Yüksek yargıya '45 yaş' şartı geliyor

Milliyet'ten Ayşegül KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: AK Parti, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için "45 yaş" şartı getiren düzenlemeyi gündemine aldı. AK Parti, 2023'e kadar peyderpey hayata geçireceği yeni yargı düzenlemelerinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda yargıda belirli görevlere atanabilmek için yeni kıdem şartları getiriliyor. Halihazırda Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçiliyor. Böylece mesleğe kabulden 12 yıl sonra bir hakim veya savcı yüksek mahkeme üyesi olabiliyor. Mevzuatta yüksek mahkeme üyesi olabilmek için yaş şartı da bulunmuyor. Yeni düzenlemede Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaşında olma şartının getirilmesi tartışılıyor. Ayrıca "birinci sınıf" olmanın yanı sıra üye olmak için meslekte geçirilen sürenin, yani kıdem şartının da artırılması planlanıyor. İlk derece ve istinaf mahkemelerinde cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyonu başkanlığı, ağır ceza, ticaret, idare ve vergi mahkemeleri başkanlığı gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getirilmesine yönelik düzenleme yapılması da planlamalar arasında.

Çocuk teslimi

Çocuk tesliminin icra dairelerinin görev alanından çıkartılması ve psikolog eşliğinde yapılması ile belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilmesi gibi düzenlemelerin de önümüzdeki dönem Meclis'e sunulacak paketlerde yer alması bekleniyor. Yeni dönemde ayrıca, makul sürede yargılanma hakkının ihlalini inceleyecek ve tazmin sürecini yönetecek yeni bir mekanizmanın oluşturulması da planlanıyor. Hakim ve savcılara yönelik disiplin cezalarının yeniden belirlenmesi, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi, hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmalarının sağlanması da 2023'e kadar Meclis'e sunulması öngörülen düzenlemeler arasında olacak.

Daha önceki paketlere "daha detaylı tartışılması gerektiği" gerekçesiyle eklenmeyen, "nafaka" düzenlemesi ise hala rafta. AK Parti'de bazı yetkililer, konunun yasal düzenlemeden ziyade uygulamayla çözülebileceğini savunarak kısa vadede böyle bir çalışmanın gerekli olmadığına işaret ediyor. Kaynaklar, "Her boşanma dosyası biriciktir. O nedenle nafakada sorun hakimin takdir yetkisi ile aşılabilir. Ancak kadın 1-2 yıl bile olsa bir evliliğe emek vermiş ve bir nedenle boşanmışsa ve hiçbir gelir ve güvencesi de yoksa bu kadını mağdur etmemek gerekiyor" değerledirmesinde bulunuyor. Nafaka düzenlemesinin aslında yasada "süresiz" olmadığını da belirten AK Partili yetkililer, "Nafaka için daha önce kanunda '1 yıl süreyle verilir' ifadesi bulunuyordu. Sadece bu ifade kaldırıldı; yani 'süresiz verilir' denmiyor. Nafakanın süresine hakim karar veriyor. Burada esas olan kadınların boşanma sonrası toplum baskısıyla aile baskısıyla karşı karşıya kalmasına izin vermemektir" ifadelerini kullanıyor. AK Partili bazı isimler ise, sahadan gelen talepler doğrultusunda nafaka düzenlemesinde ısrarcı.

Israrlı takip gündemden çıktı

"Israrlı takibe" ceza getirecek düzenleme dördüncü yargı paketinden son dakika kararıyla çıkarılmış, kadın dernekleri bu durumu eleştirmişti. "Tanımının çok geniş olduğu" gerekçesiyle bu düzenlemeyi çalışma gündeminden çıkaran AK Parti, ısrarlı takip suçunun TCK'ya eklenmesinden ziyade "hakimin takdir yetkisi" kapsamında ele alınması gerektiğini değerlendiriyor.

HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizmasını genişletecek bir düzenlemenin ise, AK Parti'nin yeni anayasa değişikliği önerisinde yer alması bekleniyor.