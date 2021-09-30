Çiftçinin gelirine koruma kalkanı

Devlet, tarımda çiftçinin değişen fiyatlardan etkilenmemesi için yeni bir sigorta ürünü çıkarıyor. APara Finans Zirvesi'nde konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Çiftçilerin sadece dönemsel olarak yaşadıkları sorunlardan ziyade aynı zamanda fiyat dalgalanmaları da sigorta altına alınacak" dedi.

SABAH'ın yeni ürünle ilgili ulaştığı detaylara göre Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) çatısı altında oluşacak yeni ürünlerle çiftçinin yıl içinde gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

FARKI SİGORTA KARŞILAYACAK

Yaşanan üretim kaynaklı sorunda da sigorta devreye girecek. Çiftçinin yıllık olarak ne kadar üretim yaptığı, ne kadar mahsul aldığı eldeki datalarla tespit edilecek.

Bu üretimin sonucunda oluşacak cirosu önceden tespit edilecek. Ardından bu hesaplamalar ciro tahmini olarak poliçeye yansıyacak.

Sonraki süreçte herhangi bir nedenle oluşan fiyat dalgalanmalarında eğer gerçekleşen ciro beklenenin altında olursa aradaki farkı sigorta karşılayacak.

Benzer bir şekilde üretimde oluşacak bir kayıp olma durumunda aradaki fark da yine sigorta tarafından karşılanacak. İlk etapta üç bölgede projenin pilot denemeleri yapılacak.

GELİR KAYBI RİSKI EN AZA İNDİRİLECEK

Proje ile Türkiye'de tarım alanındaki en büyük sorunlardan biri olan fiyat değişimlerindeki riskin bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha sürdürülebilir bir tarım üretiminin de önünün açılması planlanıyor.

Çiftçinin yıl içinde ürettiği ürünün mahsül alındıktan sonra ne kadara satacağı belirsizliğinin ortadan kalkması da daha öngörülebilir bir üretim sürecini beraberinde getirecek.

Barış Ergin