Virüs korkusu kalp krizine galip geldi

Özel hastanede yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

Özel hastanede yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
HİTAP'la ilgili işlemleri düzenleyen Tebliğ yürürlükten kaldırıldı

HİTAP'la ilgili işlemleri düzenleyen Tebliğ yürürlükten kaldırıldı
14 yıl önce evlendiği eşini öğretmen sanıyordu

14 yıl önce evlendiği eşini öğretmen sanıyordu
Yüksek yargıya '45 yaş' şartı geliyor

Yüksek yargıya '45 yaş' şartı geliyor
Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı

7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
'İnsanlar yüksek kira ödemek yerine ev alıyor'

'İnsanlar yüksek kira ödemek yerine ev alıyor'
MGK dört gündemle Beştepe'de toplanıyor

MGK dört gündemle Beştepe'de toplanıyor
Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor
HSK'ya ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'ya ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sayıştay: Kırsal kalkınma usulsüz idari uzman alıyor

Sayıştay: Kırsal kalkınma usulsüz idari uzman alıyor
KKTC'ye artık eski tip nüfus cüzdanıyla gidilemeyecek

KKTC'ye artık eski tip nüfus cüzdanıyla gidilemeyecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var

Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti

İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Dolar rekor tazeledi

Dolar rekor tazeledi

Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür

Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı

Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması
İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...

İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...
MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş

Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş
THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı

THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı
Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün

Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak
Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı

Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı

Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!

Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!
Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor

Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor
İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama

İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama
Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var

Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var
İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü

İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Virüs korkusu kalp krizine galip geldi

Pandemi döneminde kalp krizi şikayetleri başlayan hastaların 112 Acil'i aramaları 53 dakikadan 90 dakikaya çıktı. Hastaneye başvuranların sayısı yüzde 47 azaldı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 30 Eylül 2021 08:45
Yazdır
Virüs korkusu kalp krizine galip geldi

Türk Kardiyoloji Derneğinin yaptığı TURKMI-I ve II çalışmaları, kalp krizi geçirenlerin virüs kapma korkusu yüzünden hastaneye gitmediğini ve birçok hastanın bu şekilde kaybedildiğini ortaya koydu. Kalp krizi geçiren bir kişide ilk saatlerin hayati önemde olduğunun altını çizen Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık üçte birinin hastaneye hiç gelmediğini vurguladı ve ekledi: Derneğimizin Türkiye çapındaki merkezlerde yaptığı çalışmada Türkiye'de hasta şikayetlerinin başladığı andan itibaren 112 Acil'in aranmasına kadar geçen sürenin, pandemi öncesinde ortalama 53 dakika iken pandemi döneminde 90 dakikaya kadar çıktığı görüldü. Hastaların Covid-19 bulaşması korkusu ile 112'yi aramadıklarını ya da aramakta geç kaldıklarını görüyoruz. Bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.

Pandemi sürecinde bütün dünyada kalp krizi sırasında hastane başvurularının azaldığını söyleyen Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, TURKMI-II çalışmalarının Türkiye'deki durumun vahametini gösterdiğini belirterek "Derneğimizin yaptığı çalışmaların sonuçlarına göre pandemi döneminde ülke genelinde hastaneye başvuran kalp krizi hastalarında pandemi önceki dönemde yapılan TURKMI-I çalışmasına kıyasla yüzde 47,1 oranında azalma olduğu görüldü. Bu çalışma verileri, pandemi döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısının hastaneye başvurmadığını gösteriyor" diye anlattı.

VİRÜS KALBİ VURUYOR

Covid-19 enfeksiyonunun en önemli komplikasyonlarından birinin kalpte meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Aytekin, Covid-19'un hem sağlıklı kişilerde kalp hastalıklarına yol açtığını hem de hem de kalp hastalarında daha tehlikeli seyrettiğini vurguladı. Kalp hastalarının Covid-19 sebebiyle hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı açısından riskli grupta olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aytekin "Risk grubunda kabul edilen hastalıklar arasında ön planda ileri kalp yetersizliği, kardiyomiyopati, doğumla ilgili kalp hastalıkları ve ritim bozukluğunun kalp kası hastalığı ile birlikte seyreden tipleri yer alıyor" dedi.

Prof. Dr. Erol, hastaneye yatan hastalarda kalp yetersizliği, şok ve ölüm gibi kötü sonlanımların iki kat arttğını ifade etti.

ÜÇ HASTADAN BİRİ HASTANEYE GELMİYORDU

TURKMI I ve TURKMI II çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Türk Kardiyoloji Derneği Önceki başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, ilk çalışmanın 2018 yılında Türkiye çapında 50 büyük hastanede gerçekleştirildiğini belirterek "Covid'in başlangıcında kalp krizi şikayetiyle hastaneye gelenlerin sayısında azalma olduğunu gördük ve aynı çalışmayı aynı merkezlerde tekrarladık. Bunun sonucunda TURKMI II'de, TURKMI I'e göre hastaneye yatışların yüzde 47,1 oranında azaldığını gördük. İki kalp krizinden biri hastaneye gelmiyordu. Bunun yanında kalp damarının hemen açılması gereken ağır kalp krizi tablosunda üç hastadan biri hastaneye gelmiyordu. Gelen hastalar da geç geliyordu" dedi.

AŞILAMANIN ARTMASI KÖTÜ TABLOYU DÜZELTİYOR

"112 Acil'i arama süresi Covid öncesinde ortalama 52,5 dakikadan 90 dakikaya çıktı" diyen Prof. Dr. Erol, "Ağır formlarda 32,5 dakikadan 80 dakikaya, hafif formlarda ise 62,5 dakikadan 125 dakikaya çıktığını gördük. Hastaneye başvurmayan kişilerin bir bölümü kaybedildi. Bunların kaydı yok. Hastaneye geç gelen hastalara da erken dönemde müdahale edilemediği için kalp kası önemli ölçüde hasar gördü. Hastaneye yatan hastalarda kalp yetersizliği, şok ve ölüm gibi kötü sonlanımlar iki kat arttı. Bu oran pandemi öncesinde 4,8 iken pandeminin ilk aylarında yüzde 8,9'a çıktı. Aşılamanın artması, yaptığımız halkı bilinçlendirme kampanyaları ve yasakların da kalkması ile bu kötü tablo nispeten düzelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK

#virüs korkusu# kalp krizi# galin geldi

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtilerek yapılan atamalar eleştirildi. 5 nolu bulguda Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması eleştirildi.
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş verdi.
Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

https://nesever.com.tr/
Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Sayıştay uyardı: Memura ücretsiz ve limitin üstünde yemek hizmeti verilemez
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

İl Emniyet Müdürlükleri, son dönem Pomem mezunlarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli uygulamalı alan eğitimi verecek.
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.
Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Süt banyosundan sonra şimdi de fındık skandalı

Süt banyosundan sonra şimdi de fındık skandalı

Ordu'da bir fındık toplanma merkezinde çekilen görüntüler hayrete düşürdü. İşte o anlar..
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Teşkilat dizisinde erken veda!

Teşkilat dizisinde erken veda!

İddialı yapımlarla seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden biri de Teşkilat oldu. 2. sezonu ile yine izleyicisini heyecanlandıran diziden ayrılık kararı geldi. Teşkilat'ın 16. bölüm fragmanını izleyenler şok oldu.