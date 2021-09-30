Özel hastanede yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

Özel hastanede yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı
HİTAP'la ilgili işlemleri düzenleyen Tebliğ yürürlükten kaldırıldı

HİTAP'la ilgili işlemleri düzenleyen Tebliğ yürürlükten kaldırıldı
14 yıl önce evlendiği eşini öğretmen sanıyordu

14 yıl önce evlendiği eşini öğretmen sanıyordu
Yüksek yargıya '45 yaş' şartı geliyor

Yüksek yargıya '45 yaş' şartı geliyor
Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı

7 Kamu Kurumu toplamda 308 personel almak için ilana çıktı
'İnsanlar yüksek kira ödemek yerine ev alıyor'

'İnsanlar yüksek kira ödemek yerine ev alıyor'
MGK dört gündemle Beştepe'de toplanıyor

MGK dört gündemle Beştepe'de toplanıyor
Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor
HSK'ya ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'ya ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sayıştay: Kırsal kalkınma usulsüz idari uzman alıyor

Sayıştay: Kırsal kalkınma usulsüz idari uzman alıyor
KKTC'ye artık eski tip nüfus cüzdanıyla gidilemeyecek

KKTC'ye artık eski tip nüfus cüzdanıyla gidilemeyecek
Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var

Bakan Kasapoğlu: Bu yıla özgü bir yoğunluk var
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti

İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Dolar rekor tazeledi

Dolar rekor tazeledi

Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür

Bakan Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı

Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı kartı açıklaması
İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...

İşte sadece 1 memuru olan Devlet kurumu...
MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

MEB: Görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş

Sayıştay tespit etti: TÜİK alınmayan bilgisayarlara para ödemiş
THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı

THY'ye kötü haber! Hong Kong uçuşları askıya alındı
Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün

Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 40 dakika daha kısalacak
Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı

Açıköğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıtları uzatıldı

Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!

Merkez Bankası, personeline özel sağlık sigortası yaptırmış!
Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor

Bakan Soylu: İtfaiyecilerin GİH'de olmaması gerekiyor
İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama

İçişlerinden 'Kürdistan Özgürlük Partisi'ne ilişkin açıklama
Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var

Başkandan 'büyük vurgun' iddiası: TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var
İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü

İşte kamuda üç yerden maaş almanın formülü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde aşısız ve eksik Kovid-19 aşısı olan öğrenciler isim isim okul panosunda ifşa edildi.Konu hakkında hukukçular, tartışma yaratan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ve kişisel verilerin ihlal edildiğini söyledi.

Kaynak : Milliyet
Eklenme : 30 Eylül 2021 08:33
Yazdır
Aşı olmayan öğrencilerin isimleri, fakülte panosunda ifşa edildi

Selçuk Üniversitesi'nde aşılarını hiç yaptırmayan ya da ikinci aşısını tamamlayan öğrencilerin isimleri listeler halinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi girişindeki panoya asıldı.

Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre;

Listede "Tüm öğrencilerimizin mutlaka Kovid-19 aşılarını acilen tamamlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi ve "Eksik aşılı olanların listesi aşağıdadır" denerek öğrenciler, isimleri ve öğrenci numaralarıyla ifşa edildi. Listenin asıldığını gösteren videolar öğrenciler tarafından videoya alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, üniversite yönetimine kişilik haklarının ihlal edildiğini ve yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine aradığımız Selçuk Üniversitesi yetkilileri Milliyet'in konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı ancak bir açıklama yapılırsa sosyal medyadan paylaşılacağını belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) önceki gün Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdiğini duyurmuştu. Karara göre üniversiteler öğrencilerin aşı durumunu kayıt altına alabiliyor. Milliyet, hukukçular bu bilgilerin ve aşı olmayanların isimlerinin ifşa edilmesinin hukuka uygun olup olmadığını sordu. İşte yanıtları...

