) Fethiye ALSAÇ Sivaslı (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

819. Ankara Hakim Adayı (252563) Muhammed Emin TEKİN Bursa Hakimliğine,

820. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252564) Fatmanur ALTAŞ Gölcük (Kocaeli) Hakimliğine,

821. Hatay C.Savcısı Adayı (252565) Osman Buğra TEKNE Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

822. Ankara C.Savcısı Adayı (252567) Şaban TEKŞEN Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına,

823. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252568) Ayşe TEMEL Giresun Hakimliğine,

824. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252569) Çağlar TEMEL Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,

825. Ankara C.Savcısı Adayı (252570) Nihal TEMİZ Dicle (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

826. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (252571) Sümeyra TEMİZBAŞ Nusaybin (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

827. Bitlis C.Savcısı Adayı (252572) Rumeysa TEMİZYÜREK ERTAŞ Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

828. Bursa C.Savcısı Adayı (252573) Okan TEMUR Denizli Cumhuriyet Savcılığına,

829. İzmir C.Savcısı Adayı (252574) Mehmet Emre TERCAN İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

830. Ankara Hakim Adayı (252575) Oğuzhan TETİK Gebze Hakimliğine,

831. Ankara Hakim Adayı (252576) Muhammed Fatih TEZCAN İsparta Hakimliğine,

832. Konya C.Savcısı Adayı (252577) Mustafa TEZOKUR İzmir Cumhuriyet Savcılığına,

833. İstanbul C.Savcısı Adayı (252578) Resul TİGİS Sivrihisar (Eskişehir) Cumhuriyet Savcılığına,

834. Antalya C.Savcısı Adayı (252579) Şeyma GÜNDOGDU Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığına,

835. Ankara Batı Hakim Adayı (252580) Furkan TOPAL Amasya Hakimliğine,

836. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252581) Huriye Melek ÖZDEMİR Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına,

837. Kastamonu Hakim Adayı (252582) Esin TOPÇU Yıldızeli (Sivas) Hakimliğine,

838. Denizli Hakim Adayı (252583) Fatih TOPÇU Çiftlik (Niğde) Hakimliğine,

839. Bursa Hakim Adayı (252584) İsmail TOPÇU Osmancık (Çorum) Hakimliğine,

840. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252585) Musa TOPLAMA Sorgun (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

841. Amasya C.Savcısı Adayı (252586) Haşan TOPSAKAL Göynük (Bolu) Cumhuriyet Savcılığına,

842. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252587) Ayşenur TOPSOY Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,

843. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252588) Muhammed TOPUZ Bozova (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

844. Mersin C.Savcısı Adayı (252589) Sinan TOPUZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

845. İstanbul Hakim Adayı (252590) Büşra TOSUN Alanya Hakimliğine,

846. Ankara Hakim Adayı (252591) Ertan TOSUNOĞLU Kahramankazan (Ankara Batı) Hakimliğine,

847. Kahramanmaraş C.Savcısı Adayı (252592) Damla TUFAN Küre (İnebolu) Cumhuriyet Savcılığına,

848. Sivas C.Savcısı Adayı (252593) Yasemin TULUMCU Denizli Cumhuriyet Savcılığına,

849. İstanbul C.Savcısı Adayı (252594) Musab TOYGAR Karasu (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

850. Samsun C.Savcısı Adayı (252595) Özlem TUNCEL Rize Cumhuriyet Savcılığına,

851. Silivri C.Savcısı Adayı (252596) Hüseyin TUNÇ Durağan (Boyabat) Cumhuriyet Savcılığına,

852. Samsun Hakim Adayı (252597) Eylem TURAN Yalvaç Hakimliğine,

853. Elazığ C.Savcısı Adayı (252598) Sevgi TURAN Yatağan (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,

854. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252599) Sümeyye TURAN Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

855. Samsun C.Savcısı Adayı (252600) Burak TURHAN Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

856. Kayseri Hakim Adayı (252601) Selim TURHAN Sakarya Hakimliğine,

857. Antalya C.Savcısı Adayı (252602) İsmail Göktuğ TURUNÇOGLU Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

858. Ankara Batı Hakim Adayı (252603) Nagihan TUT Kahramanmaraş Hakimliğine,

859. Karaman C.Savcısı Adayı (252604) Fatma Gökçen GÖL Aliağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,

860. İstanbul C.Savcısı Adayı (252605) Okan TÜFEKÇİ Kandıra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

861. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252606) Abdurrahman TÜRK Gönen (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

862. Malatya C.Savcısı Adayı (252607) Bedir TÜRK Afşin (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,

863, Ankara C.Savcısı Adayı (252608) Emrullah TÜRK Bozdoğan (Nazilli) Cumhuriyet Savcılığına,

864. Ankara C.Savcısı Adayı (252609) Kübra TÜRK KARACABEY Ortaca (Fethiye) Cumhuriyet Savcılığına,

865. Konya C.Savcısı Adayı (252610) Kürşat TÜRK Bigadiç (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

866. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252611) Yasin TÜRK Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

867. Ödemiş Hakim Adayı (252612) Muhammed TÜRKAY Kırıkkale Hakimliğine,

868. Ankara Hakim Adayı (252613) Betül Fatma TÜRKMEN Nevşehir Hakimliğine,

869. Antalya Hakim Adayı (252614) İsmail TÜRKÖZ Çekerek (Yozgat) Hakimliğine,

870. Rize Hakim Adayı (252615) Kübra TÜRÜT Birecik (Şanlıurfa) Hakimliğine,

871. Sakarya Hakim Adayı (252616) Şeymanur TÜYSÜZ Karabük Hakimliğine,

872. İstanbul C.Savcısı Adayı (252617) Büşra UÇAN İznik (İnegöl) Cumhuriyet Savcılığına,

873. Nizip Hakim Adayı (252618) Elif UÇKUN Eskipazar (Karabük) Hakimliğine,

874. İstanbul C.Savcısı Adayı (252619) Türkşad Kunthan UÇUK Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,

875. İzmir C.Savcısı Adayı (252620) Adil Furkan UĞUR Dinar Cumhuriyet Savcılığına,

876. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (252621) Caner UĞUR Cizre Cumhuriyet Savcılığına,

877. Konya C.Savcısı Adayı (252622) Merve UĞUR ŞEVİK Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına,

878. Ankara Batı Hakim Adayı (252623) Oğuzhan UĞURLU Mazgirt (Tunceli) Hakimliğine,

879. Ankara C.Savcısı Adayı (252624) Hakan ULURAK Borçka (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,

880. Kadirli C.Savcısı Adayı (252626) Resul ULUSOY Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,

881. Ankara Batı Hakim Adayı (252627) Resül ULUSOY Bakırköy Hakimliğine,

882, Düzce C.Savcısı Adayı (252628) Merve KAYA Pertek (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına,

883. Diyarbakır Hakim Adayı (252631) Mehmet Akif UYKUN Bakırköy Hakimliğine,

884. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252633) İsmail UZ Sinop Cumhuriyet Savcılığına,

885. Malatya C.Savcısı Adayı (252634) Emrullah UZAR İskenderun Cumhuriyet Savcılığına,

886. İstanbul C.Savcısı Adayı (252635) Şeyma Nur UZUNOK Çaycuma (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

887. Ankara Hakim Adayı (252637) Asuman ÜNAL Ordu Hakimliğine,

888. Eskişehir Hakim Adayı (252638) Merve ÜNAL Erdek (Bandırma) Hakimliğine,

889. Ankara C.Savcısı Adayı (252639) Sergen ÜNAL Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

890. Gaziantep Hakim Adayı (252640) Betül ELEMAN Milas (Bodrum) Hakimliğine,

891. Bursa Hakim Adayı (252641) Ali ÜNLÜ Aydın Hakimliğine,

892. Silivri C.Savcısı Adayı (252642) İbrahim Batuhan ÜZEL Körfez (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

893. İskenderun C.Savcısı Adayı (252643) Gülistan ÜZÜMCÜ Reyhanlı (Kırıkhan) Cumhuriyet Savcılığına,

894. Alanya Hakim Adayı (252644) Hünkar VURAL Sürmene (Trabzon) Hakimliğine,

895. Ankara C.Savcısı Adayı (252645) Tolga YAĞCI Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

896. Kırıkkale C.Savcısı Adayı (252646) Mevlüt Mehmet YAĞIZ Kurtalan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,

897. Karaman C.Savcısı Adayı (252647) Çağatay YAKARER Espiye (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

898. Ankara C.Savcısı Adayı (252648) İslam YAKUT Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

899. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252649) Balaban Murat YALÇIN Korgan (Fatsa) Cumhuriyet Savcılığına,

900. İstanbul C.Savcısı Adayı (252650) Sultan Hamit YALÇIN Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,

