CHP'li doktor vekil sahte bal avında

Milliyet'ten Mehtap GÖKDEMİR'in haberine göre: Tıp doktoru olan Adıgüzel, "sahte bal"ın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ankara'da Kazan'da, Çubuk'ta bunların üretildiği yerleri tespit ettim. Firma, firma isimlerini biliyorum. Tarım Bakanı beni çağırsın, bunu söyleyeyim. Gidip oraya baskın yapıp işi resmiyete dökecek olan onlar. Ben 160 numuneyi zincir marketlerden, bakkaldan aldım. Bunların içerisindeki 145'i sahte diyorum. Sadece 15'i doğru. Sahtecilik içerisinde bazen bir bazen iki, üç, dört malzemeye kadar var. Yüzde 90'ı sahte ve zararlı madde içeriyor."

Sahte bal işinin organize bir hal aldığını ve kurumsallaştığını belirten Adıgüzel, "Koca koca fabrikaları var, yapay bal üretiyorlar. Gerekirse gidip önünde eylem yapacağım. Arıya şeker yedirip bal ürettirmek en masumu, çünkü en azından şekerden de olsa arı üretiyor. Benim dediğim arı görmemiş bal" dedi.