'Sorumluluğun ihlalidir'

Hukukçu Serkan Toper, isimlerin panoya asılarak ilan edilmesinin Ceza Kanunu 134. maddesine göre özel hayatın gizliliğini ihlal oluşturduğunu belirterek, "Sağlık bilgileri kişisel veridir, kişiler ifşa edilemez. Bu özel hayat kavramının içine kişinin sağlık verileri de girer. Onun için uygulama yanlış" dedi. Avukat Zafer İşeri, kişilerin aşı olup olmadıklarıyla ilgili sağlık durumlarının kişisel veri kapsamında olduğuna yineledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"KVKK bunun bir ihlal olmayacağını söyledi ama bununla karıştırmamak lazım. KVKK, 'İşverenlerin ya da kurumların bu bilgiyi almasında ihlal yoktur' dedi. Fakat bunu yaymak, alenileştirmek kişisel veriyi koruma noktasındaki sorumluluğun ihlali anlamına gelir. Bu durum idari bir para cezasını gerektirecektir. Kişiler bununla ilgili suç duyurusunda bulunabilir ve bu emredici hukuk kuralına aykırı davranıp ifşa ettiği gerekçesiyle de sorumlular hakkında şikayetçi olabilir. Bu, hukuka aykırı bir durum olmuş. Üniversitelerin öğrencilerini aşı olmaya yönlendirme lüksü yok. Çünkü aşı konusu tüm dünyada tartışılıyor. Normal şartlarda sonucu bilinmeyen bir süreç olduğu için yaşam hakkıyla da doğrudan ilişkili. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde aşı zorunluluğu getirilemez. Üniversitenin aşıyı teşvik etmek için öğrencilerin ismini ifşa ettim deme lüksü olmayacaktır."

PCR testi yasal

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde senato kararları gereği farklı uygulamalar söz konusu. Bazı üniversitelerde PCR testi yaptırmayan öğrenciler kampüslere alınmıyor. Uygulamaya test yaptırmak istemeyen birçok öğrenci karşı çıktığı için üniversite girişlerinde karmaşa yaşanıyor. Hukukçular, üniversitelerin öğrencilerinin sağlığını koruma önlemleri kapsamında PCR testi sonucu istemesinin yasal olduğunu belirtti. Zafer İşeri, işverenlerde olduğu gibi çalışanlar için diğer çalışanları koruma yükümlülüğü çerçevesinde PCR ya da aşı istenebiliyorsa üniversitelerin de PCR testi sonucunu talep etmesinin hukuk açısından uygun olduğunu değerlendirdi. Üniversitelerin PCR testi yaptırmayan öğrencileri kampüse almama hakkı olduğunu kaydeden İşeri, şunları söyledi:

"Bir taraftan öğrencilerin eğitim hakkını kısıtlama gibi görünse dahi diğer taraftan da o üniversite içerisinde öğrenim görenlerin sağlığını koruma önlemleri alma şeklinde de bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla diğer tarafı kısıtlamıyor, 'İstersen aşı ol, istersen PCR testi yaptır ama bunlardan birini yaparsan seni kabul edebilirim' diyor, bunu ben yasal öngörüyorum."

#Konya# Selçuk Üniversitesi# aşı olmayan öğrenci# PCR testi

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtilerek yapılan atamalar eleştirildi. 5 nolu bulguda Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması eleştirildi.
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş verdi.
Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

Hediyeni seç, sevdiklerin senin için alsın!..

https://nesever.com.tr/
Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Sayıştay uyardı: Memura ücretsiz ve limitin üstünde yemek hizmeti verilemez
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

İl Emniyet Müdürlükleri, son dönem Pomem mezunlarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli uygulamalı alan eğitimi verecek.
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.
Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Süt banyosundan sonra şimdi de fındık skandalı

Süt banyosundan sonra şimdi de fındık skandalı

Ordu'da bir fındık toplanma merkezinde çekilen görüntüler hayrete düşürdü. İşte o anlar..
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Teşkilat dizisinde erken veda!

Teşkilat dizisinde erken veda!

İddialı yapımlarla seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden biri de Teşkilat oldu. 2. sezonu ile yine izleyicisini heyecanlandıran diziden ayrılık kararı geldi. Teşkilat'ın 16. bölüm fragmanını izleyenler şok oldu.