901. Kırıkhan Hakim Adayı (252651) Gamze Ece YAMAN ÖKSÜZ Reyhanlı (Kırıkhan) Hakimliğine,

902. İstanbul C.Savcısı Adayı (252652) Görkem YAMAN Kayseri Cumhuriyet Savcılığına,

903. Mersin C.Savcısı Adayı (252653) Kübra YAMAN Şenkaya (Oltu) Cumhuriyet Savcılığına,

904. Zile C.Savcısı Adayı (252654) Mustafa Onur YARDIM Hatay Cumhuriyet Savcılığına,

905. Ankara C.Savcısı Adayı (252655) Taha Emin YARIŞ Sinop Cumhuriyet Savcılığına,

906. Sakarya Hakim Adayı (252656) Çağla YAŞAR Taşköprü (Kastamonu) Hakimliğine,

907. Gaziantep Hakim Adayı (252657) Muhammet YAŞAR Niğde Hakimliğine,

908. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252658) Tuğba YAŞAR Fethiye Hakimliğine,

909. Aydın C.Savcısı Adayı (252659) Aygül YAVUZ Adana Cumhuriyet Savcılığına,

910. Eskişehir Hakim Adayı (252661) Davut YAVUZ İnebolu Hakimliğine,

911. Kahramanmaraş Hakim Adayı (252662) Ömer YAVUZ Gebze Hakimliğine,

912. Konya Hakim Adayı (252663) Mustafa YAYMACI İskenderun Hakimliğine,

913. Erzurum C.Savcısı Adayı (252664) Doğan YAZGI Antalya Cumhuriyet Savcılığına,

914. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252665) Abdulsamet YAZICI Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

915. Trabzon C.Savcısı Adayı (252666) Burak YAZICI Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına,

916. Samsun C.Savcısı Adayı (252667) Mehmet Sertaç YAZICI Salihli Cumhuriyet Savcılığına,

917. Ankara C.Savcısı Adayı (252668) Yakup YEĞEN İnegöl Cumhuriyet Savcılığına,

918. Erzurum C.Savcısı Adayı (252669) Zührenur YENİAY Arhavi (Artvin) Cumhuriyet Savcılığına,

919. Kayseri C.Savcısı Adayı (252670) Mahmut Sami YEŞİLKAYA Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,

920. Ankara C.Savcısı Adayı (252671) İbrahim YEŞİLOVA Eskipazar (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,

921. Adana C.Savcısı Adayı (252672) Fatih Kerim YEŞİLYAPRAK Tunceli Cumhuriyet Savcılığına,

922. Malatya C.Savcısı Adayı (252673) Ayşe Şeyma YETKİN İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,

923. Mersin C.Savcısı Adayı (252674) Aybike YILDIRIM Çankırı Cumhuriyet Savcılığına,

924. Mersin Hakim Adayı (252675) Zeynep Berat YILDIRIM Diyadin (Doğubayazıt) Hakimliğine,

925. Ankara Hakim Adayı (252676) Berkay YILDIRIM Baykan (Siirt) Hakimliğine,

926. Şanlıurfa C.Savcısı Adayı (252677) Enver YILDIRIM Türkoğlu (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

927. Sungurlu C.Savcısı Adayı (252678) Eyüp YILDIRIM Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,

928. İstanbul C.Savcısı Adayı (252679) Fatih Samet YILDIRIM Susurluk (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

929. Samsun Hakim Adayı (252680) Hüseyin Tuğrul YILDIRIM Mardin Hakimliğine,

930. Afyonkarahisar Hakim Adayı (252681) Muhammed Enes YILDIRIM Gelibolu (Çanakkale) Hakimliğine,

931. İstanbul Hakim Adayı (252682) Mustafa YILDIRIM Artova (Tokat) Hakimliğine,

932. Gebze C.Savcısı Adayı (252683) Mustafa YILDIRIM Söğüt (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,

933. Kayseri C.Savcısı Adayı (252684) Oğuzhan YILDIRIM Selendi (Salihli) Cumhuriyet Savcılığına,

934. Ankara Hakim Adayı (252685) Özlem ERGÜNEŞ Espiye (Giresun) Hakimliğine,

935. Oltu Hakim Adayı (252686) Rümeysa YILDIRIM Elazığ Hakimliğine,

936. Alanya C.Savcısı Adayı (252687) Şıh Ali YILDIRIM Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına,

937. Elazığ C.Savcısı Adayı (252688) Abdussamed YILDIZ Şiran (Gümüşhane) Cumhuriyet Savcılığına,

938. Kdz. Ereğli C.Savcısı Adayı (252689) Esra YILDIZ Şırnak Cumhuriyet Savcılığına,

939. İstanbul C.Savcısı Adayı (252690) Muhammed YILDIZ Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,

