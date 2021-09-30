MGK dört gündemle Beştepe'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri ABD ve Rusya ziyareti, Afganistan'daki gelişmeler, İdlib'de artan saldırılar ve terörle mücadele olacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın yankılarının değerlendirilmesi beklenirken aynı zamanda dün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelen İdlib'de artan saldırılar ve S-400 konusunun da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek olan G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada planlanan bire bir temasları da değerlendirilecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU SUNUM YAPACAK

MGK'nın bir diğer gündemi Afganistan'daki son durum olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan'daki gelişmeler ve gönderilecek insani yardımla ilgili sunum yapması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde atılacak adımların da değerlendirileceği toplantıda, Taliban hükümetiyle büyükelçi düzeyinde süren temasların yanı sıra, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili gelinen son durum ele alınacak.

Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konuları da toplantıda görüşülecek.

AKAR VE SOYLU SON DURUMU AKTARACAK

PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK'nın gündeminde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın sınır ötesindeki operasyonlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yurt içindeki terörle mücadeleye ilişkin son durumu aktaracağı ifade ediliyor.

Ebru Karatosun