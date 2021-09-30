Soçi Zirvesi ABD Senatosu'nu rahatsız etti: CAATSA tehdidi artık bizi etkilemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD dönüşünün ardından Soçi'de Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ABD Senatosunu rahatsız etti. Türkiye'nin "Yeni S-400 anlaşması yapılabilir" söylemi üzerine ABD, CAATSA silahını çekti. Geçen yıl Türkiye üzerinde başlatılan ve ondan öncesinde de örtülü olarak uygulanan CAATSA yaptırımları, artık piyasalar ve savunma sanayii tarafından etki yapmıyor. Uzmanlar Türkiye'nin finansal tarafta özgürlüğüne kavuşmasına az kaldığını belirterek yaptırım tehditlerinin havada kaldığını ifade ediyor. SETA yetkilileri özellikle savunma sanayii alanında ABD ile Türkiye'nin dişe dokunur bir ticaret ilişkisinin kalmadığını belirterek "F-35 projesinde teslim edilmeyen uçaklarımız dahi var. 1 milyar 250 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Aksine bizim yaptırım uygulamaya hakkımız var. Tedarik anlamında ciddi parçalar almıyoruz. F-16'ların modernizasyonu konusunda ihtiyaçları karşılayacak düzeydeyiz" açıklamasında bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" dedi.

EKONOMİMİZ GÜÇLÜ DURUMDA

Ekonomist Serhat Latifoğlu, ABD'nin koz olarak kullandığı CAATSA yatırımlarının Türkiye ekonomisinde bir etki oluşturmayacağı belirterek şunları kaydetti:

Siyasi anlaşmazlıklarda bu tür söylemler olabiliyor. Özellikle ABD, CAATSA'yı kullanarak ülke ekonomilerinde panik oluşturmayı bir silah gibi kullanıyor. Bunu Rusya'da uzun zaman uyguladı, fakat Rusya'nın dik duruşu sebebiyle orada kaybetti. Şimdi geçen yıldan bu yana devam eden yaptırım söylemleri, Türkiye'yi güçlü hale getirecek. Zaten piyasalar ABD-Türkiye krizini fiyatlamıştı. CDS primleri ve hisse senedi maliyetleri ve faiz seviyesi, bu krizin fiyatlanmış halinde duruyor. Türkiye ekonomik olarak güçlü bir ülke. Bu yaptırımlara yem olmayacaktır. Tehdit söylemleri ile panik havası oluşturuyorlar. Aksine Türkiye uygun yatırım ortamı ile fırsat barındırıyor.

Kaan Zenginli