940. Konya C.Savcısı Adayı (252694) Emre YILMAZ Tefenni (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

941. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252695) Enis YILMAZ Karacabey (Bursa) Hakimliğine,

942. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252697) Esmanur YILMAZ Azdavay (Kastamonu) Hakimliğine,

943. Mardin C.Savcısı Adayı (252698) Pınar Melisa AĞIR Devrek (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

944. Elbistan C.Savcısı Adayı (252700) Esra AYDOĞAN Kızıltepe (Mardin) Cumhuriyet Savcılığına,

945. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252701) Hacı Osman ZEYREK Çarşamba Hakimliğine,

946. Samsun C.Savcısı Adayı (252702) Nafiz YÜKSEL Of (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

947. Çanakkale Hakim Adayı (252703) Ertuğrul YÜKSEL Alaşehir Hakimliğine,

948. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252704) Ahmet Berk YÜKSEL Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

949. İstanbul Hakim Adayı (252705) Fatma YILMAZ Kulp (Diyarbakır) Hakimliğine,

950. Eskişehir C.Savcısı Adayı (252706) Salih Ümit YÜCEL Adana Cumhuriyet Savcılığına,

951. Adana C.Savcısı Adayı (252707) Ömer Selçuk YÜCEL Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

952. Gaziantep C.Savcısı Adayı (252708) Furkan YILMAZ Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına,

953. Niğde C.Savcısı Adayı (252709) Burak YÜCEL Bodrum Cumhuriyet Savcılığına,

954. Ankara Hakim Adayı (252710) Meliha YURTSEVEN Karapınar (Ereğli Konya) Hakimliğine,

955. Mersin C.Savcısı Adayı (252711) Furkan Çağrı YILMAZ Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına,

956. Kdz. Ereğli C.Savcısı Adayı (252712) Halil İbrahim YILMAZ Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına,

957. Konya C.Savcısı Adayı (252713) Mehmet Furkan YILMAZ Sındırgı (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

958. Ankara Hakim Adayı (252714) Menşure ÜNLÜ Kuşadası (Söke) Hakimliğine,

959. Konya Hakim Adayı (252715) Merve Hüsniye BARUTÇU Andırın (Kahramanmaraş) Hakimliğine,

960. Kocaeli C.Savcısı Adayı (252716) Muhammet Burak YILMAZ Senirkent (İsparta) Cumhuriyet Savcılığına,

961. Giresun C.Savcısı Adayı (252718) Muhammet Talha YILMAZ Ahlat (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına,

962. Sivas C.Savcısı Adayı (252719) Gülbeyaz YURTÇU Kadirli Cumhuriyet Savcılığına,

963. Çankırı C.Savcısı Adayı (252720) Mücahit Dudayev YILMAZ Turhal (Zile) Cumhuriyet Savcılığına,

964. Ünye C.Savcısı Adayı (252721) Sefa YILMAZ Bulancak (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

965. Gebze C.Savcısı Adayı (252722) Ahmet Abdurrahman YURDAGÜL Ergani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

966. Ankara C.Savcısı Adayı (252723) Emre YÜRÜSÜN Gündoğmuş (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,

967. Kırklareli C.Savcısı Adayı (252724) Zeynep Nisa YÖRÜKÇÜOĞLU Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,

968. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (252725) Sevda YİĞİT Gölcük (Kocaeli) Hakimliğine,

969. Ankara Hakim Adayı (252726) Rüveyda YILMAZ Antalya Hakimliğine,

970. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252727) Esra YİĞİT AĞDAŞ İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

971. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (252728) Ümit Can YILMAZ Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına,

972. Ankara Hakim Adayı (252729) Zemzem Şevde YILMAZER Erzurum Hakimliğine,

973. Yozgat C.Savcısı Adayı (252730) Ünzile YILMAZ Devrekani (Kastamonu) Cumhuriyet Savcılığına,

974. Kars C.Savcısı Adayı (252731) Tuğrul YILMAZEL Dursunbey (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığına,

975. Bursa Hakim Adayı (252732) Hatice YILMAZ TAŞ Kumru (Fatsa) Hakimliğine,

976. Artvin C.Savcısı Adayı (252743) Oğuzhan Talip KAYMAK İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

977. Erzurum C.Savcısı Adayı (252748) Seda ÖZARSLAN Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına,

978. Tokat C.Savcısı Adayı (252749) Muhammed Nimetullah ÖZER Osmancık (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

979. Konya Hakim Adayı (252750) Büşra ÖZERKEKOĞLU Tire (Ödemiş) Hakimliğine,

980. Ankara C.Savcısı Adayı (256365) Yasemin AKBULUT Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına,

981. Muğla C.Savcısı Adayı (256379) Esra AKSU Bandırma Cumhuriyet Savcılığına,

982. Kastamonu C.Savcısı Adayı (256382) Derya ARPA Suşehri (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

983. Ankara Hakim Adayı (256388) Emre AYKANAT Gölhisar (Burdur) Hakimliğine,

984. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (256395) Yusuf BAKİ Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

985. Nevşehir C.Savcısı Adayı (256396) Murat BAYAZİT İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,

986. Trabzon Hakim Adayı (256398) Ahmet ÇAKIR Siverek Hakimliğine,

987. Ankara C.Savcısı Adayı (256399) Soykan DEMİRBAŞ Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

988. Bursa Hakim Adayı (256401) Nalan DÖŞKAYA VAROL Kemaliye (Erzincan) Hakimliğine,

989. Ankara C.Savcısı Adayı (256402) İbrahim EKİN Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,

990. Ankara Batı C.Savcısı Adayı (256405) Merve GÜNEY Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

991. İstanbul Hakim Adayı (256407) Mehmet Emin HEPER Giresun Hakimliğine,

992. İstanbul Anadolu C.Savcısı Adayı (256408) Sibel KABADAYI Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına,

993. Kadirli C.Savcısı Adayı (256409) Ahmet Burak KARA Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

994. Yozgat Hakim Adayı (256411) Mesut KILIÇ Alaşehir Hakimliğine,

995. Afyonkarahisar Hakim Adayı (256413) Harun KOCA Kuşadası (Söke) Hakimliğine,

996. Ankara Batı Hakim Adayı (256414) Mustafa KOÇAK Balıkesir Hakimliğine,

997. Bakırköy Hakim Adayı (256416) Ercan KUŞ Elazığ Hakimliğine,

998. Bafra C.Savcısı Adayı (256418) Şeyda TAMER Niğde Cumhuriyet Savcılığına,

999. Malatya Hakim Adayı (256420) Sabriye Merve ÖZLÜK Samsun Hakimliğine,

1000. Gaziantep Hakim Adayı (256423) Hacer SALUR ÇELİK Silifke Hakimliğine,

1001. Ankara C.Savcısı Adayı (256424) Merve SARIÇİMEN Edime Cumhuriyet Savcılığına,

1002. İzmir C.Savcısı Adayı (256425) İsmail Hakkı ŞENER Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına,

1003.Konya Hakim Adayı (256426) Şerife TOK Demirköy (Kırklareli) Hakimliğine,

1004.Konya C.Savcısı Adayı (256427) Muhammed Ali TUNCER Erzurum Cumhuriyet Savcılığına,

1005.Konya Hakim Adayı (256429) Ümmügülsüm KAYA Van Hakimliğine,

1006. Adana C.Savcısı Adayı (256430) Esat TÜRKMENOĞLU Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

1007. Erzincan C.Savcısı Adayı (256431) Betül ÖNGÖRMÜŞ ÇEVİK Büyükçekmece (Bakırköy)

Cumhuriyet Savcılığına,

1008.Batman C.Savcısı Adayı (256432) Burçin YENİ Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

İdari Yargı Hakim Adayları

3. derecenin 1. kademesi (1020+3000) göstergesi ile;

1. Ankara Hakim Adayı (256406) Gökhan GÜNHAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) göstergesi ile;

2. Ankara Hakim Adayı (256400) Yusuf DODAK İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

3. Ankara Hakim Adayı (251793) Ferdi Ozan ÖZERLİ Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine,

4. Ankara Hakim Adayı (256386) Dicle AYDIN Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine,

5. Samsun Hakim Adayı (256397) Halil İbrahim BAYRAM İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine,

6. Ankara Hakim Adayı (256404) Merve GÜNEŞ Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine,

7. İstanbul Hakim Adayı (256428) Furkan TURAN Danıştay Tetkik Hakimliğine,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.